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Республика Ужупис: сказка наяву

Назарий Б.
Назарий Б. – Гид из Вильнюса
Республика Ужупис: сказка наяву
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €65 за экскурсию

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Республика Ужупис: сказка наяву
Республика Ужупис: сказка наяву

Что вы увидите

  • Республика Ужупис
Уникальная и неповторимая Республика Ужупис живёт в своём особенном ритме, но всегда рада гостям. Пешеходная прогулка 👣 по Ужупису вместе с официальным послом Республики – прекрасная возможность познакомиться со знаменитой богемной частью Вильнюса.

Экскурсия объединяет в себе три перспективы:

  • 1) История 📖. Вернёмся в XVI столетие и оглядимся вокруг. Как появился район за речкой Вильняле? Кто здесь жил? Чем занимались эти люди? Как спустя столетия возникла Республика Ужупис? Смотрим: монастырь и кладбище бернардинцев, дворец Гонестов, площадь Тибета, костел св. Варфоломея.
2) Искусство. Поймайте неповторимое настроение Ужуписа, лёгкость и свободу творчества! Изучаем основные арт-объекты Инкубатора искусств, цех по производству керамики, памятники Русалочке, Ангелу и даже собутыльнику!
3) Люди. Истории из личной жизни горожан, которых вы не найдёте ни в одном путеводителе. Именно они лучше всего расскажут об особенностях человеческих отношений в единственной в мире богемной Республике.
Являясь послом Республики Ужупис, я проведу вас через пограничный пункт Республики, желающие получат визы. Поговорим об устройстве Ужуписа и его ценностях. Прочитаем уникальную и переведенную более чем на 50 языков Конституцию Республики. Заглянем в очаровательные дворики местных жителей и насладимся чудесной панорамой Вильнюса с горы ⛰️ Алтана.
Что входит
  • услуги лицензированного гида
  • раздаточные материалы.
Что не входит
  • личные расходы.
Начало
🚩 Užupio g. 2, Vilnius
Место завершения
🏁 Malūnų g. 10, Vilnius
Республика Ужупис: сказка наяву
Республика Ужупис: сказка наяву
Республика Ужупис: сказка наяву
Республика Ужупис: сказка наяву
Республика Ужупис: сказка наяву

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Назарий Б.
Назарий Б.
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Назарий Б. проводит ещё 1 экскурсию

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