Julia проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Тот, кто старше Рима на 300 лет

Начнем экскурсию с Порта-Нигра, или Черных Ворот — главного символа города, где я расскажу о следах древнеримского присутствия. В музее Симеонштифт вы проследите ключевые эпохи Трира и узнаете о заметном французском влиянии на его культуру. По пути к Рыночной площади, где поговорим о кипящей торговой жизни Средневековья, вы осмотрите Дом Трех Королей — один из немногих сохранившихся домов-крепостей Германии. Посетите выразительную площадь Гауптмаркт с ее главной жемчужиной — фонтаном, посвященном Святому Петру и Четырем девам. А также оцените еще одно украшение Трира — изящный Красный дом.

Знаковые храмы Трира

Вы также познакомитесь со старейшим храмом Германии — Трирским кафедральным собором, который построили по распоряжению императора Константина буквально через пару лет после разрешения исповедовать христианство. Узнаете, как менялся его облик за прошедшие века и какие реликвии в нем хранятся. А также побываете в церкви Св. Девы Марии (Либфрауэнкирхе), втором по значимости храме Трира, где познакомитесь с богато оформленным интерьером и оцените красоту фонтана Св. Георгия, выполненного в стиле барокко.

Трир — родной город Карла Маркса, поэтому в городе есть музей в его честь. Вы можете посетить его самостоятельно, адрес я подскажу.