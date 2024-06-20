читать дальше

мальтийцев. Благодарим за рекомендации местных сортов вина, сыра и Kinnie- привезли их в подарок. Всме остали в восторге. Экскурсия в первые дни пребывания на острове, помогла лучше на нем ориентироваться и отмечать для себя вещи, которые упоминала Юлия. Не пожалейте времени и сил на прогулку по Валлете. Даже под палящим солнцем. Оно того стоит.