Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия проводится также для туристов круизных лайнеров пребывающих в порт Касабланки, такие как MSC Splendida, MSC FANTASIA, Norwegian…
Касабланка — " белый город»: экскурсия ⛳ предусматривает: мечети Хасана II (внешний осмотр) если есть пожелание можно организовать экскурсию внутри мечете билет 🎫 12 евро/чел… Площадь Мохамеда 5 ого. Набережной «курниш» под названием «айн дяб» Волчьи глаза, Центр города, далее переезд в Рабат.
Рабат, экскурсия включает в себя осмотр крепость Шелла (римские руины), крепости Удайя, башни Хасана и Мавзолея Мохаммеда V.
Начало и место завершения
🚩 Casablanca
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.