Описание тура
Организационные детали
Погода в октябре в Марокко тёплая — днём до +30. Но в горах и ночью в пустыне может опускаться до +10.
Интернет и связь
Преимущественно во всех отелях и кафе есть Wi-Fi. Сотовая связь будет на протяжении всего маршрута. Местную сим-карту лучше купить сразу по прилете в аэропорту. Либо позаботиться о связи ещё в России, подключив соответствующий тариф.
Валюта
Национальная валюта: марокканский дирхам. Обменять (EUR или USD) на местные дирхамы лучше сразу в аэропорту, курс будет такой же, как в банке. Перед началом тура всю подробную информацию расскажем в общем чате участников.
Программа тура по дням
Встреча, пляжный отдых
Встречаемся и едем в отель. Оставив вещи, познакомимся поближе за обедом, а гид расскажет о предстоящем путешествии и ответит на ваши вопросы.
После отдохнём на пляже и искупаемся в волнах Атлантического океана! С желающими прогуляемся по набережной и к закату дойдём до маяка.
Переезд в Марракеш, знакомство с городом
Позавтракав, едем в Марракеш — древний город у подножия Атласских гор. По прибытии посетим дворец Бахия, что в переводе означает «дворец красавицы». Он был построен для одной из жён правителя Мулай-Хасана, но впоследствии здесь жили наложницы и все жёны визиря.
Вечером погуляем по лабиринту улиц старой части города — медине — и рынку. Вы увидите знаменитую площадь — Джемма Эль-Фна и мечеть Аль-Кутубия с 69-метровым минаретом. Марракеш поразит своими ритмом, харизмой и восточным колоритом.
Сад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-Хадду
Утром побываем в парке Мажорель — ботаническом саду, где французский модельер Ив Сен-Лоран черпал вдохновение для новых коллекций. После посетим старинный дворец Эль-Бади, в котором в 16 веке жили правители Марракеша. Полюбуемся роскошной керамической плиткой, витражами и резными узорами.
Затем изучим ассортимент сувенирных лавочек и магазинов. Здесь можно купить специи и сухофрукты, печенье и сладости, косметику с аргановым маслом, твёрдые духи, платки и палантины, традиционные туфли-тапочки с заострёнными носами и многое другое.
Во второй половине дня сядем в автобус и проедем около 4 часов по серпантинам Атласских гор. Наша цель — город-крепость Айт-Бен-Хадду, основанный в 11 веке для охраны караванного пути. Сегодня место знаменито съёмками голливудских фильмов, таких как «Мумия», «Игра престолов», «Гладиатор» и других.
Переезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костра
Сегодня после завтрака отправимся в самое сердце Сахары! Вы увидите, как, по мере приближения к пустыне, меняется пейзаж. По прибытии пересядем на верблюдов, которые провезут нас по волнистым дюнам.
Доедем до берберских шатров и разместимся в них (душ и туалет внутри). Поужинав, соберёмся у костра и послушаем игру местных жителей на барабанах. Полюбуемся небом, усыпанном звёздами, а берберы поделятся с нами песнями и историями, погружая нас в свои культуру и традиции.
Фотосессия на рассвете, лес с обезьянами, прибытие в Фес
Встанем пораньше, чтобы не пропустить незабываемое зрелище — рассвет в пустыне! Устроим фотосессию с верблюдами и игрой солнечного света на золотых песках.
После отправимся в самый древний город Марокко — Фес. Преодолеем около 500 км и к вечеру прибудем в город. По пути заедем в сосновый лес, где обитают маготы — уникальный вид обезьян.
Красильни Феса, переезд в Шефшауэн
Фес славится своими мастерами. Тут производят изделия из кожи, ткани, украшения и керамику, а медина города разделена на районы по тематике производства — всего около 6000 улиц!
Мы познакомимся с кожевенным делом: в течение многих веков, от отца к сыну, передаются секреты этого древнего ремесла. Мы поднимемся на смотровую, вооружившись пучками мяты, чтобы не ощущать запах кожи и красителей, и посмотрим на знаменитые красильни и работу умельцев.
После обеда направимся в Шефшауэн, куда прибудем к вечеру.
Прогулка по Шефшауэну, переезд в Касабланку
После завтрака идём гулять по синим улочкам Шефшауэна — времени на это будет достаточно! Пройдёмся по узким лабиринтам медины, насладимся расслабленной атмосферой и пофотографируемся. Город также знаменит художниками и картинными выставками, которые здесь на каждом шагу — увидим и их.
После обеда выезжаем в Касабланку. Проедем около 350 км, останавливаясь на смотровых площадках и в живописных местах.
Мечеть Хасана II, отъезд
В заключительный день нашего путешествия мы посетим крупнейшую мечеть Марокко — мечеть Хасана II. Она расположена на берегу Атлантического океана и является самым высоким религиозным сооружением в мире. Особенно красива она в лучах утреннего солнца.
Затем для тех, чей рейс запланирован на 13:00–15:00, мы организуем трансфер до аэропорта. Если ваш вылет позже, продолжим исследовать Касабланку. Прогуляемся по центру города и заглянем в другие интересные локации.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€1690
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин в пустыне
- Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Все трансферы по программе тура
- Сопровождение, услуги гида
- Трансфер на верблюдах в пустыню и обратно, включая работу погонщиков
- Входные билеты по программе
- Авторская экскурсия по Марракешу и Фесу с местным русскоговорящим гидом
- Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
- Помощь в выборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Касабланки и обратно
- Обеды и ужины, кроме ужина в пустыне
- Индивидуальный трансфер от аэропорта (если время прилета отличается от времени группового трансфера)
- Дополнительные переезды вне программы
- До конца августа стоимость тура - €1440