На экскурсии я покажу вам, что Малайзия — это не только современные небоскрёбы, но и богатая история, уникальная культура и гармоничное сочетание традиций разных народов. Вы увидите площадь Независимости, реку жизни, пещеры Бату, Розовую мечеть и прочие культовые места. Узнаете о религии, традициях и многом другом.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
- Площадь Независимости в Куала-Лумпур — историческое место с колониальной архитектурой.
- Здание султана Абдул-Самада — постройка с уникальной архитектурой.
- Река Жизни — сердце старого Куала-Лумпура, где встречаются две главные реки — Кланг и Гомбак.
- Пещеры Бату — культовый храмовый комплекс в скалах.
- Храм Шри Субраманьи Свами — храм рядом со входом в пещеры.
- Розовая мечеть — живописная мечеть в Путраджайе.
- Дворец Путраджая и парк для прогулок и отдыха.
- Мост Путра — главный в Путраджайе.
- Башни Петронас и парк KLCC — символы современного города.
Я расскажу:
- об истории Малайзии.
- её колониальном прошлом.
- религиях.
- архитектуре.
- современной жизни страны.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Vios или Honda City.
- Дополнительно оплачивается обед в местном кафе или ресторане — от 20 MYR.
- В Розовой мечети и индуистских храмах требуется закрытая одежда. Можно взять напрокат саронг — от 5 MYR.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Куала-Лумпуре
Провёл экскурсии для 194 туристов
Более 4 лет живу в Малайзии и знаю, где скрыта её настоящая магия. Покажу места, о которых не пишут в путеводителях, расскажу легенды, удивлю историями и лайфхаками.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Фотографии от путешественников
О
Ольга
5 ноя 2025
Первый раз в Малайзии, хотели начать с ознакомительной экскурсии. Артур все рассказал, показал, что запланировано в рамках экскурсии. Рассказывал всю дорогу, включая нахождение за рулем. Комфортный, грамотный год. Дополнительно ответил на вопросы по достопримечательностям за рамками экскурсии, подсказал, как лучше и куда добраться, что еще посмотреть. Отличный профессиональный гид. Спасибо!
Р
Рафис
5 ноя 2025
Если вы хотите немного глубже рассмотреть Малазию, то вам сюда.
Артур, наш гид очень интересно рассказывает, внимательный. Машина хонда, с кондиционером, рассказал обо всем,что видели по дороге, показал места для классных фоток, на все вопросы ответил, подсказал кучу полезных фишек, очень понравилось

Спасибо таким людям, с которыми чужая и дальняя страна становится понятнее и немного ближе
Спасибо таким людям, с которыми чужая и дальняя страна становится понятнее и немного ближе
Артур, наш гид очень интересно рассказывает, внимательный. Машина хонда, с кондиционером, рассказал обо всем,что видели по дороге, показал места для классных фоток, на все вопросы ответил, подсказал кучу полезных фишек, очень понравилось
Спасибо таким людям, с которыми чужая и дальняя страна становится понятнее и немного ближе
Татьяна
4 ноя 2025
Отличный день с Артуром!
Для нашего удобства Артур маршрут скорректировал, потому что башни мы увидели накануне. Вместо этого мы поехали в Чайнатаун и Central market.

Остальные локации- по плану. Удивляет, насколько много
Остальные локации- по плану. Удивляет, насколько много
Для нашего удобства Артур маршрут скорректировал, потому что башни мы увидели накануне. Вместо этого мы поехали в Чайнатаун и Central market.
Остальные локации- по плану. Удивляет, насколько много
Ирина
31 окт 2025
Артур, спасибо большое за экскурсию! Это было классное путешествие на контрасте. Вы очень интересный рассказчик! Окунуться в литтл Индию и тут же оказаться в административной Путраджайе, а от башен Петронас просто захватывает дух!
П
Полина
26 окт 2025
Ездили на экскурсию по Куала-Лумпуру с Артуром. Все прошло отлично, нам очень понравилось. Артур очень интересно и информативно рассказывал о Куала-Лумпуре, Малайзии в целом, о каждой достопримечательности в отдельности. Он
S
Svetlana
22 окт 2025
Артур организовал прекрасную экскурсию, был внимателен, пояснил как вести себя с обезьянами, ответил на все вопросы, рассказ был интересным и структурированным. Рекомендую!
П
Павел
27 сен 2025
Артур, большое спасибо. Вы очень хороший и комфортный гид. Отличные знания, прекрасный спокойный характер, грамотная речь. Всячески рекомендуем.
А
Артем
19 сен 2025
Экскурсия хорошо подойдет, если хотите экспрессом посмотреть страну и при этом не перегрузиться информацией. Экскурсовод приятный парнишка. Поможет с любыми просьбами
И
Иван
15 сен 2025
Отличная получилась экскурсия. Проехали по самому Куала Лумпуру, прошлись по центру, несмотря на то, что многое было перекрыто по случаю предстоящего дня независимости. Посмотрели аутотентичный китайский храм, поприсутствовали на церемонии
Туйара
12 сен 2025
Сегодня провели замечательный день по Куала-Лумпур с гидом Артуром. Точно подъехал в договоренное время. Комфортабельная машина, есть вода. Интересный маршрут, отличный собеседник, знает историю и культуру местного населения. Доступно преподносит
Наталья
5 сен 2025
Рекомендую как интересного и ответственного гида. Программа насыщенная, сопровождалась увлекательными рассказами об истории страны и местных тонкостях жизни населения. Благодарю Артуру узнали и о других локациях, не указанных в общих путеводителях.
Гаврилов
2 сен 2025
По советам друзей нашли Артура, но после недавнего отрицательного комментария сомневались, брать или нет. Всё-таки по настоятельным рекомендациям решили довериться, и не прогадали. Экскурсия и организация превзошли все ожидания: мы
Сергей
1 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно. Нашего гида звали Михаил. Совсем молодой человек, которой несмотря на возраст провел все прекрасно! Встретил нас в аэропорту, отталкиваясь от этого выстроил логистически (Миша учится на логиста))
Б
Борис
31 авг 2025
Начну с того, что с Артуром экскурсии не было, судить о его профессионализме я не могу, Артур передал нас Михаилу, пообещав высококлассного специалиста вместо себя. Если кратко (история очень длинная,
Артур
Ответ организатора:
Спасибо за комментарий. Хочу уточнить: храм Тянь Хоу не был посещён по просьбе гостей, так как ребёнок уснул, и семья
И
Ирина
25 авг 2025
Добрый день! Наша экскурсия с приятным юношей Михаилом прошла отлично. Рекомендую!!!!
