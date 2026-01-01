Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
28 сен в 10:00
26 ноя в 10:00
$1705 за человека
По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения
Полюбоваться красотой семи островов, заглянуть в подводный мир океана и поплавать в лазурной воде
Начало: Мале, аэропорт, до 13:00
4 ноя в 08:00
205 000 ₽ за человека
Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле
Насладиться солнцем и океаном, поплавать с черепахами и скатами и поймать рыбу себе на ужин
Начало: Мале, аэропорт, рекомендуем прилёт до 9:00, послед...
1 ноя в 15:00
165 000 ₽ за человека
Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено)
Поплавать с морским дьяволом, увидеть затонувший корабль и китовую акулу
Начало: Аэропорт Мале, встреча до 13:00 (точное время и ме...
19 сен в 08:00
25 окт в 08:00
210 000 ₽ за человека
Перезагрузка на Тодду: женский ретрит-тур с телесными и духовными практиками
Посетить какао-церемонию, попробовать йогу на сапах и исследовать себя
Начало: Аэропорт Мале, до 14:30
129 557 ₽ за человека
Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом
Посетить разные атоллы, исследовать подводный мир во время ночного погружения и позагорать на палубе
Начало: Аэропорт Мале, 12:00
$1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Экстремальные туры»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
- Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа);
- По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения;
- Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле;
- Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено);
- Перезагрузка на Тодду: женский ретрит-тур с телесными и духовными практиками.
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