19 отзывов оставили туристы

Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы

Узнать самое важное из истории средневековой Литвы на авто-экскурсии по красотам ее двух столиц

Эта насыщенная экскурсия прекрасно подойдет для первого знакомства со страной. Вы познакомитесь с современной и древней столицами Литвы, увидите старинные замки литовской знати, узнаете о важных событиях из истории средневековой Литвы и насладитесь атмосферой древности в окружении живописной природы.