5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Свидание с Куала-Лумпуром каждый день

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Куала-Лумпур с его невероятной динамикой, гремучей смесью культур и архитектурными контрастами не так-то просто понять — но мы поможем справиться с этой задачей! На обзорной прогулке вы исследуете колониальные и современные символы города, узнаете о жизни местных и поймете, как Куала-Лумпур за 150 лет прошёл пусть от безлюдного поля до мегаполиса.
4.9
107 отзывов
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день

Описание экскурсии

Ликбез по Куала-Лумпуру: Что? Где? Когда?

Как был основан Куала-Лумпур? Каким образом в городе мирно соседствуют три культуры и религии? Что отличает современное общество Малайзии — какие привычки, особенности, любимые блюда и праздники у местных? Обо всём этом непременно поговорим на прогулке.

А ещё подскажем, куда сходить, как передвигаться по городу, как обменять валюту, куда идти за самой вкусной уличной едой и самым выгодным шопингом. В общем, постараемся дать вам максимально полную «инструкцию по применению» для Куала-Лумпура!

Маршрут прогулки

Экскурсия охватит исторические и современные районы города, его колониальную эпоху и сегодняшние дни. На нашем пути:

  • Железнодорожный вокзал
  • Национальная мечеть
  • Мердека 118 — второе по высоте здание в мире
  • Дворец Султана Абдул Хамада
  • Городская ратуша
  • Национальный музей текстиля
  • Площадь Мердека
  • Часовая башня Медан Пасар
  • Пасар Сени — старейший рынок Куала-Лумпура
  • Англиканская церковь Святой Марии
  • Индуистский храм Шри Махамариамман
  • Китайские храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди
  • Китайский квартал.

А кроме того, мы прокатимся на монорельсе до символа прогрессирующей Малайзии — башен Петронас.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но ездить мы тоже будем! Из исторического центра проедем на метро до башен Петронас (проездной билет включен в цену экскурсии). Это само по себе развлечение!
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Куала-Лумпуре, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

Погода в Куала-Лумпуре круглый год +31 градус, высокая влажность, возможны осадки. Мы специально составили маршрут таким образом, чтобы как можно больше находиться в тени либо в местах, где есть кондиционеры. Рекомендуем передвигаться с покрытой головой и иметь с собой бутылочку воды, а также дождевик или зонт.

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€35
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед национальной мечетью Масджид Негара
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 93699 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 107 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
4
3
2
2
2
1
1
Юлия
Огромное спасибо Рустему за отличную экскурсию, заранее написал сообщение, помог с сумками, умница, как человек и рассказчик, очень все понравилось, рассказал про историю государства, привязал все к местности, ответил на все вопросы, посоветовал, что еще посетить/посмотреть. С ним было очень легко и комфортно. Еще раз спасибо
Огромное спасибо Рустему за отличную экскурсию, заранее написал сообщение, помог с сумками, умница, как человек и
Огромное спасибо Рустему за отличную экскурсию, заранее написал сообщение, помог с сумками, умница, как человек и
Огромное спасибо Рустему за отличную экскурсию, заранее написал сообщение, помог с сумками, умница, как человек и
Огромное спасибо Рустему за отличную экскурсию, заранее написал сообщение, помог с сумками, умница, как человек и
Огромное спасибо Рустему за отличную экскурсию, заранее написал сообщение, помог с сумками, умница, как человек и
Огромное спасибо Рустему за отличную экскурсию, заранее написал сообщение, помог с сумками, умница, как человек и
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Анна
Были на экскурсии 22 марта. Девушка Тина прекрасно говорит по-русски, интересный рассказ про различные достопримечательности города. Маршрут пеший построен удобно, были короткие остановки, совсем ненапряжно.
2,5 часа пролетели незаметно, получили много положительных эмоций и информации про Малайзию.
Были на экскурсии 22 марта. Девушка Тина прекрасно говорит по-русски, интересный рассказ про различные достопримечательности города.
Были на экскурсии 22 марта. Девушка Тина прекрасно говорит по-русски, интересный рассказ про различные достопримечательности города.
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Анастасия
все очень понравилось, отличный вариант для знакомства с городом
все очень понравилось, отличный вариант для знакомства с городом
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А
Экскурсия прошла великолепно, нас всего было 2 человека и Рустем. Получили много положительных эмоций не смотря на мелкий дождь который шел не долго. Рустем очень интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Рекомендую данную экскурсию, за 2,5 часа можно погрузиться в историю Куала Лумпур.
Экскурсия прошла великолепно, нас всего было 2 человека и Рустем. Получили много положительных эмоций не смотря
Экскурсия прошла великолепно, нас всего было 2 человека и Рустем. Получили много положительных эмоций не смотря
Экскурсия прошла великолепно, нас всего было 2 человека и Рустем. Получили много положительных эмоций не смотря
Экскурсия прошла великолепно, нас всего было 2 человека и Рустем. Получили много положительных эмоций не смотря
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Наталья
Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые не упоминается в путеводителях.
Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые
Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые
Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые
Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые
Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые
Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые
Отличная пешая экскурсия. В спокойном режиме прошли все достопримечательности, услышали основные факты. Посетили места про которые
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Евгения
очень насыщенная экскурсия. Гид просто космос. все факты, даты, история ещё и с шутками. я поучила удовольствие
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