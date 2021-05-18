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Полезная информация об Агадире

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Местное время в Агадире
19:1844
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇦 Марокко
Название городаАгадир
По-английскиAgadir
Столица регионаАгадир является столицей региона
Население города698 310 чел.
АэропортАлмассира AGA
Часовой поясAfrica/Casablanca
Средняя высота31 м. от уровня моря

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Агадир

Популярные экскурсии в Агадире

Все краски Агадира
Все краски Агадира
5
2 отзыва
50
за чел.
Увидеть самые интересные места города и научиться местным хитростям на дружеской экскурсии
История и культура Агадира за 3 часа
История и культура Агадира за 3 часа
5
1 отзыв
48
за чел.
Разглядеть за курортным лоском древнее наследие берберов

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