Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Касабланка — «белый город»: административный центр префектуры Касабланка, главный транспортно-экономический центр страны.
Экскурсия начинается с посещением мечети Хасана II, далее мы с вами прогуляемся по набережной «курниш» под названием «айн дяб»: Волчьи глаза, через современный центр города «Анфа» мы посетим квартал Хаббус, далее прогулка 👣 по центральному рынку города, не далеко от рынка ресторан где у вас будет обед.
Начало и место завершения
🚩 Casablanca
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.