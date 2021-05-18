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Полезная информация о Касабланке

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Местное время в Касабланке
21:5138
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇦 Марокко
Название городаКасабланка
По-английскиCasablanca
Столица регионаКасабланка является столицей региона
Население города3 144 909 чел.
АэропортыAnfa CAS, Мохаммед V CMN
Часовой поясAfrica/Casablanca
Средняя высота27 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Касабланке

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