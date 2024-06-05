Семейные развлекательные экскурсии Куала-Лумпура

Найдено 23 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
22 отзыва
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру: культура, история, архитектура
Познайте дух Куала-Лумпура в увлекательной прогулке по его знаковым местам с местным гидом
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
30 за человека
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
21 отзыв
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, где сочетаются ультрасовременные небоскрёбы и древние храмы. Узнайте о культуре и истории города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
225 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
126 отзывов
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-близнецов до местных традиций
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 2 чел.
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
225 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Знакомьтесь, Куала-Лумпур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, посетив пещеры Бату, башни Петронас и культурные кварталы. Узнайте больше о городе с нашим гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
129 за всё до 3 чел.
Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Пещеры Бату и мастерство малазийских фабрик: шоколад, олово, батик
Погрузитесь в удивительный мир культуры и природы Малайзии с эксклюзивной экскурсией по знаменитым достопримечательностям Куала-Лумпура
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 150 за всё до 10 чел.
Уголки Франции и Японии в Малайзии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Уголки Франции и Японии в Малайзии: экскурсия из Куала-Лумпура
Погрузитесь в атмосферу Франции и Японии, не покидая Малайзию. Откройте для себя уникальные деревни Букит Тингги в компании опытного гида
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
220 за всё до 2 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
250 за всё до 3 чел.
Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Путраджая: уникальная столица Малайзии, близко к Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и чистого воздуха Путраджая, где современность встречается с традициями
Начало: Отель
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Встреча в аэропорту KLIA/KLIA2 и трансфер в гостиницу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Встреча в аэропорту KLIA/KLIA2 и трансфер в гостиницу
Индивидуальный трансфер из аэропорта KLIA/KLIA2 в гостиницу Куала-Лумпура. Встреча с табличкой, помощь с багажом и комфортная поездка до отеля
Начало: В аэропорту KLIA/KLIA2
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
40 за всё до 3 чел.
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром: индивидуальная экскурсия
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Куала-Лумпур: путешествие по «Азии в миниатюре» с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура: от исторических уголков до величественных небоскребов. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
280 за всё до 3 чел.
Экскурсия в столицу Малайзии и Башни-Близнецы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Уникальная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-Близнецов до Чайна Тауна
Забудьте о суете и погрузитесь в мир красоты и истории Куала-Лумпура с нашей эксклюзивной экскурсией
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя впечатлит вас технологичной архитектурой и главными достопримечательностями. Узнайте, почему здесь находится резиденция администрации страны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
140 за человека
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Куала-Лумпуру
Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности
Начало: В аэропорту
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
200 за всё до 2 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Куала-Лумпур: история и современность
Присоединяйтесь к нам в путешествии по Куала-Лумпур, где история и современность сливаются в единое целое
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Чайные плантации нагорья Камерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Чайные плантации нагорья Камерон: эксклюзивное путешествие из Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир чая в Малайзии: от процесса сбора до чашки ароматного напитка, наслаждаясь великолепными видами и свежим воздухом
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
330 за всё до 3 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gregory
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
    Отличный маршрут, отличный рассказ, экскурсовод знает город, знает культуру и историю страны.
  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Куала-Лумпур
    Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1 день и хотелось объехать
    читать дальше

    побольше мест. Для нас этот вариант был то что надо. Если есть желание подольше погулять в конкретных местах, лучше скорректировать маршрут, чтобы уложиться в 4 часа. Файзула много знает о стране и очень хорошо рассказывает. Узнали много про местные особенности, политику, кухню, культуру и религию. Файзула молодец, рекомендуем.

    Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
    Супер экскурсия. Павел все рассказывает доступным и понятным языком, отвечает на все вопросы. Будем рекомендовать друзьям!
  • М
    Максим
    26 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
    Экскурсия отличная, гид прекрасный.
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
    Мы провели полтора дня в Куала-Лумпуре, первый из которых потратили на экскурсию, которую провели очень насыщенно. Тина - замечательный рассказчик.
    читать дальше

    Благодаря насыщенной информации, появилось представление о стране, ее месте в мировом сообществе, жителях, нравах. Для меня Малайзия стала открытием. Честно говоря, я особо не понимала, что выделяет ее среди всех стран ЮВА. Хочу вернуться)

  • Д
    Дина
    17 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
    читать дальше

    куда мы направлялись. Впечатлили пещера и лангуры, поездка по реке была хорошим завершением вечера (используйте средство от комаров - они там кусаются). Экскурсия подойдёт как взрослым так и детям

    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей
  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Куала-Лумпур
    Файзулла, большое спасибо за экскурсию! Остались очень довольны. Маршрут интересный, продуманный, без каких-то задержек и неожиданностей. Из дополнительных плюшечек, была возможность после экскурсии не отвозить в гостинницу. Спасибо большое
  • А
    Алексей
    8 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
    У меня был всего 1 день на город, благодаря Юлии удалось посмотреть все основные достопримечательности и узнать о жизни в Малайзии.
  • А
    Алла
    8 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Экскурсия прошла на "ура" и очень понравилась и нам с мужем, и детям! Коммуникация по организации была отличной, Юлия нам также прислала прекрасные рекомендации, что посетить самим и что будет интересно с детьми.

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
  2. Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
  3. Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
  4. Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
  5. Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Можно с детьми" можно забронировать 23 экскурсии от 30 до 330. Туристы уже оставили гидам 338 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 338 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам