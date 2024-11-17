-
10%
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
«Мы увидим Марокко от океана до гор и пустыни в компании единомышленников и новых друзей»
16 сен в 12:00
27 сен в 12:00
$1700
$1888 за человека
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Насладиться национальным шоу в пустыне, увидеть музей Ива Сен-Лорана и место съёмок сериала «Клон»
Начало: Аэропорт Касабланки, до 15:00
«Песчаные барханы Сахары, древнейшая медина и шумные городские площади, Атласские горы, инопланетные каньоны и домики в альпийском стиле — увидим все грани Марокко за 9 дней»
24 сен в 12:00
€1180 за человека
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
«По пути увидим Атласские горы, отделяющие Сахару от Средиземного моря и Атлантического океана»
9 ноя в 08:00
$1500 за человека
Последние отзывы на туры
- ККатя17 ноября 2024В восторге от путешествия - понравилась и страна, и формат, и проводник:) маршрут, наверное, можно чуть скорректировать - куда-то не заезжать, а что-то добавить - но это скорее придирки и повод вернуться) точно рекомендую!
- ДДарья22 апреля 2024Очень насыщенный тур и прекрасно продуманный маршрут. Организация тура на очень высоком уровне и прекрасно подобранная компания оставили только приятные воспоминания.
- ААндрей31 мая 2023Всем привет! Женя как гид очень круто умеет делать авторские трипы, которые раскрывают города и страны с необычнх сторон. Для
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Касабланке в июле 2025
Сейчас в Касабланке в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 1180 до 1700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Горы», 6 ⭐ отзывов, цены от $1180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь