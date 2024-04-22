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Авторский тур
10 дней
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
«Налюбуемся природой и уютными улицами, зайдём на рынок и присмотрим сувениры домой»
1 сен в 12:00
13 сен в 12:00
$1 699 за человека
Авторский тур
8 дней
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
«Вы полюбуетесь разнообразной природой и архитектурой, мозаикой и резными каменными стенами, насыщенными цветами на базарах и рынках»
16 ноя в 10:00
$1 500 за человека
Авторский тур
9 дней
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
«Сегодня, любуясь по пути живописными пейзажами, едем в Эс-Сувейру»
10 июля в 10:00
25 июля в 10:00
139 668₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья22 апреля 2024Очень насыщенный тур и прекрасно продуманный маршрут. Организация тура на очень высоком уровне и прекрасно подобранная компания оставили только приятные воспоминания.
- ААндрей31 мая 2023Всем привет! Женя как гид очень круто умеет делать авторские трипы, которые раскрывают города и страны с необычнх сторон. Для
- ммария31 мая 2023Все понравилось, спасибо большое организатору! Было интересно и познавательно, а главное весело и ненапряжно:) все отлично организовано, никаких проблем. Всем советую, если хотите увидеть страну.
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит тур в Касабланке в июне 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 1 500 до 139 668. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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