Julia проводит ещё 4 экскурсии

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Трир — старейший город Германии

Вдумчивая прогулка по городу с серьезной историей и богатой архитектурной жизнью

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€215183 за экскурсиюскидка15%

Julia
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
Julia – Гид в Люксембурге
Почтенный немецкий город 🏙️ с древнеримским и французским влиянием впечатляет возрастом и строгой мудростью, которая читается в его улицах, площадях и фасадах зданий.

Вы познакомитесь с историей старейшего храма Германии, возведенного при императоре Константине, проследите ключевые эпохи города и узнаете, как менялся его облик.
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии

Что вас ожидает

Тот, кто старше Рима на 300 лет
Начнем экскурсию с Порта-Нигра, или Черных Ворот — главного символа города, где я расскажу о следах древнеримского присутствия. В музее Симеонштифт вы проследите ключевые эпохи Трира и узнаете о заметном французском влиянии на его культуру. По пути к Рыночной площади, где поговорим о кипящей торговой жизни Средневековья, вы осмотрите Дом Трех Королей — один из немногих сохранившихся домов-крепостей Германии. Посетите выразительную площадь Гауптмаркт с ее главной жемчужиной — фонтаном, посвященном Святому Петру и Четырем девам. А также оцените еще одно украшение Трира — изящный Красный дом.

Знаковые храмы Трира
Вы также познакомитесь со старейшим храмом Германии — Трирским кафедральным собором, который построили по распоряжению императора Константина буквально через пару лет после разрешения исповедовать христианство. Узнаете, как менялся его облик за прошедшие века и какие реликвии в нем хранятся. А также побываете в церкви Св. Девы Марии (Либфрауэнкирхе), втором по значимости храме Трира, где познакомитесь с богато оформленным интерьером и оцените красоту фонтана Св. Георгия, выполненного в стиле барокко.

Трир — родной город Карла Маркса, поэтому в городе есть музей в его честь. Вы можете посетить его самостоятельно, адрес я подскажу.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Если в вашей компании не больше 4 человек, я могу забрать вас в Люксембурге или на ближайшей к нему ж/д станции в Бельгии
  • Если вас больше — вы можете приехать на самостоятельно арендованном авто или на поезде (в этом случае я проведу для вас экскурсию в полностью пешеходном формате)
  • От места встречи зависит и последовательность посещения достопримечательностей

Дополнительные расходы

  • Трансфер Люксембург-Трир туда и обратно — 25 евро/группу от 1-4 человек
  • Трансфер из других ближних городов Бельгии — 40 евро/группу от 1-4 человек
  • Входные билеты в музей Симеонштифт 4-6 евро/человека (музей открыт с 10 до 18, выходной — понедельник)
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии
Трир — старейший город Германии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julia
Julia
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион — старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.
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