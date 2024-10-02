Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Эта программа - не просто знакомство с марокканской росписью по дереву. Это соединение с древним и уникальным искусством. Погружение в мир красок и узоров. Медитативный процесс. В дружелюбной атмосфере мастерской читать дальше
вы узнаете тайны техники зуак и распишете деревянный поднос. А прогулка по улочкам медины настроит на творческий процесс и поможет ощутить настроение Касабланки. После мастер-класса вас ждёт исследование цитадели Касабланки и обед в ресторане марокканской кухни.
Ваш проводник - Азиз, истинный мастер марокканской росписи по дереву, который готов поделиться своими знаниями и опытом
5 причин купить этот мастер-класс
🎨 Погружение в древнее искусство марокканской росписи
🕌 Прогулка по исторической медине Касабланки
🖌️ Создание собственного расписного подноса
🏰 Исследование цитадели Касабланки
🍽️ Обед в ресторане марокканской кухни
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
Медина Касабланки
Цитадель Касабланки
Описание мастер-класса
Прогулка до мастер-класса: медина
Мы встретимся у входа в восточный лабиринт старых улиц — начнём с краткой хроники. По пути к мастерской углубимся в пёструю медину, поговорим о её значении и о яркой марокканской торговле. Здесь каждый фасад и дверь готовы рассказать историю и передать дух места.
Рукотворные чудеса зуака: от теории к практике
И вот мы в гостях у мастера. Вы узнаете о марокканской росписи зуак и её исключительной ценности с разных сторон:
о происхождении и эволюции этой техники росписи по дереву и её связи с местной культурой
роли ремесленников и передаче знаний из поколения в поколение
художественных особенностях зуака — от символизма мотивов до выбора материалов
о марокканских расписных изделиях в современном интерьере и дизайне
Вы научитесь работать с инструментами и подберёте краски — пигменты не только экологичны, но и сохраняют яркость много лет. Распишете свой деревянный поднос по выбранному трафарету и увезёте с собой частичку Марокко.
Прогулка после мастер-класса: крепость
Вдохновлённые, отправимся исследовать цитадель Касабланки: вы узнаете её историю и рассмотрите древнюю архитектуру. Это место стало символом встречи культур и эпох — идеально для завершения нашей программы. А после я провожу вас в престижный и уютный ресторан марокканской кухни: будет приятно обсудить впечатления за традиционным обедом и чашечкой мятного чая!
О Мастере
Ваш проводник в мир Зуака — Азиз, истинный мастер марокканской росписи по дереву. За годы, проведённые за росписью мечетей и дворцов, Азиз собрал бесценные знания и опыт, которыми готов поделиться с каждым участником мастер-класса.
Кому подойдёт мастер-класс
Творческим путешественникам, которые стремятся не просто увидеть Марокко — но погрузиться в его культуру и открыть уникальное искусство этой страны
Мы будем рады семьям с детьми, однако процесс требует концентрации и терпения, поэтому мастер-класс не очень подойдёт маленьким детям
Организационные детали
Мастер-класс займёт около 1,5 часов, прогулка — около получаса
Все необходимые материалы предоставляются и включены в стоимость — так что вам остаётся лишь погрузиться в процесс творчества!
Дополнительные расходы (по желанию): трансфер до места встречи по договорённости; еда и напитки в ресторане марокканской кухни после мастер-класса
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alex — ваш гид в Касабланке
Провёл экскурсии для 394 туристов
Русский фотограф и портретист, живу в Марокко последние 14 лет, я привношу в каждую свою экскурсию по Касабланке страсть и профессионализм, накопленный за годы работы в различных странах Азии, Африки, читать дальше
Америки и Европы. Весёлый, жизнерадостный и любящий активный образ жизни, я обожаю встречи с новыми людьми и всегда готов поделиться своими знаниями и увлечениями. Говорю на французском, английском и русском языках; а также владею тамильским, сингальским и арабским языками. Я открываю для путешественников двери в мир марокканской культуры, предлагая не просто экскурсии, а настоящие приключения с уникальными фотографиями, которые были опубликованы в мировых изданиях и выставлены по всему миру. Владелец собственной фотостудии в Касабланке, я делюсь своим увлечением и профессионализмом, предоставляя незабываемые впечатления от каждой встречи и каждого снимка.