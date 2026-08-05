Современную Касабланку построили почти с нуля за 40 лет. Здесь ар-деко встречается с марокканской мозаикой, готику собрали из железобетона, а крупнейшая мечеть страны высится над океаном. Вы узнаете о пиратах, лётчиках и городской среде, поищете объекты и ответы на загадки. Это самостоятельный квест-экскурсия, где роль гида играет приложение в телефоне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Мы задумали маршрут как погружение в три главные эпохи Касабланки и их сравнение. Вы будете решать задачи на логику и разыскивать объекты.

История и традиции: старая медина, бастион Скала, мечети Махзен и Ульд эль-Хамра

Вы узнаете

Откуда взялось название города

Кто здесь исконно правил

Что происходило во времена пиратства

Французский протекторат и модернизм: площадь Мухаммеда V, собор Сакре-Кёр и парк Лиги арабских государств

Вы узнаете

Как с 1910-х по 1950-е с городом экспериментировали европейские архитекторы

Почему известный собор в одночасье остался без прихожан

Что здесь делал Сент-Экзюпери

Современные символы: купол Зевако, Twin Center и мечеть Хасана II. Молодая независимая страна заявляла о себе через архитектуру. Эти локации показывают, как Касабланка транслирует миру свой статус.

Как работает квест-экскурсия

После бронирования вы навсегда получаете доступ к квесту

Откройте его дома или в отеле, пока есть Wi-Fi: квест загрузится на смартфон и станет доступным без интернета

Приходите к точке старта в любой день и любое время

Приложение будет вести вас по маршруту, рассказывать о локациях и давать задания

Организационные детали

Марокканские мечети открыты только для мусульман, поэтому сооружения вы осматриваете снаружи. В мечеть Хасана II можно пройти в составе организованной экскурсии. При желании вы можете докупить на неё билеты на официальном сайте.