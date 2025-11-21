Калейдоскоп марокканских городов
Посетить топовые достопримечательности страны, провести ночь в пустыне и полюбоваться океаном
Начало: Касабланка, аэропорт, утро, точное время по догово...
12 мар в 12:00
€2500 за человека
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
€2157 за человека
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
Погулять по старым мединам и рынкам, полюбоваться дворцами и мечетями, увидеть местный Версаль
Начало: Аэропорт Касабланки, точное время зависит от вашег...
29 ноя в 10:45
6 дек в 11:45
€2580 за человека
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
29 ноя в 17:00
21 фев в 12:00
€1790 за человека
Марокко от и до: большой комфорт-тур с этнопогружением и ночью в пустыне
Изучить более 11 городов на пути, дойти на верблюдах до берберского лагеря и посетить киностудию
Начало: Касабланка, аэропорт, 2 групповых трансфера (утром...
29 мар в 08:00
25 окт в 08:00
€1790 за человека
Восточные сказки, воплощённые в реальности: 1001 впечатление в Марокко с комфортом
Отдохнуть в шатре и хаммаме, покататься на верблюде, узнать, как проходят свадьбы и живут берберы
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
10 апр в 12:00
€2397 за человека
Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре
Увидеть Гибралтарский пролив, провести ночь в пустыне и посетить древнеримский город Волюбилис
Начало: Аэропорт Касабланки, время обговаривается индивиду...
29 ноя в 08:00
10 дек в 08:00
144 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Касабланке в ноябре 2025
Сейчас в Касабланке в категории "Ночные туры" можно забронировать 7 авторских туров от 1790 до 144 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 7 туров на 2025 год по теме «Ночные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от €1790. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь