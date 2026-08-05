Современную Касабланку построили почти с нуля за 40 лет.
Здесь ар-деко встречается с марокканской мозаикой, готику собрали из железобетона, а крупнейшая мечеть страны высится над океаном. Вы узнаете о пиратах, лётчиках и городской среде, поищете объекты и ответы на загадки. Это самостоятельный квест-экскурсия, где роль гида играет приложение в телефоне.
Здесь ар-деко встречается с марокканской мозаикой, готику собрали из железобетона, а крупнейшая мечеть страны высится над океаном. Вы узнаете о пиратах, лётчиках и городской среде, поищете объекты и ответы на загадки. Это самостоятельный квест-экскурсия, где роль гида играет приложение в телефоне.
Описание квеста
Мы задумали маршрут как погружение в три главные эпохи Касабланки и их сравнение. Вы будете решать задачи на логику и разыскивать объекты.
История и традиции: старая медина, бастион Скала, мечети Махзен и Ульд эль-Хамра
Вы узнаете
- Откуда взялось название города
- Кто здесь исконно правил
- Что происходило во времена пиратства
Французский протекторат и модернизм: площадь Мухаммеда V, собор Сакре-Кёр и парк Лиги арабских государств
Вы узнаете
- Как с 1910-х по 1950-е с городом экспериментировали европейские архитекторы
- Почему известный собор в одночасье остался без прихожан
- Что здесь делал Сент-Экзюпери
Современные символы: купол Зевако, Twin Center и мечеть Хасана II. Молодая независимая страна заявляла о себе через архитектуру. Эти локации показывают, как Касабланка транслирует миру свой статус.
Как работает квест-экскурсия
- После бронирования вы навсегда получаете доступ к квесту
- Откройте его дома или в отеле, пока есть Wi-Fi: квест загрузится на смартфон и станет доступным без интернета
- Приходите к точке старта в любой день и любое время
- Приложение будет вести вас по маршруту, рассказывать о локациях и давать задания
Организационные детали
Марокканские мечети открыты только для мусульман, поэтому сооружения вы осматриваете снаружи. В мечеть Хасана II можно пройти в составе организованной экскурсии. При желании вы можете докупить на неё билеты на официальном сайте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Casablanca Twin Center
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — Организатор в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Мы предлагаем индивидуальные интерактивные пешие квест-экскурсии по разным локациям для тех, кто хочет город глубже и интереснее, чем с обычной экскурсией. На каждой точке маршрута вы получаете подробную информацию о месте,
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