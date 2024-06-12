Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Бейрут
Знаковые места, исторические артефакты и музей минералов на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
17 июля в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей12 июня 2024Я был на экскурсии в апреле в г. Бейрут с Екатериной. У меня очень позитивные впечатления! Прекрасный гид, все максимально
- ССтанислав16 мая 2024Отличный день в приятной компании! Познавательно и комфортно! Спасибо за рассказ и внимание
- ИИрина26 апреля 2024Посещала данную экскурсию. Осталась очень довольна. Нас сопровождала Оксана. Долго описывать эмоции не буду, но если вернусь в Ливан, то
- ККсения24 марта 2024Екатерина за 1 день погрузила нас в историю, культуру и архитектуру Ливана! Она очень интересный рассказчик, программа построена очень грамотно и логично. Видно, что Екатерине очень нравится страна и делиться своими знаниями с туристами!
- ЛЛюбовь19 января 2024Незабываемый день в Ливане) на комфортном авто, с прекрасным эрудированным знающим гидом - просто кайф!
- ВВиталий20 апреля 2023Большое спасибо Оксане за организацию и отличное знание материала, а также за отличное вождение автомобиля! Очень впечатлены природной достопримечательностью -
- ДДенис26 декабря 2022Уважаемая Оксана. Благодарю вас за прекрасную экскурсию. Ваши знания и любовь к стране вызывают восхищение.
- ННиколай2 октября 2021Отличная насыщенная экскурсия со множеством информации, настроения и доброты. Получил огромное удовольствие от знакомства с Оксаной. Рекомендую! Уверен, что эта экскурсия - одна из лучших инвестиций, которую только можно сделать в Ливане)
Ответы на вопросы от путешественников по Бейруту в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Бейруту в июле 2024
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