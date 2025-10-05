Julia проводит ещё 4 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения Трира - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а экскурсии проходят в комфортных условиях. Насладитесь прогулками по историческим местам и погрузитесь в атмосферу древнего города.

Трир, старейший город Германии, приглашает вас на увлекательную экскурсию.Начнем с Порта-Нигра, главного символа города, и продолжим путь через музей Симеонштифт, где вы узнаете о французском влиянии на культуру Трира. На

Рыночной площади обсудим торговую жизнь Средневековья, а также посетим Дом Трех Королей и Красный дом. В Трирском кафедральном соборе, старейшем храме Германии, вы познакомитесь с его историей и реликвиями. Завершим экскурсию посещением церкви Св. Девы Марии и музея Карла Маркса

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тот, кто старше Рима на 300 лет

Начнем экскурсию с Порта-Нигра, или Черных Ворот — главного символа города, где я расскажу о следах древнеримского присутствия. В музее Симеонштифт вы проследите ключевые эпохи Трира и узнаете о заметном французском влиянии на его культуру. По пути к Рыночной площади, где поговорим о кипящей торговой жизни Средневековья, вы осмотрите Дом Трех Королей — один из немногих сохранившихся домов-крепостей Германии. Посетите выразительную площадь Гауптмаркт с ее главной жемчужиной — фонтаном, посвященном Святому Петру и Четырем девам. А также оцените еще одно украшение Трира — изящный Красный дом.

Знаковые храмы Трира

Вы также познакомитесь со старейшим храмом Германии — Трирским кафедральным собором, который построили по распоряжению императора Константина буквально через пару лет после разрешения исповедовать христианство. Узнаете, как менялся его облик за прошедшие века и какие реликвии в нем хранятся. А также побываете в церкви Св. Девы Марии (Либфрауэнкирхе), втором по значимости храме Трира, где познакомитесь с богато оформленным интерьером и оцените красоту фонтана Св. Георгия, выполненного в стиле барокко.

Трир — родной город Карла Маркса, поэтому в городе есть музей в его честь. Вы можете посетить его самостоятельно, адрес я подскажу.

Организационные детали

Вопросы трансфера

Если в вашей компании не больше 4 человек, я могу забрать вас в Люксембурге или на ближайшей к нему ж/д станции в Бельгии

Если вас больше — вы можете приехать на самостоятельно арендованном авто или на поезде (в этом случае я проведу для вас экскурсию в полностью пешеходном формате)

От места встречи зависит и последовательность посещения достопримечательностей

Дополнительные расходы