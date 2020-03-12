5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Калейдоскоп культур в старых кварталах

Сначала мы отправимся в исторический центр Куала-Лумпура — к этническим кварталам и памятникам колониальной эпохи. Вы пройдете по старейшему городскому рынку Пасар Сени, увидите мечеть Масджид Джамек, часовую башню Медан Пасар, ратушу и дворец Султана Абдул Самада. Чтобы оценить соседство культур в Куала-Лумпуре, мы рассмотрим колоритные храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди, обсудим жизнь китайской общины на улицах Чайна-тауна, увидим индуистский храм Шри Махамариамман и англиканскую церковь Святой Марии. Каждое из этих мест поможет вам понять историю города и личностей, творивших её.

Современный Куала-Лумпур и советы по его покорению

После погружения в прошлое Куала-Лумпура на монорельсе вы перенесетесь в его ультрасовременное настоящее — мекку шопинга, еды и развлечений, район Букит Бинтанг. Мы познакомим вас с той частью города, которая никогда не засыпает, пестрит яркими вывесками и нарядами молодежи. И, конечно, поделимся лайфхаками, которые помогут освоиться в Куала-Лумпуре: что и где стоит попробовать из местной кухни, что еще посмотреть в городе и как туда добраться. А завершится прогулка среди стильных ландшафтов Центрального парка возле башен Петронас — визитной карточки Малайзии.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.