Полезная информация о Касабланке
Что нужно знать о Касабланке: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Anfa, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 7 экскурсий
Местное время в Касабланке
21:5138
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇦 Марокко
|Название города
|Касабланка
|По-английски
|Casablanca
|Столица региона
|Касабланка является столицей региона
|Население города
|3 144 909 чел.
|Аэропорты
|Anfa CAS, Мохаммед V CMN
|Часовой пояс
|Africa/Casablanca
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря
Где находится Касабланка на карте
Календарь низких цен на туры в Касабланку
Касабланка
Популярные экскурсии в Касабланке
$
369.33
за чел.
$
480.13
за чел.
$
1054
за чел.
5
27 отзывов
€
48
за чел.
Пройти по лучшим рынкам Касабланки и попробовать традиционные лакомства
5
26 отзывов
€
126
за чел.
Узнать историю главных достопримечательностей и получить профессиональные фото в декорациях города