Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорная экскурсия в Касабланке

Гид S.
Гид S. – Гид из Касабланки
Обзорная экскурсия в Касабланке
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $369.33 за человека

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Обзорная экскурсия в Касабланке
Обзорная экскурсия в Касабланке
Касабланка — «белый город»: административный центр префектуры Касабланка, главный транспортно-экономический центр страны.
Экскурсия начинается с посещением мечети Хасана II, далее мы с вами прогуляемся по набережной «курниш» под названием «айн дяб»: Волчьи глаза, через современный центр города «Анфа» мы посетим квартал Хаббус, далее прогулка 👣 по центральному рынку города, не далеко от рынка ресторан где у вас будет обед.
Начало и место завершения
🚩 Casablanca
Обзорная экскурсия в Касабланке
Обзорная экскурсия в Касабланке
Обзорная экскурсия в Касабланке
Обзорная экскурсия в Касабланке
Обзорная экскурсия в Касабланке
Обзорная экскурсия в Касабланке
Обзорная экскурсия в Касабланке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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