Julia проводит ещё 4 экскурсии

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Трир - старейший город Германии

Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
Трир, старейший город Германии, приглашает вас на увлекательную экскурсию.

Начнем с Порта-Нигра, главного символа города, и продолжим путь через музей Симеонштифт, где вы узнаете о французском влиянии на культуру Трира. На
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Рыночной площади обсудим торговую жизнь Средневековья, а также посетим Дом Трех Королей и Красный дом. В Трирском кафедральном соборе, старейшем храме Германии, вы познакомитесь с его историей и реликвиями. Завершим экскурсию посещением церкви Св. Девы Марии и музея Карла Маркса

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Порта-Нигра - главный символ Трира
  • 🏰 Дом Трех Королей - уникальный дом-крепость
  • ⛪ Трирский кафедральный собор - старейший храм Германии
  • 💧 Фонтан Св. Петра на площади Гауптмаркт
  • 📜 Музей Симеонштифт - ключевые эпохи Трира

Лучшее время для посещения

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июн
июл
авг
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Лучшие месяцы для посещения Трира - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а экскурсии проходят в комфортных условиях. Насладитесь прогулками по историческим местам и погрузитесь в атмосферу древнего города.
Сейчас август — это идеальное время.
Трир - старейший город Германии
Трир - старейший город Германии
Трир - старейший город Германии

Что можно увидеть

  • Порта-Нигра
  • Музей Симеонштифт
  • Рыночная площадь
  • Дом Трех Королей
  • Площадь Гауптмаркт
  • Красный дом
  • Трирский кафедральный собор
  • Церковь Св. Девы Марии

Описание экскурсии

Тот, кто старше Рима на 300 лет

Начнем экскурсию с Порта-Нигра, или Черных Ворот — главного символа города, где я расскажу о следах древнеримского присутствия. В музее Симеонштифт вы проследите ключевые эпохи Трира и узнаете о заметном французском влиянии на его культуру. По пути к Рыночной площади, где поговорим о кипящей торговой жизни Средневековья, вы осмотрите Дом Трех Королей — один из немногих сохранившихся домов-крепостей Германии. Посетите выразительную площадь Гауптмаркт с ее главной жемчужиной — фонтаном, посвященном Святому Петру и Четырем девам. А также оцените еще одно украшение Трира — изящный Красный дом.

Знаковые храмы Трира

Вы также познакомитесь со старейшим храмом Германии — Трирским кафедральным собором, который построили по распоряжению императора Константина буквально через пару лет после разрешения исповедовать христианство. Узнаете, как менялся его облик за прошедшие века и какие реликвии в нем хранятся. А также побываете в церкви Св. Девы Марии (Либфрауэнкирхе), втором по значимости храме Трира, где познакомитесь с богато оформленным интерьером и оцените красоту фонтана Св. Георгия, выполненного в стиле барокко.

Трир — родной город Карла Маркса, поэтому в городе есть музей в его честь. Вы можете посетить его самостоятельно, адрес я подскажу.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Если в вашей компании не больше 4 человек, я могу забрать вас в Люксембурге или на ближайшей к нему ж/д станции в Бельгии
  • Если вас больше — вы можете приехать на самостоятельно арендованном авто или на поезде (в этом случае я проведу для вас экскурсию в полностью пешеходном формате)
  • От места встречи зависит и последовательность посещения достопримечательностей

Дополнительные расходы

  • Трансфер Люксембург-Трир туда и обратно — 25 евро/группу от 1-4 человек
  • Трансфер из других ближних городов Бельгии — 40 евро/группу от 1-4 человек
  • Входные билеты в музей Симеонштифт 4-6 евро/человека (музей открыт с 10 до 18, выходной — понедельник)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 421 туриста
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион —
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старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
E
Охватили все достопримечательности, детям было интересно
Охватили все достопримечательности, детям было интересно
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Благодарю Вас, мне было приятно знакомить Вас с этим прекрасным городом🙏🙏🙏
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Оксана
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный человек, ее любовь к истории передается даже тем людям, которые совсем далеки от нее. Детям было интересно слушать и узнавать что-то новое, чего бы они никогда бы не узнали на уроках истории. Будем обязательно рекомендовать Юлию друзьям и знакомым.
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили+2
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили
Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили
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Евгения
все отлично!
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Благодарю Вас🙏
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О
Спасибо нашему гиду за познавательную экскурсию по Триру. Юлия человек позитивный, хорошо знающий этот город и его историю. Два часа прошли как-то незаметно. Трир город многогранный, какой-то жизнерадостный и исторически очень интересный. Рекомендуем к посещению!
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Н
Экскурсия нам очень понравилась! Юлия - человек энциклопедия! На все поставленные вопросы, был дан ответ и даже получили дополнительную информацию, за что мы говорим огромное спасибо!
С Юлией было интересно и не скучно!
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С
Отличная прогулка по уютному и наполненному артефактами Триру - с любовью и интересом к этому замечательному городу - спасибо
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Входит в следующие категории Люксембурга

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