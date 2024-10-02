Эта программа - не просто знакомство с марокканской росписью по дереву. Это соединение с древним и уникальным искусством. Погружение в мир красок и узоров. Медитативный процесс. В дружелюбной атмосфере мастерской

вы узнаете тайны техники зуак и распишете деревянный поднос. А прогулка по улочкам медины настроит на творческий процесс и поможет ощутить настроение Касабланки. После мастер-класса вас ждёт исследование цитадели Касабланки и обед в ресторане марокканской кухни. Ваш проводник - Азиз, истинный мастер марокканской росписи по дереву, который готов поделиться своими знаниями и опытом

Описание мастер-класса

Прогулка до мастер-класса: медина

Мы встретимся у входа в восточный лабиринт старых улиц — начнём с краткой хроники. По пути к мастерской углубимся в пёструю медину, поговорим о её значении и о яркой марокканской торговле. Здесь каждый фасад и дверь готовы рассказать историю и передать дух места.

Рукотворные чудеса зуака: от теории к практике

И вот мы в гостях у мастера. Вы узнаете о марокканской росписи зуак и её исключительной ценности с разных сторон:

о происхождении и эволюции этой техники росписи по дереву и её связи с местной культурой

роли ремесленников и передаче знаний из поколения в поколение

художественных особенностях зуака — от символизма мотивов до выбора материалов

о марокканских расписных изделиях в современном интерьере и дизайне

Вы научитесь работать с инструментами и подберёте краски — пигменты не только экологичны, но и сохраняют яркость много лет. Распишете свой деревянный поднос по выбранному трафарету и увезёте с собой частичку Марокко.

Прогулка после мастер-класса: крепость

Вдохновлённые, отправимся исследовать цитадель Касабланки: вы узнаете её историю и рассмотрите древнюю архитектуру. Это место стало символом встречи культур и эпох — идеально для завершения нашей программы. А после я провожу вас в престижный и уютный ресторан марокканской кухни: будет приятно обсудить впечатления за традиционным обедом и чашечкой мятного чая!

О Мастере

Ваш проводник в мир Зуака — Азиз, истинный мастер марокканской росписи по дереву. За годы, проведённые за росписью мечетей и дворцов, Азиз собрал бесценные знания и опыт, которыми готов поделиться с каждым участником мастер-класса.

Кому подойдёт мастер-класс

Творческим путешественникам, которые стремятся не просто увидеть Марокко — но погрузиться в его культуру и открыть уникальное искусство этой страны

Мы будем рады семьям с детьми, однако процесс требует концентрации и терпения, поэтому мастер-класс не очень подойдёт маленьким детям

Организационные детали