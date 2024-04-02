1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Сравнить традиции, истории и архитектуру двух самобытных городов в авто-пешеходном путешествии
«В центре нашего внимания окажутся главные достопримечательности города: вы исследуете исторический центр, посетите Черные ворота — визитную карточку города — и прикоснетесь к истории Трира в музее Симеонштифт»
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старинный и волшебный Динан
Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников
«В крепости и музее я расскажу о многих батальях, которые выпали на долю цитадели»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трир - старейший город Германии
Вдумчивая прогулка по городу с серьезной историей и богатой архитектурной жизнью
«В музее Симеонштифт вы проследите ключевые эпохи Трира и узнаете о заметном французском влиянии на его культуру»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
«И окажетесь на границе трёх европейских государств, где в музее узнаете историю Европейского союза, начавшуюся здесь — в деревне Шенген»
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
€427 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 апреля 2024Великолепный город Динан, который обязательно стоит посмотреть и прочувствовать дух истории. Были с семьей на экскурсии с Юлией. Это была
- ООксана2 апреля 2024Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальная и организованный гид,подаёт информацию доходчиво и живо. экскурсия понравилась, правда мы не попали в гроты,неожиданно они оказались закрыты,рекомендую Юлии проверять заранее все намеченные мероприятия
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
- AAlex30 августа 2023Всё было замечательно
- ССергей19 августа 2023Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
- ССтанислав28 июля 2023Отличная прогулка по уютному и наполненному артефактами Триру - с любовью и интересом к этому замечательному городу - спасибо
- ССветлана12 мая 2023Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
- ЕЕкатерина2 сентября 2019Провели с Татьяной чудесный день в мозельской долине и в Шенгене. До этого мы были с другим гидом на обзорной
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июне 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 270 до 427. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 24 ⭐ отзыва, цены от €270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август