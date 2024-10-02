Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи

Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Эта программа - не просто знакомство с марокканской росписью по дереву. Это соединение с древним и уникальным искусством. Погружение в мир красок и узоров. Медитативный процесс. В дружелюбной атмосфере мастерской
читать дальше

вы узнаете тайны техники зуак и распишете деревянный поднос. А прогулка по улочкам медины настроит на творческий процесс и поможет ощутить настроение Касабланки. После мастер-класса вас ждёт исследование цитадели Касабланки и обед в ресторане марокканской кухни.

Ваш проводник - Азиз, истинный мастер марокканской росписи по дереву, который готов поделиться своими знаниями и опытом

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Погружение в древнее искусство марокканской росписи
  • 🕌 Прогулка по исторической медине Касабланки
  • 🖌️ Создание собственного расписного подноса
  • 🏰 Исследование цитадели Касабланки
  • 🍽️ Обед в ресторане марокканской кухни
    • Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Ближайшие даты:
    Время начала: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

    Что можно увидеть

  • Медина Касабланки
  • Цитадель Касабланки

    • Описание мастер-класса

    Прогулка до мастер-класса: медина

    Мы встретимся у входа в восточный лабиринт старых улиц — начнём с краткой хроники. По пути к мастерской углубимся в пёструю медину, поговорим о её значении и о яркой марокканской торговле. Здесь каждый фасад и дверь готовы рассказать историю и передать дух места.

    Рукотворные чудеса зуака: от теории к практике

    И вот мы в гостях у мастера. Вы узнаете о марокканской росписи зуак и её исключительной ценности с разных сторон:

    • о происхождении и эволюции этой техники росписи по дереву и её связи с местной культурой
    • роли ремесленников и передаче знаний из поколения в поколение
    • художественных особенностях зуака — от символизма мотивов до выбора материалов
    • о марокканских расписных изделиях в современном интерьере и дизайне

    Вы научитесь работать с инструментами и подберёте краски — пигменты не только экологичны, но и сохраняют яркость много лет. Распишете свой деревянный поднос по выбранному трафарету и увезёте с собой частичку Марокко.

    Прогулка после мастер-класса: крепость

    Вдохновлённые, отправимся исследовать цитадель Касабланки: вы узнаете её историю и рассмотрите древнюю архитектуру. Это место стало символом встречи культур и эпох — идеально для завершения нашей программы. А после я провожу вас в престижный и уютный ресторан марокканской кухни: будет приятно обсудить впечатления за традиционным обедом и чашечкой мятного чая!

    О Мастере

    Ваш проводник в мир Зуака — Азиз, истинный мастер марокканской росписи по дереву. За годы, проведённые за росписью мечетей и дворцов, Азиз собрал бесценные знания и опыт, которыми готов поделиться с каждым участником мастер-класса.

    Кому подойдёт мастер-класс

    • Творческим путешественникам, которые стремятся не просто увидеть Марокко — но погрузиться в его культуру и открыть уникальное искусство этой страны
    • Мы будем рады семьям с детьми, однако процесс требует концентрации и терпения, поэтому мастер-класс не очень подойдёт маленьким детям

    Организационные детали

    • Мастер-класс займёт около 1,5 часов, прогулка — около получаса
    • Все необходимые материалы предоставляются и включены в стоимость — так что вам остаётся лишь погрузиться в процесс творчества!
    • Дополнительные расходы (по желанию): трансфер до места встречи по договорённости; еда и напитки в ресторане марокканской кухни после мастер-класса

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У железнодорожного вокзала Casa-Port
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Касабланки

    Похожие экскурсии из Касабланки

    Касабланка: перекрёсток времён
    Пешая
    скидка
    5%
    31 отзыв
    3 часа
    Индивидуальная
    до 2 чел.
    Лучший выбор
    Касабланка: перекрёсток времён
    Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
    Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
    2 окт в 10:00
    6 окт в 10:00
    275262 за всё до 2 чел.
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    На машине
    61 отзыв
    5 часов
    Фотопрогулка
    до 1 чел.
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
    Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
    2 окт в 10:30
    6 окт в 10:30
    360 за экскурсию
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Пешая
    4 отзыва
    3.5 часа
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Касабланка: прогулка сквозь время - индивидуальная экскурсия
    Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
    Начало: У мечети Хассана II
    2 окт в 09:00
    3 окт в 09:00
    от 320 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Касабланке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Касабланке
    ХорошоТам