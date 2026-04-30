Мы проедем от океана до пустыни и побываем в Касабланке, Марракеше, Фесе и Шефшауэне. Послушаем песни берберов у костра под небом, усыпанном звёздами. Покачаемся в такт ходьбы верблюдов, которые провезут

нас по золотистым дюнам. Окунёмся в голубые воды Атлантики, посмотрим на заклинателей змей и уникальный вид обезьян. Погуляем по запутанным улочкам медин, заглянем на красочные рынки и посетим город-крепость Айт-Бен-Хадду, знаменитый съёмками нашумевших голливудских блокбастеров. Устроим фотосессии: среди песков на рассвете, на фоне голубых стен и лестниц, во дворце Бахия и мечети Хасана II. Откройте для себя аутентичное королевство и запаситесь яркими впечатлениями и кадрами!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Погода в октябре в Марокко тёплая — днём до +30. Но в горах и ночью в пустыне может опускаться до +10.

Интернет и связь

Преимущественно во всех отелях и кафе есть Wi-Fi. Сотовая связь будет на протяжении всего маршрута. Местную сим-карту лучше купить сразу по прилете в аэропорту. Либо позаботиться о связи ещё в России, подключив соответствующий тариф.

Валюта

Национальная валюта: марокканский дирхам. Обменять (EUR или USD) на местные дирхамы лучше сразу в аэропорту, курс будет такой же, как в банке. Перед началом тура всю подробную информацию расскажем в общем чате участников.