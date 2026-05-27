За один день вы почувствуете ритм Куала-Лумпура и спокойствие Путраджаи. Увидите колониальную архитектуру, китайский храм, исламские мечети и небоскрёбы. А главное — вы начнёте воспринимать Малайзию иначе.
Не как «ещё одну азиатскую страну», а как место, где Восток и Запад, традиции и небоскрёбы, вера и политика складываются в живую историю.
Описание экскурсии
В Куала-Лумпуре:
- Вы побываете на площади Независимости.
- Увидите дворец султана Абдул-Самада, будто сошедший со страниц восточной сказки.
- Подойдёте к Реке Жизни — точке, где появился город.
- Подниметесь к Тянь Хоу — яркому китайскому храму с панорамой на мегаполис.
В Путраджае:
- Прогуляетесь по площади Путра.
- Увидите Розовую мечеть у воды.
- Рассмотрите резиденцию премьер-министра.
- Проедете по современным мостам и панорамным точкам.
- Посетите Железную мечеть.
Что мы обсудим:
- Почему у Малайзии две столицы и как между ними распределена власть.
- Каким образом Куала-Лумпур вырос из маленького поселения в мегаполис.
- Почему Путраджаю построили с нуля как амбициозный проект будущего.
- Как в Малайзии сосуществуют ислам, индуизм и китайские традиции.
- Как британское прошлое повлияло на архитектуру и управление страной.
Организационные детали
- Поедем на Honda Сity 2024 года. Детского кресла нет.
- Дополнительно по желанию оплачивается обед.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Куала-Лумпуре
Провёл экскурсии для 348 туристов
Я живу в Малайзии с 2019 года и знаю, где скрыта её настоящая магия. Покажу места, о которых не пишут в путеводителях, расскажу легенды, удивлю историями и лайфхаками. Путешествие со мной
