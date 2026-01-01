Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
Поплавать с акулами и скатами, поучиться плести из листьев, порыбачить и увидеть коралловый риф
Начало: Аэропорт Мале, 10:00
13 авг в 08:00
$1300 за человека
Перезагрузка на Мальдивах: океан, снорклинг и фитнес
Укрепить тело, поучаствовать в экваториальной рыбалке и поплавать со скатами-манта
Начало: Мале, аэропорт, 11:00
«Вас ждут утренние практики под шелест прибоя, снорклинг у домашнего рифа с уникальными кораллами, плавание с мантами, караоке на пляже и пикник на необитаемом острове, где исчезает ощущение времени»
125 000 ₽ за человека
Остров Дигура: тур со снорклингом, морской прогулкой и отелем в 100 метрах от океана
Рассмотреть подводный мир, поплавать со скатами, попробовать традиционные блюда и отдохнуть на пляже
Начало: Мале, аэропорт Ибрагима Насира, 9:30
«Снаряжение для снорклинга лучше везти своё, хотя бы маску»
21 фев в 09:30
$2150 за человека
Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом
Посетить разные атоллы, исследовать подводный мир во время ночного погружения и позагорать на палубе
Начало: Аэропорт Мале, 12:00
«В программе предусмотрены ночные погружения, включая пирс Алимата, а также снорклинг и фридайвинг среди коралловых рифов»
$1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Сноркелинг»
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