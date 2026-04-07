5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Куала-Лумпур с его невероятной динамикой, гремучей смесью культур и архитектурными контрастами не так-то просто понять — но мы поможем справиться с этой задачей! На обзорной прогулке вы исследуете колониальные и современные символы города, узнаете о жизни местных и поймете, как Куала-Лумпур за 150 лет прошёл пусть от безлюдного поля до мегаполиса.

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Описание экскурсии

Ликбез по Куала-Лумпуру: Что? Где? Когда?

Как был основан Куала-Лумпур? Каким образом в городе мирно соседствуют три культуры и религии? Что отличает современное общество Малайзии — какие привычки, особенности, любимые блюда и праздники у местных? Обо всём этом непременно поговорим на прогулке.

А ещё подскажем, куда сходить, как передвигаться по городу, как обменять валюту, куда идти за самой вкусной уличной едой и самым выгодным шопингом. В общем, постараемся дать вам максимально полную «инструкцию по применению» для Куала-Лумпура!

Маршрут прогулки

Экскурсия охватит исторические и современные районы города, его колониальную эпоху и сегодняшние дни. На нашем пути:

Железнодорожный вокзал

Национальная мечеть

Мердека 118 — второе по высоте здание в мире

Дворец Султана Абдул Хамада

Городская ратуша

Национальный музей текстиля

Площадь Мердека

Часовая башня Медан Пасар

Пасар Сени — старейший рынок Куала-Лумпура

Англиканская церковь Святой Марии

Индуистский храм Шри Махамариамман

Китайские храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди

Китайский квартал.

А кроме того, мы прокатимся на монорельсе до символа прогрессирующей Малайзии — башен Петронас.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, но ездить мы тоже будем! Из исторического центра проедем на метро до башен Петронас (проездной билет включен в цену экскурсии). Это само по себе развлечение!

Экскурсия проводится без наушников

В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Куала-Лумпуре, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

Погода в Куала-Лумпуре круглый год +31 градус, высокая влажность, возможны осадки. Мы специально составили маршрут таким образом, чтобы как можно больше находиться в тени либо в местах, где есть кондиционеры. Рекомендуем передвигаться с покрытой головой и иметь с собой бутылочку воды, а также дождевик или зонт.