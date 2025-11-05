Мои заказы

Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя

Всё самое главное за один день
На экскурсии я покажу вам, что Малайзия — это не только современные небоскрёбы, но и богатая история, уникальная культура и гармоничное сочетание традиций разных народов. Вы увидите площадь Независимости, реку жизни, пещеры Бату, Розовую мечеть и прочие культовые места. Узнаете о религии, традициях и многом другом.
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

  • Площадь Независимости в Куала-Лумпур — историческое место с колониальной архитектурой.
  • Здание султана Абдул-Самада — постройка с уникальной архитектурой.
  • Река Жизни — сердце старого Куала-Лумпура, где встречаются две главные реки — Кланг и Гомбак.
  • Пещеры Бату — культовый храмовый комплекс в скалах.
  • Храм Шри Субраманьи Свами — храм рядом со входом в пещеры.
  • Розовая мечеть — живописная мечеть в Путраджайе.
  • Дворец Путраджая и парк для прогулок и отдыха.
  • Мост Путра — главный в Путраджайе.
  • Башни Петронас и парк KLCC — символы современного города.

Я расскажу:

  • об истории Малайзии.
  • её колониальном прошлом.
  • религиях.
  • архитектуре.
  • современной жизни страны.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Vios или Honda City.
  • Дополнительно оплачивается обед в местном кафе или ресторане — от 20 MYR.
  • В Розовой мечети и индуистских храмах требуется закрытая одежда. Можно взять напрокат саронг — от 5 MYR.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Куала-Лумпуре
Провёл экскурсии для 194 туристов
Более 4 лет живу в Малайзии и знаю, где скрыта её настоящая магия. Покажу места, о которых не пишут в путеводителях, расскажу легенды, удивлю историями и лайфхаками. Путешествие со мной
— это не просто обзор достопримечательностей, а настоящее приключение, после которого Малайзия останется в вашем сердце. Я здесь не просто чтобы что-то показать — я делюсь местом, которое стало моим домом. Хочу, чтобы вы полюбили Малайзию так же, как люблю её я.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

О
Ольга
5 ноя 2025
Первый раз в Малайзии, хотели начать с ознакомительной экскурсии. Артур все рассказал, показал, что запланировано в рамках экскурсии. Рассказывал всю дорогу, включая нахождение за рулем. Комфортный, грамотный год. Дополнительно ответил на вопросы по достопримечательностям за рамками экскурсии, подсказал, как лучше и куда добраться, что еще посмотреть. Отличный профессиональный гид. Спасибо!
Р
Рафис
5 ноя 2025
Если вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюда.
Артур, наш гид очень интересно рассказывает, внимательный. Машина хонда, с кондиционером, рассказал обо всем,что видели по дороге, показал места для классных фоток, на все вопросы ответил, подсказал кучу полезных фишек, очень понравилось
Спасибо таким людям, с которыми чужая и дальняя страна становится понятнее и немного ближе
Татьяна
Татьяна
4 ноя 2025
Отличный день с Артуром!
Для нашего удобства Артур маршрут скорректировал, потому что башни мы увидели накануне. Вместо этого мы поехали в Чайнатаун и Central market.
Остальные локации- по плану. Удивляет, насколько много
интересного Артур знает о стране и говорит о ней даже с любовью.
Помогал с фото и видео, подсказывал ракурсы. А для нас-4 дамочек это очень важно 🫢
Я, конечно оценивала экскурсию как турагент, потому что была в поиске хорошего гида в этой стране для своих туристов и Артур меня впечатлил своей эрудированностью и клиентоориентированностью.
Если вам надо прочувствовать страну и её душу-то это к нему. Однозначно, рекомендую!

Ирина
Ирина
31 окт 2025
Артур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! Окунуться в литтл Индию и тут же оказаться в административной Путраджайе, а от башен Петронас просто захватывает дух!
П
Полина
26 окт 2025
Ездили на экскурсию по Куала-Лумпуру с Артуром. Все прошло отлично, нам очень понравилось. Артур очень интересно и информативно рассказывал о Куала-Лумпуре, Малайзии в целом, о каждой достопримечательности в отдельности. Он
отвечал подробно на все наши вопросы, иногда пересказывая одно и то же по несколько раз, за что Артуру отдельное спасибо 😅
Достопримечательности, которые входят в маршрут экскурсии - интересные и красивые. Нам очень понравилось то, что экскурсия не заканчивается в определенное время, как часто бывает у гидов, а длится до того момента, пока не будут осмотрены все места, заявленные в программе экскурсии.
Все передвижения между локациями проходили с комфортом, Артур хорошо и безопасно водит машину.

S
Svetlana
22 окт 2025
Артур организовал прекрасную экскурсию, был внимателен, пояснил как вести себя с обезьянами, ответил на все вопросы, рассказ был интересным и структурированным. Рекомендую!
П
Павел
27 сен 2025
Артур, большое спасибо. Вы очень хороший и комфортный гид. Отличные знания, прекрасный спокойный характер, грамотная речь. Всячески рекомендуем.
А
Артем
19 сен 2025
Экскурсия хорошо подойдет, если хотите экспрессом посмотреть страну и при этом не перегрузиться информацией. Экскурсовод приятный парнишка. Поможет с любыми просьбами
И
Иван
15 сен 2025
Отличная получилась экскурсия. Проехали по самому Куала Лумпуру, прошлись по центру, несмотря на то, что многое было перекрыто по случаю предстоящего дня независимости. Посмотрели аутотентичный китайский храм, поприсутствовали на церемонии
в индуиском храме в пещере, побывали в Путраджайе. Оригинальное решение с выносом администравного центра из города). Гид Михаил много рассказал о Куала-Лумпуре, о жизни в самой Малайзии. Огромное ему спасибо, нам все понравилось.

Туйара
Туйара
12 сен 2025
Сегодня провели замечательный день по Куала-Лумпур с гидом Артуром. Точно подъехал в договоренное время. Комфортабельная машина, есть вода. Интересный маршрут, отличный собеседник, знает историю и культуру местного населения. Доступно преподносит
материал, отвечает на все возникающие вопросы. Помогает фотографироваться, подсказывает красивые ракурсы для удачных фотографий 5 часов экскурсии пролетели незаметно. Спасибо Артуру за познавательную экскурсию, посетили все знаковые места столицы Малайзии. Всем рекомендую!

Наталья
Наталья
5 сен 2025
Рекомендую как интересного и ответственного гида. Программа насыщенная, сопровождалась увлекательными рассказами об истории страны и местных тонкостях жизни населения. Благодарю Артуру узнали и о других локациях, не указанных в общих путеводителях.
Гаврилов
Гаврилов
2 сен 2025
По советам друзей нашли Артура, но после недавнего отрицательного комментария сомневались, брать или нет. Всё-таки по настоятельным рекомендациям решили довериться, и не прогадали. Экскурсия и организация превзошли все ожидания: мы
ждали определённого уровня, но получили намного больше. Артур отлично организовал поездку, помог с билетами, нашёл хороший отель на Лангкави и расписал удобный план отдыха. Экскурсию провёл Миша - замечательный гид. От него мы узнали не только факты и историю Малайзии, но и много о повседневной жизни, культуре и традициях. Мы, честно говоря, очень придирчивые туристы, но Артур и Миша выполнили все наши пожелания и сделали так, что мы остались абсолютно довольны. Это один из самых лучших отдыхов и экскурсий, что у нас были! Всё прошло на высшем уровне, мы остались более чем довольны!

Сергей
Сергей
1 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно. Нашего гида звали Михаил. Совсем молодой человек, которой несмотря на возраст провел все прекрасно! Встретил нас в аэропорту, отталкиваясь от этого выстроил логистически (Миша учится на логиста))
абсолютно правильно всю экскурсию. Не было никакого напряга по времени. Посмотрели, все что запланировали, даже чуть больше! Нельзя сказать, что Миша профессиональный гид, но того объема, который он дает более, чем достаточно! Так, что всем рекомендуем! Не пожалеете! Мише большое Спасибо!!!

Б
Борис
31 авг 2025
Начну с того, что с Артуром экскурсии не было, судить о его профессионализме я не могу, Артур передал нас Михаилу, пообещав высококлассного специалиста вместо себя. Если кратко (история очень длинная,
но не вижу смысла перегружать всех подробностями), то экскурсии как таковой, не было от слова "совсем". Михаил, покатал нас по оговоренным локациям (до Тянь Хоу так и не доехали (локация тоже была заявлена), приехали в мечеть Путраджаи как раз, когда ее закрыли для посещения туристами) и нас отвезли в отель. Вот собственно и все, занавес. Михаил - хороший парень, студент, но не гид. Если бы услуга называлась "водитель с машиной по главным локациям" и поболтать о том о сем, то мы бы ей просто не воспользовались, т. к. нам, нужна была именно экскурсия с ГИДОМ, за что и заплатили, но получили мы именно водителя с машиной. Это очень печально и испортило впечатление не о Малайзии и КЛ (они прекрасны), а о людях, которые ради заработка, могут испортить впечатление о прекрасном городе и стране (но не нам). Мы много где бываем, но такого, не встречали нигде. После этой "экскурсии", мы связались с Артуром, в надежде все таки побывать на настоящей экскурсии и послушать гида, но кроме дежурных фраз и извинений, ничего предпринято не было и диалог просто закончился, так как Артур перестал нам отвечать. Я всегда доверяю людям и буду доверять, но это было что-то из серии срубим денег с туристов, а потом "и трава не расти". Прошу принять эту информацию к сведению и принимать взвешенное решение, просто я не хочу, чтобы кто-то еще столкнулся с такой неприятной историей, как мы. Всем удачи, хороших экскурсий и профессиональных гидов! Будьте внимательны при выборе!

Артур
Артур
Ответ организатора:
Спасибо за комментарий. Хочу уточнить: храм Тянь Хоу не был посещён по просьбе гостей, так как ребёнок уснул, и семья
сама решила вернуться в отель. Мечеть в Путраджае оказалась закрыта для туристов именно в то время, обговоренном заранее. У нас нет полномочий открывать его в ваше время. Экскурсия состоялась по маршруту, гид рассказывал о стране и жизни в Малайзии. О его профессионализме можно судить по другим отзывам — я не беру в команду непроверенных людей. В любом случае, одна звезда явно не отражает реальную картину. Жаль, что у вас осталось такое впечатление. В любом случаи благодарю за обратную связь, удачи!

И
Ирина
25 авг 2025
Добрый день! Наша экскурсия с приятным юношей Михаилом прошла отлично. Рекомендую!!!!

