Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Касабланка — «белый город»: административный центр префектуры Касабланка, главный транспортно-экономический центр страны.

Экскурсия начинается с посещением мечети Хасана II, далее мы с вами прогуляемся по набережной «курниш» под названием «айн дяб»: Волчьи глаза, через современный центр города «Анфа» мы посетим квартал Хаббус, далее прогулка 👣 по центральному рынку города, не далеко от рынка ресторан где у вас будет обед.