Фес — город древней истории, где веками пересекались пути арабской, африканской и европейской цивилизаций.
Фес — город марокканских интеллектуалов и аристократии, центр исламской духовной жизни и суфизма, но и ремесла, граничащего с высоким искусством. Если вы не видели Феса, в Марокко вы, считайте, что и не были. Так поехали вместе с нами?
Фес — город марокканских интеллектуалов и аристократии, центр исламской духовной жизни и суфизма, но и ремесла, граничащего с высоким искусством. Если вы не видели Феса, в Марокко вы, считайте, что и не были. Так поехали вместе с нами?
Описание экскурсии
Запутанный лабиринт Феса Медина Феса — грандиозна. Тысячи улочек, где и вдвоем-то, бывает, непросто разойтись, способны часами водить вас по кругу на радость местным жителям: то заведут в тупик, то выкинут на противоположном конце медины, а то и приведут к кому-нибудь в гости. Вынырнешь из сумрака бесконечных переходов на залитую солнцем площадь с мозаичным фонтаном и караван-сараем в кружевной резьбе — и дух захватит! Или окажешься вдруг в мастерской, где по-прежнему создают драгоценную парчу из золотых и серебряных нитей. Или уткнешься в роскошные двери старейшего в мире ВУЗа. И таких сюрпризов Фес дарит без счета, как в детстве, когда за каждым углом ждали нас прекрасные открытия и приключения. Средневековый город Фес — чуть ли не единственный город в мире, настолько сохранивший средневековую архитектуру, традиции и жизненный уклад. И это не туристическая декорация. Здесь — совсем в ином измерении — счастливо, как показывают исследования, живут полторы сотни тысяч человек, занимаясь ремеслом и торговлей, духовными поисками и воспитанием детей. Фес — город древней истории, где веками пересекались пути арабской, африканской и европейской цивилизаций. Фес — город марокканских интеллектуалов и аристократии, центр исламской духовной жизни и суфизма, но и ремесла, граничащего с высоким искусством. Если вы не видели Феса, в Марокко вы, считайте, что и не были.
По знаковым местам
Через парадные Голубые ворота мы войдем в медину Феса и отправимся на поиски приключений. Конечно, мы с вами увидим все самое главное: древние крепостные укрепления, фантастической красоты медресе Bou Inania и Al-Attarine, мозаичный фонтан на площади Nejjarine и роскошный караван-сарай, украшенный искусной резьбой, самый древний ВУЗ мира с уникальной библиотекой, мечеть и мавзолей султана Мулая Идриса и красильни. Но мы заглянем и в места нетуристические, познакомимся с жителями этого необыкновенного города, узнаем, как они отмечают праздники и воспитывают детей, о чем мечтают и о чем поют песни. Побываем в мастерских, где делают удивительные музыкальные инструменты или ткань из волокон агавы, попробуем себя в изготовлении парфюма, мозаики или шкатулки с секретом. А еще город этот населен удивительными легендами. Какие из них встретятся нам? Увидим. В этом деле ни в чем нельзя быть уверенным заранее. А еще здесь живет множество аистов! Важно помнить, что Фес, в отличие от многих аутентичных мест — не туристическая декорация, а реальный живой город, в значительной мере сохранивший средневековый уклад. По разбитым улочкам ездят не принцессы на единорогах, а проулки и красильни хоть и очень живописны, но не всегда пахнут фиалками. Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медина Феса
- Голубые ворота
- Площадь Nejjarine
- Мечеть и мавзолей султана Мулая Идриса
- Медресе Bou Inania и Al-Attarine
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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