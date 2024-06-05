G Gregory Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру Отличный маршрут, отличный рассказ, экскурсовод знает город, знает культуру и историю страны.

А Андрей Знакомьтесь, Куала-Лумпур читать дальше побольше мест. Для нас этот вариант был то что надо. Если есть желание подольше погулять в конкретных местах, лучше скорректировать маршрут, чтобы уложиться в 4 часа. Файзула много знает о стране и очень хорошо рассказывает. Узнали много про местные особенности, политику, кухню, культуру и религию. Файзула молодец, рекомендуем. Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1 день и хотелось объехать

Е Елена Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру Супер экскурсия. Павел все рассказывает доступным и понятным языком, отвечает на все вопросы. Будем рекомендовать друзьям!

М Максим Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру Экскурсия отличная, гид прекрасный.

А Анна Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру читать дальше Благодаря насыщенной информации, появилось представление о стране, ее месте в мировом сообществе, жителях, нравах. Для меня Малайзия стала открытием. Честно говоря, я особо не понимала, что выделяет ее среди всех стран ЮВА. Хочу вернуться) Мы провели полтора дня в Куала-Лумпуре, первый из которых потратили на экскурсию, которую провели очень насыщенно. Тина - замечательный рассказчик.

Д Дина Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату читать дальше куда мы направлялись. Впечатлили пещера и лангуры, поездка по реке была хорошим завершением вечера (используйте средство от комаров - они там кусаются). Экскурсия подойдёт как взрослым так и детям Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест

А Александра Знакомьтесь, Куала-Лумпур Файзулла, большое спасибо за экскурсию! Остались очень довольны. Маршрут интересный, продуманный, без каких-то задержек и неожиданностей. Из дополнительных плюшечек, была возможность после экскурсии не отвозить в гостинницу. Спасибо большое

А Алексей Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру У меня был всего 1 день на город, благодаря Юлии удалось посмотреть все основные достопримечательности и узнать о жизни в Малайзии.

А Алла Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!