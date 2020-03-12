5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Куала-Лумпур с его невероятной динамикой, гремучей смесью культур и архитектурными контрастами не так-то просто понять — но мы поможем справиться с этой задачей! На обзорной прогулке вы исследуете колониальные и современные символы города, узнаете о жизни местных и поймете, как Куала-Лумпур за 150 лет прошел пусть от безлюдного поля до мегаполиса.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у мечети Масджид Джамек
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру

Что вас ожидает

Калейдоскоп культур в старых кварталах
Сначала мы отправимся в исторический центр Куала-Лумпура — к этническим кварталам и памятникам колониальной эпохи. Вы пройдете по старейшему городскому рынку Пасар Сени, увидите мечеть Масджид Джамек, часовую башню Медан Пасар, ратушу и дворец Султана Абдул Самада. Чтобы оценить соседство культур в Куала-Лумпуре, мы рассмотрим колоритные храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди, обсудим жизнь китайской общины на улицах Чайна-тауна, увидим индуистский храм Шри Махамариамман и англиканскую церковь Святой Марии. Каждое из этих мест поможет вам понять историю города и личностей, творивших её.

Современный Куала-Лумпур и советы по его покорению
После погружения в прошлое Куала-Лумпура на монорельсе вы перенесетесь в его ультрасовременное настоящее — мекку шопинга, еды и развлечений, район Букит Бинтанг. Мы познакомим вас с той частью города, которая никогда не засыпает, пестрит яркими вывесками и нарядами молодежи. И, конечно, поделимся лайфхаками, которые помогут освоиться в Куала-Лумпуре: что и где стоит попробовать из местной кухни, что еще посмотреть в городе и как туда добраться. А завершится прогулка среди стильных ландшафтов Центрального парка возле башен Петронас — визитной карточки Малайзии.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Куала-Лумпуре, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у мечети Масджид Джамек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мария
12 марта 2020
Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Мне повезло, что прогулка была с Вадимом, основателем проекта. Интересный рассказчик! Легко и увлекательно о городе и стране за почти 3 часа. Узнала и про историю, и про современность. Ценно, что рассказ был не сухой, просто по фактам, а с инсайтами, нюансами.
9 марта 2020
Отличная экскурсия, из за дождя она продлилась дольче чем планировалось, а значит это больше информации!) Погуляли по старому центру, по деловому центру, Вадим рассказал как и что где строилось и почему, было очень интересно.
А вот за совет где лучше насладится видом на Куала Лумпур отдельное спасибо, я им воспользовалась :)
5 марта 2020
За короткий период времени получила много визуальной информации о центре Куала-Лумпура, не говоря уже об истории создания города.
Мне вдвойне очень повезло, потому что экскурсию проводил автор проекта, и получилось так, что для меня одной.
Пробуйте, у вас тоже есть шанс!
В любом случаи будете довольны.
22 февраля 2020
Были на экскурсии21.02. ,Экскурсию проводила Виктория,очень старалась . Спасибо ей большое!
Экскурсия нужная, особенно у кого короткое посещение в КЛ.
13 февраля 2020
Здорово, что этот проект теперь доступен и в КЛ.
Формат данной экскурсии позволил посетить все основные достопримечательности за 3 часа.
На основании этого можно определить что Вам более интересно и если есть необходимость посетить подробнее в другие дни.
Спасибо Татьяне и Вадиму за прекрасную экскурсию.
Рекомендуем!

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