Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат

Гид S.
Гид S. – Гид из Касабланки
Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $480.13 за человека

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Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат
Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат
Экскурсия проводится также для туристов круизных лайнеров пребывающих в порт Касабланки, такие как MSC Splendida, MSC FANTASIA, Norwegian…
Касабланка — " белый город»: экскурсия ⛳ предусматривает: мечети Хасана II (внешний осмотр) если есть пожелание можно организовать экскурсию внутри мечете билет 🎫 12 евро/чел… Площадь Мохамеда 5 ого. Набережной «курниш» под названием «айн дяб» Волчьи глаза, Центр города, далее переезд в Рабат.
Рабат, экскурсия включает в себя осмотр крепость Шелла (римские руины), крепости Удайя, башни Хасана и Мавзолея Мохаммеда V.
Начало и место завершения
🚩 Casablanca
Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат
Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат
Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат
Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат
Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат
Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат
Обзорная экскурсия по Касабланке & Рабат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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