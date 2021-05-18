Полезная информация об Агадире
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Местное время в Агадире
19:1844
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇦 Марокко
|Название города
|Агадир
|По-английски
|Agadir
|Столица региона
|Агадир является столицей региона
|Население города
|698 310 чел.
|Аэропорт
|Алмассира AGA
|Часовой пояс
|Africa/Casablanca
|Средняя высота
|31 м. от уровня моря
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Агадир
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