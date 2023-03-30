Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан

Насладиться национальным шоу в пустыне, увидеть музей Ива Сен-Лорана и искупаться в океане

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
На квадроциклах, верблюдах, автобусе и пешком — будем исследовать загадочный Марокко со всех сторон.

Побываем на голубых улочках Шефшауэна для самых сочных кадров, проведём ночь в пустыне и почувствуем себя странствующими с караванами бедуинами, узнаем секреты производства фесской керамики и попробуем мятный чай.

Песчаные барханы Сахары, древнейшая медина и шумные городские площади, Атласские горы и инопланетные каньоны, песчаные пляжи и домики в альпийском стиле — увидим все грани Марокко за 9 дней.
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Ближайшие даты:
5
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 90 дней.

При въезде потребуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда из Марокко.

Рекомендуется оформить медицинскую страховку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, до 15:00
Завершение: Агадир, планировать обратный вылет вы можете в любое время. За доплату вы можете на трансфере добраться до аэропорта Касабланки (около 7 часов в пути) или долететь до него из Агадира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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