читать дальше Проводила ее Умайма. Все было хорошо и интересно. В Фес без гида соваться - это безумие. Никогда оттуда не выйдите сами. У нас все прошло без происшествий. С нами еще ходил молчаливый местный житель в качестве сопровождающего. Поэтому впечатления только положительные. Рекомендую!

Мы к сожалению, попали в Фес на один день во время Рамадана и в сильный дождь. Но экскурсия нам понравилась.