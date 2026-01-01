Найдено 4 тура в категории « Рыбалка » в Мале на русском языке, цены от $990. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

Хотите поехать половить рыбу в Мале 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальдивских островов на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026