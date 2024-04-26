читать дальше нового о культуре и истории страны. Экскурсия прошла в комфортном для нас темпе, получили огромное удовольствие и совершенно не устали. Однозначно рекомендую.

Экскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели все заявленные достопримечательности, узнали много