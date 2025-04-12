Индивидуальная
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Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
16 мая в 10:00
17 мая в 10:00
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Индивидуальная
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Фес - первая столица Марокко
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6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
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Добро пожаловать в Фес
Фес - это уникальный город, где время остановилось. Узнайте о его культуре, традициях и ремёслах через посещение главных достопримечательностей
$155 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 апреля 2025спасибо за чудесный день и супер экскурсию
- ЕЕлена28 марта 2025Мы к сожалению, попали в Фес на один день во время Рамадана и в сильный дождь. Но экскурсия нам понравилась.
- еелена22 марта 2025Медина в городе Фес-это город в городе,другой мир,другая планета и Умайма преподнесла нам этот мир очень интересно и познавательно,с очень интересными бытовыми деталями. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Фесу в мае 2025
Сейчас в Фесе в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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