Запутанный лабиринт Феса Медина Феса — грандиозна. Тысячи улочек, где и вдвоем-то, бывает, непросто разойтись, способны часами водить вас по кругу на радость местным жителям: то заведут в тупик, то выкинут на противоположном конце медины, а то и приведут к кому-нибудь в гости. Вынырнешь из сумрака бесконечных переходов на залитую солнцем площадь с мозаичным фонтаном и караван-сараем в кружевной резьбе — и дух захватит! Или окажешься вдруг в мастерской, где по-прежнему создают драгоценную парчу из золотых и серебряных нитей. Или уткнешься в роскошные двери старейшего в мире ВУЗа. И таких сюрпризов Фес дарит без счета, как в детстве, когда за каждым углом ждали нас прекрасные открытия и приключения. Средневековый город Фес — чуть ли не единственный город в мире, настолько сохранивший средневековую архитектуру, традиции и жизненный уклад. И это не туристическая декорация. Здесь — совсем в ином измерении — счастливо, как показывают исследования, живут полторы сотни тысяч человек, занимаясь ремеслом и торговлей, духовными поисками и воспитанием детей. Фес — город древней истории, где веками пересекались пути арабской, африканской и европейской цивилизаций. Фес — город марокканских интеллектуалов и аристократии, центр исламской духовной жизни и суфизма, но и ремесла, граничащего с высоким искусством. Если вы не видели Феса, в Марокко вы, считайте, что и не были.

По знаковым местам

Через парадные Голубые ворота мы войдем в медину Феса и отправимся на поиски приключений. Конечно, мы с вами увидим все самое главное: древние крепостные укрепления, фантастической красоты медресе Bou Inania и Al-Attarine, мозаичный фонтан на площади Nejjarine и роскошный караван-сарай, украшенный искусной резьбой, самый древний ВУЗ мира с уникальной библиотекой, мечеть и мавзолей султана Мулая Идриса и красильни. Но мы заглянем и в места нетуристические, познакомимся с жителями этого необыкновенного города, узнаем, как они отмечают праздники и воспитывают детей, о чем мечтают и о чем поют песни. Побываем в мастерских, где делают удивительные музыкальные инструменты или ткань из волокон агавы, попробуем себя в изготовлении парфюма, мозаики или шкатулки с секретом. Зайдем в еврейский квартал Mellah и старую синагогу, прогуляемся по живописному саду Jnan Sbil с коллекцией экзотических растений, сделаем фотографии у ворот королевского дворца и многое другое. Но знаете, какое впечатление было самым сильным у наших коллег из других стран? Вид с одного из холмов на грандиозную, клубящуюся дымом, окруженную древними стенами медину. И мы с вами это увидим! Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.