Уникальная и неповторимая Республика Ужупис живёт в своём особенном ритме, но всегда рада гостям. Пешеходная прогулка 👣 по Ужупису вместе с официальным послом Республики – прекрасная возможность познакомиться со знаменитой богемной частью Вильнюса.

Экскурсия объединяет в себе три перспективы:

1) История 📖. Вернёмся в XVI столетие и оглядимся вокруг. Как появился район за речкой Вильняле? Кто здесь жил? Чем занимались эти люди? Как спустя столетия возникла Республика Ужупис? Смотрим: монастырь и кладбище бернардинцев, дворец Гонестов, площадь Тибета, костел св. Варфоломея.

2) Искусство. Поймайте неповторимое настроение Ужуписа, лёгкость и свободу творчества! Изучаем основные арт-объекты Инкубатора искусств, цех по производству керамики, памятники Русалочке, Ангелу и даже собутыльнику!

3) Люди. Истории из личной жизни горожан, которых вы не найдёте ни в одном путеводителе. Именно они лучше всего расскажут об особенностях человеческих отношений в единственной в мире богемной Республике.

Являясь послом Республики Ужупис, я проведу вас через пограничный пункт Республики, желающие получат визы. Поговорим об устройстве Ужуписа и его ценностях. Прочитаем уникальную и переведенную более чем на 50 языков Конституцию Республики. Заглянем в очаровательные дворики местных жителей и насладимся чудесной панорамой Вильнюса с горы ⛰️ Алтана.