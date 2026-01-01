Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
«Поплаваете с морскими черепахами и яркими тропическими рыбками»
28 сен в 10:00
26 ноя в 10:00
$1705 за человека
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
Поплавать с акулами и скатами, поучиться плести из листьев, порыбачить и увидеть коралловый риф
Начало: Аэропорт Мале, 10:00
«Сегодня представится возможность увидеть на расстоянии вытянутой руки гигантскую китовую акулу — самую большую рыбу в мире, которая круглый год обитает у берегов нашего острова»
13 авг в 08:00
$1300 за человека
Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии
Понырять с морскими обитателями, стать героем подводной фотосъёмки и насладиться бирюзовым океаном
Начало: Мале, 9:00 (возможна встреча в другое время по дог...
«В один из вечеров мы отправимся на закате на рыбалку, вы отведаете морепродукты в лучшем рыбном ресторане и повеселитесь на пляжной вечеринке с барбекю»
14 сен в 09:00
$990 за человека
Перезагрузка на Мальдивах: океан, снорклинг и фитнес
Укрепить тело, поучаствовать в экваториальной рыбалке и поплавать со скатами-манта
Начало: Мале, аэропорт, 11:00
«Затем мы отправимся на экваториальную рыбалку»
125 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Рыбалка»
Самые популярные туры этой рубрики в Мале
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа);
- Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру;
- Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии;
- Перезагрузка на Мальдивах: океан, снорклинг и фитнес.
Сколько стоит тур в Мале в июле 2026
Сейчас в Мале в категории "Рыбалка" можно забронировать 4 тура от 990 до 125 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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