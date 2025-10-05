Julia проводит ещё 4 экскурсии

Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
Трир, старейший город Германии, приглашает вас на увлекательную экскурсию.
Начнем с Порта-Нигра, главного символа города, и продолжим путь через музей Симеонштифт, где вы узнаете о французском влиянии на культуру Трира. На читать дальшеуменьшить
Рыночной площади обсудим торговую жизнь Средневековья, а также посетим Дом Трех Королей и Красный дом. В Трирском кафедральном соборе, старейшем храме Германии, вы познакомитесь с его историей и реликвиями. Завершим экскурсию посещением церкви Св. Девы Марии и музея Карла Маркса
⛪ Трирский кафедральный собор - старейший храм Германии
💧 Фонтан Св. Петра на площади Гауптмаркт
📜 Музей Симеонштифт - ключевые эпохи Трира
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения Трира - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а экскурсии проходят в комфортных условиях. Насладитесь прогулками по историческим местам и погрузитесь в атмосферу древнего города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Порта-Нигра
Музей Симеонштифт
Рыночная площадь
Дом Трех Королей
Площадь Гауптмаркт
Красный дом
Трирский кафедральный собор
Церковь Св. Девы Марии
Описание экскурсии
Тот, кто старше Рима на 300 лет
Начнем экскурсию с Порта-Нигра, или Черных Ворот — главного символа города, где я расскажу о следах древнеримского присутствия. В музее Симеонштифт вы проследите ключевые эпохи Трира и узнаете о заметном французском влиянии на его культуру. По пути к Рыночной площади, где поговорим о кипящей торговой жизни Средневековья, вы осмотрите Дом Трех Королей — один из немногих сохранившихся домов-крепостей Германии. Посетите выразительную площадь Гауптмаркт с ее главной жемчужиной — фонтаном, посвященном Святому Петру и Четырем девам. А также оцените еще одно украшение Трира — изящный Красный дом.
Знаковые храмы Трира
Вы также познакомитесь со старейшим храмом Германии — Трирским кафедральным собором, который построили по распоряжению императора Константина буквально через пару лет после разрешения исповедовать христианство. Узнаете, как менялся его облик за прошедшие века и какие реликвии в нем хранятся. А также побываете в церкви Св. Девы Марии (Либфрауэнкирхе), втором по значимости храме Трира, где познакомитесь с богато оформленным интерьером и оцените красоту фонтана Св. Георгия, выполненного в стиле барокко.
Трир — родной город Карла Маркса, поэтому в городе есть музей в его честь. Вы можете посетить его самостоятельно, адрес я подскажу.
Организационные детали
Вопросы трансфера
Если в вашей компании не больше 4 человек, я могу забрать вас в Люксембурге или на ближайшей к нему ж/д станции в Бельгии
Если вас больше — вы можете приехать на самостоятельно арендованном авто или на поезде (в этом случае я проведу для вас экскурсию в полностью пешеходном формате)
От места встречи зависит и последовательность посещения достопримечательностей
Дополнительные расходы
Трансфер Люксембург-Трир туда и обратно — 25 евро/группу от 1-4 человек
Трансфер из других ближних городов Бельгии — 40 евро/группу от 1-4 человек
Входные билеты в музей Симеонштифт 4-6 евро/человека (музей открыт с 10 до 18, выходной — понедельник)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 421 туриста
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион — читать дальшеуменьшить
старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Ekaterina
Охватили все достопримечательности, детям было интересно
Юлия
Ответ организатора:
Благодарю Вас, мне было приятно знакомить Вас с этим прекрасным городом🙏🙏🙏
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Оксана
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный человек, ее любовь к истории передается даже тем людям, которые совсем далеки от нее. Детям было интересно слушать и узнавать что-то новое, чего бы они никогда бы не узнали на уроках истории. Будем обязательно рекомендовать Юлию друзьям и знакомым.
+2
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Евгения
все отлично!
Юлия
Ответ организатора:
Благодарю Вас🙏
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О
Ольга
Спасибо нашему гиду за познавательную экскурсию по Триру. Юлия человек позитивный, хорошо знающий этот город и его историю. Два часа прошли как-то незаметно. Трир город многогранный, какой-то жизнерадостный и исторически очень интересный. Рекомендуем к посещению!
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Н
Наталья
Экскурсия нам очень понравилась! Юлия - человек энциклопедия! На все поставленные вопросы, был дан ответ и даже получили дополнительную информацию, за что мы говорим огромное спасибо! С Юлией было интересно и не скучно!
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С
Станислав
Отличная прогулка по уютному и наполненному артефактами Триру - с любовью и интересом к этому замечательному городу - спасибо
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Входит в следующие категории Люксембурга
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