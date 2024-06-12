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буду обращаться исключительно к ней. Грамотная, компетентная и главное интересная девушка. Нет вопросов и тем, которые она не в состоянии обсудить. Историю знает замечательно:) слушает все пожелания от туристов и очень ориентирована на приятное времяпровождение. Благодарю Оксану за сказку и те эмоции, которые она подарила