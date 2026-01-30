19 отзывов оставили туристы

Тракай, одна из древнейших столиц Литвы, славится своим готическим замком XIV века, который расположен на острове озера Гальве. Этот уникальный архитектурный памятник привлекает туристов со всего мира.Во время экскурсии вы

узнаете о Великом Княжестве Литовском, переселении караимов из Крыма и их традициях. Посетите Тракайский исторический музей, где представлены подлинные экспонаты с 14 века до середины 20-го. Также вы увидите Национальный историко-культурный парк Тракай с его заповедниками и памятниками. Транспорт включен в стоимость экскурсии, а входные билеты в музей оплачиваются отдельно. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в историю и культуру Литвы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Тракая - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по историческим местам и паркам. Летние месяцы особенно привлекательны благодаря длительному световому дню и тёплой погоде. Март и октябрь также подойдут для экскурсии, но стоит учесть возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы посещение возможно, но погодные условия могут ограничить комфортность прогулок на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.