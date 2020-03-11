19 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Тракай — резиденция литовских князей

Выдающееся архитектурное наследие Литвы и культура ее уникальной крымской народности

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча от отеля
  • Заказать экскурсию

144 за экскурсию

У этой экскурсии19 отзывов
5
Инна
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
Инна – Гид в Вильнюсе
У нас говорят: кто был в Литве и не был в Тракай, тот не был в Литве! Небольшой литовский городок Тракай не зря привлекает туристов со всего мира.

Здесь, на крошечном островке озера Гальве, расположен знаменитый готический замок 🏰 XIV века — единственный во всей Европе.

А сам город 🏙️ в буквальном смысле стоит на воде — озера окружают его со всех сторон.

Всего же озер здесь около двухсот.

Я познакомлю вас с архитектурными памятниками этих мест, а также с культурой и традициями уникальной народности караимов, которые проживают в Тракай с XIV века.
Тракай — резиденция литовских князей
Тракай — резиденция литовских князей

Тракай, одна из древнейших столиц Литвы, это самая неприступная крепость в Восточной Европе и долгое время был резиденцией великих литовских князей, сейчас в нем расположен Тракайский исторический музей.

Что вас ожидает

В ходе экскурсии я расскажу:

  • историю Великого Княжества Литовского, приемником которого является Литва;
  • историю переселения в Тракай караимов из Крыма, потомки которых и сегодня продолжают здесь проживать;
  • о возникновении уникальной этой этно-религиозной группы;
  • особенности вероисповедания караимов — караизма;
  • традиции современных караимов;
  • особенности кухни караимов.

Маршрут

  • На насыщенной экскурсии по замку вы посетите музей. Экспозиция охватывает период с 14 века до середины 20-го истории Великого Княжества Литовского. На выставке представлена подлинная мебель, посуда, изделия из стекла и кости, печати, охотничьи трофеи и археологические находки.
  • Отдельная гордость города — Национальный историко-культурный парк Тракай, общая площадь которого составляет 8 200 га. На территории парка расположены два заповедника и десять культурных, ландшафтных и природных памятников, а также около 50 старинных зданий, множество археологических и архитектурных памятников. Костел Витовта XV века, деревянный храм караимов.

Организационные детали

  • Транспорт входит в стоимость экскурсии. Дорога занимает не более 40 минут.
  • Входные билеты в музей оплачиваются отдельно (8 евро/чел)
Тракай — резиденция литовских князей
Тракай — резиденция литовских князей
Тракай — резиденция литовских князей
Тракай — резиденция литовских князей
Тракай — резиденция литовских князей
Тракай — резиденция литовских князей
Тракай — резиденция литовских князей
Тракай — резиденция литовских князей
Тракай — резиденция литовских князей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала от отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Литву! Меня зовут Инна. Мне в жизни выпала огромная честь открывать эту замечательную страну для туристов! Я делаю то, что люблю, что хорошо знаю, что вдохновляет и то, что доставляет радость другим. Мои экскурсии максимально комфортные для любого возраста! Окончила вильнюсский университет. Изучала историю искусства и культуры Литвы, управление культурным наследием. Жду вас и до встречи в Вильнюсе! С уважением, Инна.
Напишите мне

19 отзывов оставили туристы

11 марта 2020
Замечательный гид и очень интересная и содержательная экскурсия
8 января 2020
Очень профессиональный гид!Прекрасная экскурсия!Гид забрала нас с отеля на своем авто. А после экскурсии подвезла нас, по нашей просьбе, в аэропорт. Очень позитивный человек. Которы знает и любит свое дело. Обязательно порекомендую знакомым!
13 октября 2019
12 октября поехали в Тракай с экскурсоводом Инной. С первой минуты были очарованы обаянием этого человека. А потом уже, и потоком информации об историческими событиях из жизни государства Литовского, моментами истории, неожиданными для нас, и связанными с жизнью Росси и Литвы. Интересный рассказ о современной жизни. Удивительное совпадение наших интересов, отношения к жизни, взглядов на современность. Думаю, что вернусь в Литву. Поедем с Инной дальше. Рекомендую туристам, не пожалеете.
29 августа 2019
Огромное спасибо за подробную, компетентную, образовательную экскурсию. Как будто погрузились во времена литовских князей. Инна внимательный, доброжелательный, разбирающийся в своем деле специалист. Мы из города Дзержинска остались очень довольны. Замок Тракай оставил впечатлил нас очень. Экскурсия была очень комфортной. Спасибо
8 августа 2019
Мне очень понравилась экскурсия. Инна прекрасный гид, в совершенстве владеющая материалом и умением рассказчика. Я очень много узнала по истории Литвы. Три часа экскурсии пролетели как один миг. Очень рекомендую путешествие в этот прекрасный город Тракай и замок.
13 июня 2019
Большое спасибо за экскурсию, всё очень понравилось! Инна очень интеллигентный и доброжелательный человек. На экскурсию Инна заехала за нами в отель на своём автомобиле и на обратном пути отвезла в то место, куда мы попросили. По дороге гид рассказала много интересного и про Вильнюс, и про Литву и ответила на все наши вопросы. Инна лицензированный гид и, как я понял только такие гиды могут проводить экскурсии внутри замка, в его помещениях. У нас была прекрасная экскурсия! Особенно рекомендую Инну для людей которые увлекаются историей.
7 мая 2019
Инна прекрасно провела экскурсию, все на одном дыхании, мы и не заметили как прошло время
10 декабря 2018
Замечательный гид Инна, провела нам отличную экскурсию в Тракае и Замке Князя. Спасибо
21 ноября 2018
Прекрасная, увлекательная экскурсия! Выше всех наших ожиданий. Нам не повезло с погодой, но Инна сделала все так, что мы этого не заметили. Огромное ей спасибо! Настоящий профессионал, очень обаятельный человек. Искренне рекомендуем!
16 октября 2018
Я и мои родители очень благодарны Инне за интересную и познавательную экскурсию в Тракайский замок. Это был наш первый за очень долгое время визит в это место и мы были рады узнать для себя много нового из его истории. Инна помогла нам выбрать время поездки таким образом, чтобы учесть наши планы и время работы замка, а также обеспечила нам комфортный проезд из Вильнюса и обратно. Мы остались очень довольны новыми впечатлениями и готовы порекомендовать Инну как настоящего специалиста своего дела.
Ещё 9 отзывов

Инна проводит ещё 4 экскурсии

Исторический центр ВильнюсаИсторический центр ВильнюсаИсторический центр Вильнюса
65 за экскурсию
2 часа
68 отзывов
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
Старый Вильнюс для детей и родителейСтарый Вильнюс для детей и родителейСтарый Вильнюс для детей и родителей
104 за экскурсию
3 часа
23 отзыва
Нестандартная прогулка для всей семьи с рассказом о преданиях и традициях Старого города
Приглашаю на прогулка юных путешественников и их родителей! От вашего отеля мы прогуляемся нестандартным маршрутом. Ориентироваться будем на интересы детей, особенности их визуальной впечатлительности и эмоционального восприятия. При этом родителям будет не менее интересно!
Истории Старого ВильнюсаИстории Старого ВильнюсаИстории Старого Вильнюса
130 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Яркое прошлое старого города на экскурсии по средневековым достопримечательностям
Мы пройдемся по старым пешеходным улицам, заглянем в средневековые дворы, увидим и посетим множество исторических объектов (вход бесплатный). Вы услышите удивительные истории и легенды о моем городе, а также познакомитесь с традициями, корнями уходящими в языческое прошлое Литвы. И получите рекомендации мест для самостоятельного посещения — обзорных площадок, музеев, часовен, спа-центров и т.п.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней ЛитвыЗамки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней ЛитвыЗамки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
189 за экскурсию
5.5 часов
30 отзывов
Узнать самое важное из истории средневековой Литвы на авто-экскурсии по красотам ее двух столиц
Эта насыщенная экскурсия прекрасно подойдет для первого знакомства со страной. Вы познакомитесь с современной и древней столицами Литвы, увидите старинные замки литовской знати, узнаете о важных событиях из истории средневековой Литвы и насладитесь атмосферой древности в окружении живописной природы.

Экскурсии по пригородам Вильнюса

Уютный ТракайУютный ТракайУютный Тракай
75 за экскурсию
3.5 часа
9 отзывов
Познакомиться с бытом караимов, изучить замок на острове и услышать легенды Средневековья
Городок Тракай славится удивительными, почти пасторальными пейзажами и старинным замком посреди озера. Мы прогуляемся по тихим улочкам и поговорим о народе караимов и их традициях, увидим караимскую кенессу и попробуем местные блюда. Вы осмотрите залы крепости, услышите историю этого места и прочувствуете дух средневековой эпохи.
Один день в Литве: Вильнюс и ТракайОдин день в Литве: Вильнюс и ТракайОдин день в Литве: Вильнюс и Тракай
170 за экскурсию
6 часов
14 отзывов
Сложить свое представление о стране на авто-экскурсии по двум важнейшим городам литовской истории
Времени мало, а так хочется узнать о Литве как можно больше? В таком случае, вам подойдёт самый оптимальный вариант — поездка в городок Тракай и по возвращению в Вильнюс — пешеходная экскурсия по Старому городу. Старый город Вильнюса и Тракай — это два обязательных места посещения для прибывших в Литву гостей. За этот день у вас уже сложится представление о стране.
Из Вильнюса — в старинный Тракай!Из Вильнюса — в старинный Тракай!Из Вильнюса — в старинный Тракай!
150 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Узнать историю бывшей столицы Литовского княжества и увидеть ее самые интересные места
Вы погуляете по средневековому озерному замку, подниметесь на живописный холм с деревянными резными ангелами и рассмотрите изящное имение XIX века. А еще заглянете на ферму альпак, в шоколадный музей и попробуете знаменитые караимские пирожки!
Вильнюс, Тракай, Каунас — три столицыВильнюс, Тракай, Каунас — три столицыВильнюс, Тракай, Каунас — три столицы
340 за экскурсию
9 часов
22 отзыва
Прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день
Вильнюс, Тракай, Каунас — три города, в которых происходила и продолжает происходить вся история Литвы. В разные времена эти города были столицами. Данная поездка — настоящий калейдоскоп впечатлений для тех, кто желает прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день. Здесь не будет фраз «посмотрите направо, посмотрите налево», я буду рассказывать живые и важные истории о Литве и ее народе, которые вы обязательно поймете и запомните.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до ПалангиВся Литва за два дня. От Вильнюса до ПалангиВся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
570 за экскурсию
13 часов
8 отзывов
Вильнюс — Тракай — Каунас — Клайпеда — Паланга — Нида — Вильнюс
За два дня на удобном и быстром автомобиле вы пересечёте Литву от края до края и узнаете больше, чем иной оседлый местный житель за всю свою скучную жизнь! Этот тур для тех, кому скучна музейная тишина и монотонность, кто любит темп и остроту впечатлений.
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы ЛитвыВильнюс и Тракай — современная и древняя столицы ЛитвыВильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
190 за экскурсию
6 часов
48 отзывов
Разобраться в историческом и культурном значении двух важнейших городов страны
Мы посетим два города — Вильнюс и Тракай — современную и древнюю столицы Литвы. Я познакомлю вас с историей, архитектурой и культурой этих мест и их жителей — вильнюсцев и караимов.

Выбирайте и другие экскурсии в Вильнюсе

ГастрономическиеТракайУлица ПилесПешкомОбзорныеНеобычные маршрутыПо дворикамИстория и архитектураЗамкиЗимойНа автомобилеБашня ГедиминаДля детейКлайпедаКаунасТрансферыКостел Святой АнныГрупповыеИндивидуальныеЗа городомСтарый городУжуписВсеСо скидкойНа велосипеде
144 за экскурсию
Заказать экскурсию