Куала-Лумпур и Путраджая: два главных города Малайзии

Увидеть страну через контраст главных городов - от колониального прошлого до футуристичного будущего
За один день вы почувствуете ритм Куала-Лумпура и спокойствие Путраджаи. Увидите колониальную архитектуру, китайский храм, исламские мечети и небоскрёбы. А главное — вы начнёте воспринимать Малайзию иначе.

Не как «ещё одну азиатскую страну», а как место, где Восток и Запад, традиции и небоскрёбы, вера и политика складываются в живую историю.
Описание экскурсии

В Куала-Лумпуре:

  • Вы побываете на площади Независимости.
  • Увидите дворец султана Абдул-Самада, будто сошедший со страниц восточной сказки.
  • Подойдёте к Реке Жизни — точке, где появился город.
  • Подниметесь к Тянь Хоу — яркому китайскому храму с панорамой на мегаполис.

В Путраджае:

  • Прогуляетесь по площади Путра.
  • Увидите Розовую мечеть у воды.
  • Рассмотрите резиденцию премьер-министра.
  • Проедете по современным мостам и панорамным точкам.
  • Посетите Железную мечеть.

Что мы обсудим:

  • Почему у Малайзии две столицы и как между ними распределена власть.
  • Каким образом Куала-Лумпур вырос из маленького поселения в мегаполис.
  • Почему Путраджаю построили с нуля как амбициозный проект будущего.
  • Как в Малайзии сосуществуют ислам, индуизм и китайские традиции.
  • Как британское прошлое повлияло на архитектуру и управление страной.

Организационные детали

  • Поедем на Honda Сity 2024 года. Детского кресла нет.
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 348 туристов
Я живу в Малайзии с 2019 года и знаю, где скрыта её настоящая магия. Покажу места, о которых не пишут в путеводителях, расскажу легенды, удивлю историями и лайфхаками. Путешествие со мной
— это не просто обзор достопримечательностей, а настоящее приключение, после которого Малайзия останется в вашем сердце. Я здесь не просто чтобы что-то показать — я делюсь местом, которое стало моим домом. Хочу, чтобы вы полюбили Малайзию так же, как люблю её я.

