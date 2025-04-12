Увидеть самое главное в Фесе

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Фесе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Колоритный город Фес
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
16 мая в 10:00
17 мая в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Фес - первая столица Марокко
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - первая столица Марокко
Увидеть известные достопримечательности и скрытые уголки древнего города
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
$170 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Фес
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Фес
Фес - это уникальный город, где время остановилось. Узнайте о его культуре, традициях и ремёслах через посещение главных достопримечательностей
$155 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 апреля 2025
    Колоритный город Фес
    спасибо за чудесный день и супер экскурсию
  • Е
    Елена
    28 марта 2025
    Колоритный город Фес
    Мы к сожалению, попали в Фес на один день во время Рамадана и в сильный дождь. Но экскурсия нам понравилась.
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    Проводила ее Умайма. Все было хорошо и интересно. В Фес без гида соваться - это безумие. Никогда оттуда не выйдите сами. У нас все прошло без происшествий. С нами еще ходил молчаливый местный житель в качестве сопровождающего. Поэтому впечатления только положительные. Рекомендую!

  • е
    елена
    22 марта 2025
    Колоритный город Фес
    Медина в городе Фес-это город в городе,другой мир,другая планета и Умайма преподнесла нам этот мир очень интересно и познавательно,с очень интересными бытовыми деталями. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Фесу в мае 2025
Сейчас в Фесе в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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