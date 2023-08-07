Погрузитесь в средневековую атмосферу города Фес на пешеходной экскурсии
Если вы не видели Феса — вы не были в Марокко! Мы пройдемся по городу древней истории, который на протяжении многих веков служил центром пересечения арабской, африканской и европейской цивилизаций.
Прогуляемся по запутанной медине, заглянем в нетуристические места и мастерские, увидим самый древний ВУЗ в мире и его уникальную библиотеку… А еще многое и многое другое.
Прогуляемся по запутанной медине, заглянем в нетуристические места и мастерские, увидим самый древний ВУЗ в мире и его уникальную библиотеку… А еще многое и многое другое.
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Что вас ожидает:
- Медина Феса
- Голубые ворота
- Площадь Nejjarine
- Мечеть и мавзолей султана Мулая Идриса
- Медресе Bou Inania и Al-Attarine
- Еврейский квартал Mellah
- Сад Jnan Sbil
- Королевский дворец и ворота
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Запутанный лабиринт Феса Медина Феса — грандиозна. Тысячи улочек, где и вдвоем-то, бывает, непросто разойтись, способны часами водить вас по кругу на радость местным жителям: то заведут в тупик, то выкинут на противоположном конце медины, а то и приведут к кому-нибудь в гости. Вынырнешь из сумрака бесконечных переходов на залитую солнцем площадь с мозаичным фонтаном и караван-сараем в кружевной резьбе — и дух захватит! Или окажешься вдруг в мастерской, где по-прежнему создают драгоценную парчу из золотых и серебряных нитей. Или уткнешься в роскошные двери старейшего в мире ВУЗа. И таких сюрпризов Фес дарит без счета, как в детстве, когда за каждым углом ждали нас прекрасные открытия и приключения.
Средневековый город Фес — чуть ли не единственный город в мире, настолько сохранивший средневековую архитектуру, традиции и жизненный уклад. И это не туристическая декорация. Здесь — совсем в ином измерении — счастливо, как показывают исследования, живут полторы сотни тысяч человек, занимаясь ремеслом и торговлей, духовными поисками и воспитанием детей. Фес — город древней истории, где веками пересекались пути арабской, африканской и европейской цивилизаций. Фес — город марокканских интеллектуалов и аристократии, центр исламской духовной жизни и суфизма, но и ремесла, граничащего с высоким искусством. Если вы не видели Феса, в Марокко вы, считайте, что и не были.
По знаковым местамЧерез парадные Голубые ворота мы войдем в медину Феса и отправимся на поиски приключений. Конечно, мы с вами увидим все самое главное: древние крепостные укрепления, фантастической красоты медресе Bou Inania и Al-Attarine, мозаичный фонтан на площади Nejjarine и роскошный караван-сарай, украшенный искусной резьбой, самый древний ВУЗ мира с уникальной библиотекой, мечеть и мавзолей султана Мулая Идриса и красильни.
Но мы заглянем и в места нетуристические, познакомимся с жителями этого необыкновенного города, узнаем, как они отмечают праздники и воспитывают детей, о чем мечтают и о чем поют песни. Побываем в мастерских, где делают удивительные музыкальные инструменты или ткань из волокон агавы, попробуем себя в изготовлении парфюма, мозаики или шкатулки с секретом.
Зайдем в еврейский квартал Mellah и старую синагогу, прогуляемся по живописному саду Jnan Sbil с коллекцией экзотических растений, сделаем фотографии у ворот королевского дворца и многое другое. Но знаете, какое впечатление было самым сильным у наших коллег из других стран? Вид с одного из холмов на грандиозную, клубящуюся дымом, окруженную древними стенами медину. И мы с вами это увидим!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- После бронирования экскурсии мы пришлем письмо с местом встречи и подробной информацией.
- Надевайте одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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