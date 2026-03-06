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Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено)

Насладиться пляжным отдыхом в мини-группе, увидеть светящийся планктон и поймать тунца
Яркие краски и эмоции, ласковое солнце и белоснежный песок на фоне сочной зелени и лазурного океана — нет, это не рекламный ролик, это реальность, которая ждёт вас в поездке с
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нами.

Отправляемся на небольшой тропический остров Тодду, чтобы беззаботно отдыхать, пробовать экзотические лакомства и любоваться огненными закатами.

Вы познакомитесь с местной культурой, побываете на фруктовых плантациях, посмотрите на рифовых акул и скатов и порыбачите с катера в открытом океане.

Пройдёте обучение дайвингу и фридайвингу, попробуете себя в снорклинге и на сапах и в итоге получите от нас профессиональные фото.

Мы собираем небольшие группы и заранее продумываем все детали — проживание в колоритных бунгало, питание с нотками локальной кухни, экскурсии и активности. За доплату можем организовать романтический ужин на берегу океана или свадебную церемонию. Всем по Мальдивам!

5
5 отзывов
Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено)
Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено)
Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Программа подходит людям с любой физической подготовкой, будем много плавать и нырять.
Возможно участие с детьми от 5 лет.

Если вы планируете приехать раньше или остаться на острове после тура, поможем вам забронировать жильё и трансфер.

Расписание очередности экскурсий может меняться по дням проведения, в зависимости от погоды, миграции рыб и животных, а также загруженности экскурсионных лодок, но вся программа тура будет выполнена в полном объеме, не учитывая форс-мажорные обстоятельства.

Погружение рассчитано для всех участников, учитывая, что у вас еще не было опыта. Проходит под чутким руководством инструкторов, имеющих сертификат и многолетний опыт, к каждому участнику будет прикреплен инструктор, который будет контролировать вас на глубине.

Проживание. В отеле 3*. Размещение в бунгало в 2-местных номерах категории «Deluxe»: 2 раздельные или одна большая «king size» кровать.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на остров, отдых на пляже, ужин-знакомство

Встречаемся в аэропорту и на катере мчим до острова Тодду. Он совсем крохотный — примерно 1 на 2 километра, и выделяется тем, что здесь нет дорогостоящих отелей, а почти половину площади занимают фруктовые фермерские поля. Из инфраструктуры есть всё необходимое.

По прибытии вы разместитесь в отеле, пообедаете и отдохнёте после перелёта.
До ужина можно поваляться на пляже и смыть с себя накопившуюся усталость будней. А вечером соберёмся в нашей уютной компании, пообщаемся и познакомимся поближе.

Прибытие на остров, отдых на пляже, ужин-знакомствоПрибытие на остров, отдых на пляже, ужин-знакомствоПрибытие на остров, отдых на пляже, ужин-знакомство
2 день

Знакомство с островом, экскурсия на плантацию

Сегодня, позавтракав, прогуляемся по острову. Дойдём до плантаций и увидим, как здесь выращивают овощи и экзотические фрукты. Я расскажу вам о традициях и обычаях, а местные жители угостят вас маракуйей, папайей, бананами и кокосами.
После обеда — снова релакс на пляже. А после ужина, если повезёт, вас ждёт настоящее чудо: отправимся на берег и увидим рассыпанные в воде огоньки — светящийся планктон. В завершении дня прогуляемся по вечернему острову и понаблюдаем за его жизнью.

Знакомство с островом, экскурсия на плантациюЗнакомство с островом, экскурсия на плантациюЗнакомство с островом, экскурсия на плантациюЗнакомство с островом, экскурсия на плантацию
3 день

Дайвинг

Этот день посвятим исследованию красочного подводного мира. Вы наденете маски и ласты и рассмотрите красивейшие кораллы, увидите разноцветных рыбок разных размеров. Поплаваете с морской черепахой и, если повезёт, встретите мурену (не точно, они любят прятаться). Обед на острове.

Погружение рассчитано даже на участников без опыта, у инструктора есть сертификат безопасности.

ДайвингДайвингДайвинг
4 день

Снорклинг, фридайвинг и фотосессия с дрона

После завтрака отправимся к рифу, чтобы отыскать дельфинов. Вы снова займётесь снорклингом и фридайвингом — сможете увидеть тех жителей океана, кого ещё не встретили вчера. Нас ждёт фотосессия с дрона, чтобы сохранить воспоминания об этом приключении. Затем пообедаем и отдохнём. Вечер встретим в закатных лучах на пляже Sunset Beach.

Снорклинг, фридайвинг и фотосессия с дронаСнорклинг, фридайвинг и фотосессия с дронаСнорклинг, фридайвинг и фотосессия с дронаСнорклинг, фридайвинг и фотосессия с дрона
5 день

Наблюдение за жителями океана, затонувший корабль, прогулка по песчаной косе

В первой половине дня снова отправимся на катере к месту, куда приплывают манты на поиск планктона. Вы поныряете, увидите скатов на расстоянии вытянутой руки, сделаете с ними фото. Затем побываем в месте обитания акул и посмотрим с борта на этих вызывающих трепет, но прекрасных жителей океана. Также сегодня мы сможем исследовать затонувший корабль.

Сойдём на берег на песчаной косе, чтобы пообедать и провести съёмку с дрона. Прогуляемся, желающие смогут поплавать и посмотреть на акул-нянек.

Наблюдение за жителями океана, затонувший корабль, прогулка по песчаной косеНаблюдение за жителями океана, затонувший корабль, прогулка по песчаной косеНаблюдение за жителями океана, затонувший корабль, прогулка по песчаной косеНаблюдение за жителями океана, затонувший корабль, прогулка по песчаной косеНаблюдение за жителями океана, затонувший корабль, прогулка по песчаной косе
6 день

Рыбалка и вооот такой тунец

Утром — пляжный отдых и снорклинг, а после отправляемся на катере в открытый океан. На Мальдивских островах природа строго охраняется государством, но есть места, где можно рыбачить. Сегодня — день рыбалки! Без улова не останется никто, даже новички в этом виде водной охоты.

Повеселимся, полюбуемся океанскими просторами, подышим солёным воздухом, а вечером встретим ярко-огненный закат. На ужин повар приготовит для вас блюдо из нашей добычи.

Рыбалка и вооот такой тунецРыбалка и вооот такой тунец
7 день

Расслабление на пляже и закат на сапах

Сегодня, чтобы хорошенько запомнить эти райские ощущения, весь день расслабляемся на пляже. Проведём фотосессию, желающие прокатятся на велосипедах. Закат будем встречать на сапах.

Расслабление на пляже и закат на сапахРасслабление на пляже и закат на сапахРасслабление на пляже и закат на сапах
8 день

День релакса

Сегодня устроим день абсолютного релакса! Сделаем перерыв в активном отдыхе и расслабимся на пляже. Желающие всё-таки добавить движения могут взять велосипед (это бесплатно) и прокатиться по острову. Можно купить понравившиеся вчера фрукты на рынке и попробовать коктейли из свежевыжатых соков. Или дойти до нового пляжа острова, где недалеко от берега, прямо в океане, установлены качели — покачаться и сделать кучу классных кадров.

Завершим день прощальным ужином, посмотрим видео, снятые за день. Также будет возможность устроить дискотеку в отеле, поиграть в настольные игры, теннис и волейбол.

День релаксаДень релаксаДень релаксаДень релакса
9 день

Отъезд

После завтрака на катере доедем до аэропорта города Мале.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$1350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки, обеды, ужины
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт
  • Работа гида
  • Экскурсии на фруктовую плантацию и соседние острова
  • Снорклинг, дайвинг, рыбалка, водные виды спорта
  • Обучение дайвингу и начальному фридайвингу
  • Пляжный волейбол, настольный теннис
  • Фото и видео на память (в том числе, подводная съёмка и съёмка с дрона)
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Медицинская страховка
  • 1-местное размещение - $390
Место начала и завершения?
Мале, 10:00 (местное время)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 95 туристов
Я создаю авторские туры в формате настоящих приключений — там, где активный отдых переплетается с дикой тропической природой. Дайвинг, фридайвинг и подводная съёмка — наша стихия. Вместе с командой мы отправляемся
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в самые живописные уголки тропиков: исследуем рифы, встречаем морских гигантов, открываем неизведанные острова и проживаем каждое путешествие как экспедицию. Это не просто отпуск, а путь первооткрывателя, наполненный движением, эмоциями и кадрами, к которым хочется возвращаться снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
О
Это путешествие стало для меня одним из самых запоминающихся! Я полностью очарована Мальдивами, океаном, снорклингом и всем тем, что скрывается под водой 😍 Проживание было на высоте, окружала красивая природа,
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а питание три раза в день было не только вкусным, но и полезным! Экскурсии просто роскошные, точно не дадут заскучать. Если думаете стоит ли ехать - не сомневайтесь! И не забудьте захватить еду для местных котиков, они вас точно запомнят!

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Алсу
Благодарю за отличный отдых и прекрасное путешествие! 🤗 Отличная организация и насыщенность тура, в особенности изучение подводного мира покорило мое сердце 💔 все было очень интересно и безопасно)
Группа собралась активная
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и веселая, в целом, кто любит формат авторских путешествий с группой людей понравится 💯 также спасибо за оперативность с фотографиями и видео, очень приятно вспоминать и мысленно снова окунаться в эту атмосферу чудо-острова) мои рекомендации 🙏🏼☺️

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Е
В восторге от поездки. Сергей - прекрасный организатор, очень ответственный, внимательный; если вдруг возникают проблемы или заминки - очень оперативно всё решает; если нужно, подстрахует; знает все "тайные тропы", все покажет, расскажет, подскажет. Все было очень интересно, весело, позитивно. И активностей хватило, и релакса. Великолепная программа, отличный гид, море впечатлений. Рекомендую однозначно!
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Ю
Прекрасный тур от Сергея - все увидели, с черепахами поплавали, прекрасные фото получили:-). Золотой баланс отдыха и активностей. И как это прекрасно - вообще не беспокоиться об организационных вопросах, когда за тебя все уже организовали. Спасибо!
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О
Нам все очень понравилось. Гид Сергей замечательный. 100 баллов!
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Тур входит в следующие категории Мале

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