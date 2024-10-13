7 часов
Индивидуальная
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Погрузитесь в атмосферу спокойствия, посетив устричную ферму и Лагуну Фламенко. Незабываемые впечатления и вкуснейшие морепродукты ждут вас
7 ноя в 14:00
12 ноя в 09:00
€100 за человека
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Касабланка & Рабат: обзорная экскурсия
Узнайте больше о Касабланке и Рабате, посетив их знаковые места. Включает мечеть Хасана II и крепость Удайя. Подходит для всех туристов
Начало: Casablanca
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
€480.13 за человека
6 часов
Индивидуальная
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время (6 часов)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 15:00
25 окт в 09:00
€537 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 октября 2024Это замечательная экскурсия: красивая, интересная и познавательная! Мария великолепный гид, отличный рассказчик и просто добрый и отзывчивый человек! Логистика выше
- ИИрина1 декабря 2023Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
- ССветлана20 февраля 2023Великолепная поездка к океану, гастрономические изыски из даров моря. Веселая и очень интересная Мария. Огромное спасибо за этот день.
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Касабланке в октябре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 537. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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