Посетите парки Куала-Лумпура во время неспешной прогулки: вы заглянете в Парк орхидей, Парк птиц и бабочек, сможете расслабиться и насладиться природной красотой, а также увидите местный океанариум.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Парковая зона Куала-Лумпура поражает своей природной красотой, обрамлённой многочисленными деревьями и тропической роскошью. Здесь, среди зелени и цветов, вы сможете насладиться покоем и умиротворением, прогуливаясь по ухоженным тропинкам, а также ощутить гармонию с природой, наслаждаясь пением птиц в Парке Птиц и множеством красочных бабочек в Парке Бабочек. Это идеальное место для отдыха и релаксации в сочетании с красотой в самом сердце современного города.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк птиц
- Парк бабочек
- Парк орхидей
- Океанариум
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты в парки
Что не входит в цену
- Обед (по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Куала-Лумпуре
Завершение: Ваш отель в Куала Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Куала-Лумпура
Похожие экскурсии из Куала-Лумпура
Индивидуальная
до 12 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Завтра в 13:30
11 ноя в 09:30
от €200 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
12 ноя в 20:30
15 ноя в 13:00
€135 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Куала-Лумпур: сердце Малайзии
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €200
€250 за всё до 10 чел.