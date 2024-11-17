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Туры к горам Касабланки

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Касабланке на русском языке, цены от $1180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
На машине
10 дней
-
10%
4 отзыва
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
«Мы увидим Марокко от океана до гор и пустыни в компании единомышленников и новых друзей»
16 сен в 12:00
27 сен в 12:00
$1700$1888 за человека
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
На автобусе
9 дней
2 отзыва
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Насладиться национальным шоу в пустыне, увидеть музей Ива Сен-Лорана и место съёмок сериала «Клон»
Начало: Аэропорт Касабланки, до 15:00
«Песчаные барханы Сахары, древнейшая медина и шумные городские площади, Атласские горы, инопланетные каньоны и домики в альпийском стиле — увидим все грани Марокко за 9 дней»
24 сен в 12:00
€1180 за человека
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
8 дней
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
«По пути увидим Атласские горы, отделяющие Сахару от Средиземного моря и Атлантического океана»
9 ноя в 08:00
$1500 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
  2. Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
  3. Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Киностудии
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Касабланке в июле 2025
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