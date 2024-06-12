Экскурсии выходного дня в Бейруте

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бейруте на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Бейрут
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Добро пожаловать в Бейрут
Знаковые места, исторические артефакты и музей минералов на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
17 июля в 09:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    12 июня 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Я был на экскурсии в апреле в г. Бейрут с Екатериной. У меня очень позитивные впечатления! Прекрасный гид, все максимально
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    комфортно, я получил очень много интересной информации, мы посетили все достопримечательности, до которых можно было успеть доехать) Очень позитивно, интересно, емко. После окончания экскурсии даже заехали на дегустацию вин местной винодельни. Рекомендую очень! Спасибо!

  • С
    Станислав
    16 мая 2024
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Отличный день в приятной компании! Познавательно и комфортно! Спасибо за рассказ и внимание
  • И
    Ирина
    26 апреля 2024
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Посещала данную экскурсию. Осталась очень довольна. Нас сопровождала Оксана. Долго описывать эмоции не буду, но если вернусь в Ливан, то
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    буду обращаться исключительно к ней. Грамотная, компетентная и главное интересная девушка. Нет вопросов и тем, которые она не в состоянии обсудить. Историю знает замечательно:) слушает все пожелания от туристов и очень ориентирована на приятное времяпровождение. Благодарю Оксану за сказку и те эмоции, которые она подарила

  • К
    Ксения
    24 марта 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Екатерина за 1 день погрузила нас в историю, культуру и архитектуру Ливана! Она очень интересный рассказчик, программа построена очень грамотно и логично. Видно, что Екатерине очень нравится страна и делиться своими знаниями с туристами!
  • Л
    Любовь
    19 января 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Незабываемый день в Ливане) на комфортном авто, с прекрасным эрудированным знающим гидом - просто кайф!
  • В
    Виталий
    20 апреля 2023
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Большое спасибо Оксане за организацию и отличное знание материала, а также за отличное вождение автомобиля! Очень впечатлены природной достопримечательностью -
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    гротом Джейта! Посещение Библоса также выше ожиданий. Отличное и комфортное туристическое место с небольшим количеством туристов! Рекомендуем к посещению данную программу для всех!!!

  • Д
    Денис
    26 декабря 2022
    Добро пожаловать в Бейрут
    Уважаемая Оксана. Благодарю вас за прекрасную экскурсию. Ваши знания и любовь к стране вызывают восхищение.
  • Н
    Николай
    2 октября 2021
    Добро пожаловать в Бейрут
    Отличная насыщенная экскурсия со множеством информации, настроения и доброты. Получил огромное удовольствие от знакомства с Оксаной. Рекомендую! Уверен, что эта экскурсия - одна из лучших инвестиций, которую только можно сделать в Ливане)

Ответы на вопросы от путешественников по Бейруту в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Бейруту в июле 2024
Сейчас в Бейруте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 250. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Бейруте (Ливан 🇱🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 20 ⭐ отзывов, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ливана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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