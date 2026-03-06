Яркие краски и эмоции, ласковое солнце и белоснежный песок на фоне сочной зелени и лазурного океана — нет, это не рекламный ролик, это реальность, которая ждёт вас в поездке с

нами. Отправляемся на небольшой тропический остров Тодду, чтобы беззаботно отдыхать, пробовать экзотические лакомства и любоваться огненными закатами. Вы познакомитесь с местной культурой, побываете на фруктовых плантациях, посмотрите на рифовых акул и скатов и порыбачите с катера в открытом океане. Пройдёте обучение дайвингу и фридайвингу, попробуете себя в снорклинге и на сапах и в итоге получите от нас профессиональные фото. Мы собираем небольшие группы и заранее продумываем все детали — проживание в колоритных бунгало, питание с нотками локальной кухни, экскурсии и активности. За доплату можем организовать романтический ужин на берегу океана или свадебную церемонию. Всем по Мальдивам!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Программа подходит людям с любой физической подготовкой, будем много плавать и нырять.

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Если вы планируете приехать раньше или остаться на острове после тура, поможем вам забронировать жильё и трансфер.

Расписание очередности экскурсий может меняться по дням проведения, в зависимости от погоды, миграции рыб и животных, а также загруженности экскурсионных лодок, но вся программа тура будет выполнена в полном объеме, не учитывая форс-мажорные обстоятельства.

Погружение рассчитано для всех участников, учитывая, что у вас еще не было опыта. Проходит под чутким руководством инструкторов, имеющих сертификат и многолетний опыт, к каждому участнику будет прикреплен инструктор, который будет контролировать вас на глубине.

Проживание. В отеле 3*. Размещение в бунгало в 2-местных номерах категории «Deluxe»: 2 раздельные или одна большая «king size» кровать.