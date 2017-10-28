Обзор лучших курортов Малайзии

Малайзия - это привлекательная страна, которая излюбленная многими туристами и отдыхающими. Это небольшое, но красивое государство никого не оставит равнодушным. Безумные пляжи, тёплый климат, добродушный народ - всё это и многое другое и есть Малайзия. По статистике, Малайзия является одной из стран, в которой особое место выделено курортам. ХорошоТАМ рассмотрел некоторые из них...

Сами по себе курорты делятся на несколько видов: пляжные, экскурсионные и санаторные. Малайзия включает в себя все эти виды. Рассмотрим подробнее каждый:

Пляжные курорты Малайзии

Чистые пляжи и тёплое, прозрачное море именно так можно охарактеризовать данный раздел. Так как Малайзия — островное государство, то пляжных курортов тут достаточно. К примеру:

Остров Пенанг

Остров Пенанг - островной штат Малайзии, расположенный у берегов Андаманского моря. Является одним из самых известных и популярных не только в своей стране. Идеально подходит для любителей достопримечательностей. Остров соединён мостами с основной частью, поэтому добраться туда не представляет труда. Очень много дешёвых отелей, ресторанов и многое другое, что может скрасить ваш отдых. Пляжи здесь чистые. Этот курорт придётся по вкусу каждом посетителю.

Остров Лангкави

Остров Лангкави - ещё один замечательный курорт, расположен севернее, чем Пенанг. Сам по себе это не остров, а архипелаг. Здесь можно встретить множество экзотических растений и животных. Этот курорт является самым популярным в Малайзии среди русских туристов. Чистые, минеральные пляжи и прозрачное море, отели высших уровней и уникальная фауна делают это место отдельной достопримечательностью Малайзии. Единственный минус - отсутствие общественного транспорта, однако можно воспользоваться такси или взять технику напрокат.

Остров Панкгор

Не отстаёт по своей популярности и остров Панкгор, или как его называют туристы: "Затерянный рай". Находится он на западе, в нескольких километрах от основного острова, поэтом добраться туда просто. Этот курорт - изысканный уголок дикой природы. Большинство путешествующих здесь привлекает спокойствие. В отличие от других курортов, здесь нет огромных зданий и крупных сетевых отелей. Всё потому, что когда то это место было гаванью пиратов, а позже - рыбацким пристанищем. Этот курорт славится также количеством островов, на которых есть множество удивительных мест. Пляжи тут девственные, почти не тронуты современным человеком. Хорошая остановка для любителей природы и покоя.

Остров Тио-Ман

Остров Тио-Ман

Остров Тио-Ман - ещё один неплохой курорт, на котором стоит остановиться. Находится он в Южно-Китайском море, что делает его немного особеннее, чем вышеперечисленные места. Тихий и умиротворённый кусочек, подойдёт любителям непревзойдённых пейзажей и незабываемых впечатлений. Там нет огромных отелей, ресторанов и остальных современных радостей, но эта тропическая атмосфера, приятный климат и особенности пляжей покрывают все недостатки. Чистейшие воды и каменные пляжи, чистые пески - это атрибутика Тио-Мана. Гостеприимный народ также не оставит вас в беде. Место, где можно опробовать много нового и неизведанного.

Остров Рава

Остров Рава

Остров Рава - небольшой тропический остров, подходящий для истинных экстремалов. Находится в 16 километрах от главного побережья и в нескольких километрах от острова Тио-Ман. Площадь его чуть больше 1 кв. км. Тут вы можете заняться дайвингом и другими увлечениями в море, так как на суше вы не найдёте практически ничего. Слишком тесный контакт с окружающей средой подходит не всем, но создаётся необычное чувство пребывание практически на необитаемом острове. Всего два отеля действуют на острове, поэтому гостей туда рвётся не очень много. Является одним из менее посещаемых в Малайзии.

Существует ещё множество курортов на архипелагах и островах, такие как Перхентианы и другие, но о них можно говорить вечно.

Экскурсионные курорты Малайзии

Здесь пойдёт речь о местах, отдалённых от берега. Главной целью их является знакомство с культурой, историей и особенностями данной страны. Места такие как:

Куала-Лумпур

Куала-Лумпур - столица Малайзии, с населением около 2-ух миллионов человек, которая от и до напичкана достопримечательностями. Здесь проживают более 10 народностей. Располагается на юго-западе полуострова Малакка, очень влажное и тёплое положение климата. В городе представлен огромный выбор развлечений и занятий, которые подойдут для любого посетителя. Люди здесь в постоянном движении, поэтому улицы здесь широкие, но грязные. Огромный раздел архитектуры, выполненный в Тюдорском, Неомавританском, Викторианском и многих других стилях. Несомненно Куала-Лумпур является одним из основных центров Малайзии и его стоит обязательно посетить, если вы желаете узнать эту страну со всех её сторон.

Малакка

Малакка - город-столица одноименного штата Малакка, недалеко от Куала-Лумпура. Имеет богатую для тех мест историю. Также имеет множество конфессиональных построек. С побережья открывается вид на Малаккский залив. Город подойдёт для тех, кто хочет совместить современный город с прекрасным побережьем.

Данные города смогут рассказать о народе, показать их быт и местные традиции. Они оставят вам много различных воспоминаний и ярких эмоций!

Богата также это страна и своими лечебными санаториями-пансионатами.