19 отзывов оставили туристы

Тракай, одна из древнейших столиц Литвы, славится своим готическим замком XIV века, который расположен на острове озера Гальве. Этот уникальный архитектурный памятник привлекает туристов со всего мира.
Во время экскурсии вы
Во время экскурсии вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный готический замок XIV века
- 🌊 Город окружен двумястами озерами
- 🕍 Познакомитесь с культурой караимов
- 📜 Узнаете историю Великого Княжества Литовского
- 🍽 Попробуете традиционную караимскую кухню
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Тракая - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по историческим местам и паркам. Летние месяцы особенно привлекательны благодаря длительному световому дню и тёплой погоде. Март и октябрь также подойдут для экскурсии, но стоит учесть возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы посещение возможно, но погодные условия могут ограничить комфортность прогулок на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Тракайский замок
- Тракайский исторический музей
- Национальный историко-культурный парк Тракай
- Костел Витовта
- Деревянный храм караимов
Описание экскурсии
Тракай, одна из древнейших столиц Литвы, это самая неприступная крепость в Восточной Европе и долгое время был резиденцией великих литовских князей, сейчас в нем расположен Тракайский исторический музей.
Что вас ожидает
В ходе экскурсии я расскажу:
- историю Великого Княжества Литовского, приемником которого является Литва;
- историю переселения в Тракай караимов из Крыма, потомки которых и сегодня продолжают здесь проживать;
- о возникновении уникальной этой этно-религиозной группы;
- особенности вероисповедания караимов — караизма;
- традиции современных караимов;
- особенности кухни караимов.
Маршрут
- На насыщенной экскурсии по замку вы посетите музей. Экспозиция охватывает период с 14 века до середины 20-го истории Великого Княжества Литовского. На выставке представлена подлинная мебель, посуда, изделия из стекла и кости, печати, охотничьи трофеи и археологические находки.
- Отдельная гордость города — Национальный историко-культурный парк Тракай, общая площадь которого составляет 8 200 га. На территории парка расположены два заповедника и десять культурных, ландшафтных и природных памятников, а также около 50 старинных зданий, множество археологических и архитектурных памятников. Костел Витовта XV века, деревянный храм караимов.
Организационные детали
- Транспорт входит в стоимость экскурсии. Дорога занимает не более 40 минут.
- Входные билеты в музей оплачиваются отдельно:
— С апреля по сентябрь: €12 для взрослых, €6 для школьников, студентов, пенсионеров
— С января по март и с октября по декабрь: €8 для взрослых, €4 для школьников, студентов, пенсионеров
- График работы музея:
Март, апрель, октябрь:
Вторник-воскресение − 10:00-18:00
Понедельник — не работает
Май — сентябрь:
Понедельник — воскресение − 10:00-19:00
Ноябрь — февраль:
Вторник — воскресение − 9:00-17:00
Понедельник — не работает
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1176 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Литву! Меня зовут Инна. Мне в жизни выпала огромная честь открывать эту замечательную страну для туристов! Я делаю то, что люблю, что хорошо знаю, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Исключительно увлекательное путешествие. Инна очень интересный рассказчик, время пролетело незаметно. Большое спасибо!
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В
Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Инна замечательный гид! Несомненно рекомедую!
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Е
Было очень интересно и познавательно. Понравилось как взрослым, так и детям. Также Инна дала отличные рекомендации по поводу места, где покушать традиционную еду. Спасибо огромное!
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Т
Большое спасибо за экскурсию, всё очень понравилось! Инна очень интеллигентный и доброжелательный человек. На экскурсию Инна заехала за нами в отель на своём автомобиле и на обратном пути отвезла в
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П
Я и мои родители очень благодарны Инне за интересную и познавательную экскурсию в Тракайский замок. Это был наш первый за очень долгое время визит в это место и мы были
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12 октября поехали в Тракай с экскурсоводом Инной. С первой минуты были очарованы обаянием этого человека. А потом уже, и потоком информации об историческими событиях из жизни государства Литовского, моментами
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