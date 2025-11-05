читать дальше

но не вижу смысла перегружать всех подробностями), то экскурсии как таковой, не было от слова "совсем". Михаил, покатал нас по оговоренным локациям (до Тянь Хоу так и не доехали (локация тоже была заявлена), приехали в мечеть Путраджаи как раз, когда ее закрыли для посещения туристами) и нас отвезли в отель. Вот собственно и все, занавес. Михаил - хороший парень, студент, но не гид. Если бы услуга называлась "водитель с машиной по главным локациям" и поболтать о том о сем, то мы бы ей просто не воспользовались, т. к. нам, нужна была именно экскурсия с ГИДОМ, за что и заплатили, но получили мы именно водителя с машиной. Это очень печально и испортило впечатление не о Малайзии и КЛ (они прекрасны), а о людях, которые ради заработка, могут испортить впечатление о прекрасном городе и стране (но не нам). Мы много где бываем, но такого, не встречали нигде. После этой "экскурсии", мы связались с Артуром, в надежде все таки побывать на настоящей экскурсии и послушать гида, но кроме дежурных фраз и извинений, ничего предпринято не было и диалог просто закончился, так как Артур перестал нам отвечать. Я всегда доверяю людям и буду доверять, но это было что-то из серии срубим денег с туристов, а потом "и трава не расти". Прошу принять эту информацию к сведению и принимать взвешенное решение, просто я не хочу, чтобы кто-то еще столкнулся с такой неприятной историей, как мы. Всем удачи, хороших экскурсий и профессиональных гидов! Будьте внимательны при выборе!