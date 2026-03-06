Описание тура
Организационные детали
Программа подходит людям с любой физической подготовкой, будем много плавать и нырять.
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Если вы планируете приехать раньше или остаться на острове после тура, поможем вам забронировать жильё и трансфер.
Расписание очередности экскурсий может меняться по дням проведения, в зависимости от погоды, миграции рыб и животных, а также загруженности экскурсионных лодок, но вся программа тура будет выполнена в полном объеме, не учитывая форс-мажорные обстоятельства.
Погружение рассчитано для всех участников, учитывая, что у вас еще не было опыта. Проходит под чутким руководством инструкторов, имеющих сертификат и многолетний опыт, к каждому участнику будет прикреплен инструктор, который будет контролировать вас на глубине.
Проживание. В отеле 3*. Размещение в бунгало в 2-местных номерах категории «Deluxe»: 2 раздельные или одна большая «king size» кровать.
Программа тура по дням
Прибытие на остров, отдых на пляже, ужин-знакомство
Встречаемся в аэропорту и на катере мчим до острова Тодду. Он совсем крохотный — примерно 1 на 2 километра, и выделяется тем, что здесь нет дорогостоящих отелей, а почти половину площади занимают фруктовые фермерские поля. Из инфраструктуры есть всё необходимое.
По прибытии вы разместитесь в отеле, пообедаете и отдохнёте после перелёта.
До ужина можно поваляться на пляже и смыть с себя накопившуюся усталость будней. А вечером соберёмся в нашей уютной компании, пообщаемся и познакомимся поближе.
Знакомство с островом, экскурсия на плантацию
Сегодня, позавтракав, прогуляемся по острову. Дойдём до плантаций и увидим, как здесь выращивают овощи и экзотические фрукты. Я расскажу вам о традициях и обычаях, а местные жители угостят вас маракуйей, папайей, бананами и кокосами.
После обеда — снова релакс на пляже. А после ужина, если повезёт, вас ждёт настоящее чудо: отправимся на берег и увидим рассыпанные в воде огоньки — светящийся планктон. В завершении дня прогуляемся по вечернему острову и понаблюдаем за его жизнью.
Дайвинг
Этот день посвятим исследованию красочного подводного мира. Вы наденете маски и ласты и рассмотрите красивейшие кораллы, увидите разноцветных рыбок разных размеров. Поплаваете с морской черепахой и, если повезёт, встретите мурену (не точно, они любят прятаться). Обед на острове.
Погружение рассчитано даже на участников без опыта, у инструктора есть сертификат безопасности.
Снорклинг, фридайвинг и фотосессия с дрона
После завтрака отправимся к рифу, чтобы отыскать дельфинов. Вы снова займётесь снорклингом и фридайвингом — сможете увидеть тех жителей океана, кого ещё не встретили вчера. Нас ждёт фотосессия с дрона, чтобы сохранить воспоминания об этом приключении. Затем пообедаем и отдохнём. Вечер встретим в закатных лучах на пляже Sunset Beach.
Наблюдение за жителями океана, затонувший корабль, прогулка по песчаной косе
В первой половине дня снова отправимся на катере к месту, куда приплывают манты на поиск планктона. Вы поныряете, увидите скатов на расстоянии вытянутой руки, сделаете с ними фото. Затем побываем в месте обитания акул и посмотрим с борта на этих вызывающих трепет, но прекрасных жителей океана. Также сегодня мы сможем исследовать затонувший корабль.
Сойдём на берег на песчаной косе, чтобы пообедать и провести съёмку с дрона. Прогуляемся, желающие смогут поплавать и посмотреть на акул-нянек.
Рыбалка и вооот такой тунец
Утром — пляжный отдых и снорклинг, а после отправляемся на катере в открытый океан. На Мальдивских островах природа строго охраняется государством, но есть места, где можно рыбачить. Сегодня — день рыбалки! Без улова не останется никто, даже новички в этом виде водной охоты.
Повеселимся, полюбуемся океанскими просторами, подышим солёным воздухом, а вечером встретим ярко-огненный закат. На ужин повар приготовит для вас блюдо из нашей добычи.
Расслабление на пляже и закат на сапах
Сегодня, чтобы хорошенько запомнить эти райские ощущения, весь день расслабляемся на пляже. Проведём фотосессию, желающие прокатятся на велосипедах. Закат будем встречать на сапах.
День релакса
Сегодня устроим день абсолютного релакса! Сделаем перерыв в активном отдыхе и расслабимся на пляже. Желающие всё-таки добавить движения могут взять велосипед (это бесплатно) и прокатиться по острову. Можно купить понравившиеся вчера фрукты на рынке и попробовать коктейли из свежевыжатых соков. Или дойти до нового пляжа острова, где недалеко от берега, прямо в океане, установлены качели — покачаться и сделать кучу классных кадров.
Завершим день прощальным ужином, посмотрим видео, снятые за день. Также будет возможность устроить дискотеку в отеле, поиграть в настольные игры, теннис и волейбол.
Отъезд
После завтрака на катере доедем до аэропорта города Мале.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки, обеды, ужины
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт
- Работа гида
- Экскурсии на фруктовую плантацию и соседние острова
- Снорклинг, дайвинг, рыбалка, водные виды спорта
- Обучение дайвингу и начальному фридайвингу
- Пляжный волейбол, настольный теннис
- Фото и видео на память (в том числе, подводная съёмка и съёмка с дрона)
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Медицинская страховка
- 1-местное размещение - $390
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