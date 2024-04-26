Индивидуальная
5 часов
Таинственный Фес, похититель сердец
5 часов в цветном и шумном, религиозном и строгом, неповторимом городе Марокко с местным жителем
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Марокко для своих. Фес: да, так бывает
Начало: По договоренности
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
$350 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Марокко для своих. Фес: да, так бывает (5,5 часов)
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
$525 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Фес - любовь с первого взгляда
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых древних и красивых городов Марокко
10 июня в 11:00
11 июня в 13:00
от €320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника26 апреля 2024Хорошая экскурсия по лабиринтам Феса. Узнали много нового и интересного, попробовали вкуснейший местный кофе. Время пролетело незаметно, эмоции исключительно позитивные
- ААлександра11 апреля 2024Экскурсию по Фесу для нас провел мегасуперклассный гид Али, который отлично говорит по русски. Посмотрели все заявленные достопримечательности, узнали много
- ААлексадр6 апреля 2024Замечательный экскурсовод, интересная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Фесу в июне 2024
Сейчас в Фесе в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 525. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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