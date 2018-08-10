Какая погода на Мальте сейчас и по месяцам. Смотрите онлайн-прогноз. В каком месяце наиболее благоприятная погода для путешествия в Республику Мальта

Старая гавань Валье на Мальте

Мальта обладает субтропическим климатом, отличающимся влажностью и прохладой в зимнее время года, жарким и засушливым летом. В связи с тем, что архипелаг находится в самом сердце Средиземного моря и не имеет горных массивов, на протяжении всего года здесь царят сильные или умеренные ветра. Несмотря на ветряную погоду, Мальта привлекает туристов круглогодичной плюсовой температурой. Выбрать наиболее оптимальное и, подходящее время для отдыха, можно ознакомившись с погодой на Мальте по месяцам.

Погода на Мальте в январе

Январь на Мальте, как правило холодный и дождливый

В первом месяце года здесь происходит всё буйство стихий в действии: от бурной грозы до жарких солнечных дней. По местным меркам январь считается достаточно холодным периодом. В дневное время температура воздуха достигает лишь +15C, а ночью – до +9C. Море же прогревается до +17C. Осадков, в среднем, выпадает до 95 мм в виде дождя, который царит на протяжении 12 дней.

Погода на Мальте в феврале

Февраль на Мальте досточно ветренный

Начиная с февраля, температура воздуха постепенно повышается до +16C в дневное время, но опускается до +4C ночью. Если днём ветра минимальны, то температура поднимается до +19C. Осадков наблюдается значительно меньше, чем в первом месяце – до 60 мм за 10 суток. При этом, среднестатистический температурный показатель воды в Средиземном море достигает +15C.

Погода на Мальте в марте

Март на Мальте радует комфортной температурой днём, но море ещё холодное

Начиная с марта, количество осадков на Мальте постепенно снижается до 30 мм, а показатели температуры увеличиваются. Вечером всё ещё прохладно, и температура варьируется от +8 до +12C. Днём воздух прогревается до 18-24C. Несмотря на температурное увеличение, не стоит надеяться на теплое Средиземное море, потому что мартовская температура моря составляет +15C

Погода на Мальте в апреле

Апрель, идеальное время для посещения Мальты и знакомства с достопримечательностями

В первой половине апреля температура поднимается до +20C, а во второй половине – до +26C. Однако ночи всё ещё остаются прохладными и показатели термометра не поднимаются выше +13C. Дожди практически исчезают, а солнечный свет сохраняется на протяжении 8 часов в течении всего дня. Температура Средиземного моря повышается до +16C, но всё ещё остаётся прохладной для купания.

Погода на Мальте в мае

В мае на Мальте становится оживленно, так как большинство дней солнечные и теплые

Именно май является излюбленным месяцем путешественников для посещения Мальты. В мае наблюдаются большое количество тёплого солнца и минимальные дождевые дни. Осадки снижаются до 10 мм, а в дневное время суток температура повышаться до +24C. Местные пляжи постепенно начинают заполниться, так как морская вода прогревается до +18C

Погода на Мальте в июне

В первой половине июня на Мальте, вода в море еще холодная, а вот во второй прогревается до комфортной температуры

Среднестатистическая дневная температура в июне составляет +29C. Однако при отсутствии облачности и ветров она может увеличиваться до +33C. Ночи становятся тёплыми, так как температурный показатель не падает ниже +16C в вечернее время суток. Как правило, дожди в этом месяце практически не наблюдаются, а Средиземное море прогревается до +21C.

Погода на Мальте в июле

В июле на Мальте достаточно жарко, спасением является прохладный морской бриз

Весь июль отличается исключительно жаркими днями. Море прогревается до приятных +24C, а дневная температура поднимается от +32 до +36C. Ночи остаются достаточно жаркими, а также значительно увеличивается показатель влажности, вследствие чего летний период переносится значительно сложнее, чем зима.

Погода на Мальте в августе

Закат на Мальте, август

В большинстве случаев, август имеет сходные погодные характеристики с июлем. Он тоже жаркий и засушливый, а среднестатистическая температура в дневное время суток составляет от +32 до +37C. Ночью температурные показатели снижаются до +24C. Температура Средиземного моря остаётся идеальной для купания и не опускается ниже +26C.

Погода на Мальте в сентябре

Цветущий и жаркий август, Мальта

Сентябрь всё ещё является продолжением жаркого летнего периода, так как дневной температурный показатель остаётся на отметке +34C, а в ночное время – не менее +22C. Однако постепенно увеличивается количество осадков и дождей. В среднем, в сентябре выдается порядка 70 мм осадков. Во второй половине сентября начинаются первые дождевые бури, а также происходит резкое падение температуры. При этом, вода Средиземного моря остаётся пригодной для купания, и её температура не опускается ниже +25C.

Погода на Мальте в октябре

Октябрь является удачным месяцем для посещения Мальты

Октябрь также отличным месяцем для курорта и купания. Средний температурный показатель не опускается ниже +25C днем, и +19C ночью. Вдоль побережья Средиземного вода моря прогревается до +23C. В большинстве случаев, в октябре наблюдается всего 2-3 дождливых дня и выпадает не более 40 мм осадков.

Погода на Мальте в ноябре

Международный аэропорт Мальты, ноябрь

Ноябрь является наиболее влажным месяцем. На этот месяц выпадает наибольшее количество дождливых дней, сочетающихся с кратковременными осадками. Ноябрьский воздух прогревается до +21C в дневное время суток и до +15C ночью. Температура Средиземного моря постепенно падает и составляет не более +19 C.

Погода на Мальте в декабре

Шторм в декабре 2016 года, Мальта

Средняя декабрьская температура в дневное время суток составляет примерно +18C. Ночью это показатель падает до +12C. Количество дневного солнечного света значительно сокращается и составляет всего 5 часов. Как и ноябре, в декабре наблюдается большое количество дождливых дней с множеством осадком – до 110 мм. Однако средние показатели температуры вода в Средиземном море удерживаются на отметке +17C.

Погода на Мальте зимой

Зима, неудачное время для посещения Мальты

Зимнее время является наиболее неблагоприятным для туризма, а также относится к нелюбимому периоду среди местных жителей. Январь и февраль отличаются высокими показателями влажности, а так как в домах Мальты отсутствует отопление, старинные постройки нередко пропитываются неприятным затхлым запахом, который сохраняется в помещениях на протяжении всей зимы. К тому же, в феврале отмечаются сильные дожди, которые образуют бурные дождевые ручьи, вызывающие образование на улицах большого количества грязи. В январе температура может поднимать до +17C, однако постепенно опускается до +15C днём и от +10 до +12C ночью. В первой половине зимы наблюдаются сильные ветра и небольшие моросящие дожди, которые продолжаются не более 3-4 часов.

В каком месяце лучше всего отправиться отдыхать на Мальту

Очаровательные бухты Мальты

Увидев, какая погода на Мальте сейчас и в другие месяца, можно с лёгкостью определить лучшее время для путешествия. Каждый сезон этого райского уголка прекрасен, а также привлекает толпы со всего мира. Наибольшей востребованностью отличается так называемый «высокий сезон», который длится с мая по октябрь. В указанные месяцы температура воздуха и моды в Средиземном море прогревается до достаточной для купания и отдыха отметки. Местные пляжи и гостиницы заполняются туристами, поэтому планируя отдых в указанное время, стоит заранее забронировать место проживания.

С точки зрения отдыха, осень и начало весны не могут порадовать отдыхающих. В это время наблюдаются сильные ветра и дождливые дни. На Мальте постоянно пытаются решить проблемы с отливом воды, но до конца побороть потопы не удаётся. Поэтому, при наступлении дожей, многие районы оказываются под водой, что затрудняет движение и вынуждает сидеть дома.

Хоть купаться в Средиземном море зимой практически невозможно (не считая моржей), посещение Мальты в зимнее время сможет порадовать туристов. Начиная с декабря, местные жители проводят активную подготовку к празднованию рождества. Улочки и здания украшаются яркими гирляндами, устанавливается множество композиций и фигурок с Иисусом Христом. Повсюду царит праздничная атмосфера, а поющие рождественские песни группы детей позволят бесплатно окунуться в священный праздник.

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