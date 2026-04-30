Мои заказы

4 города Марокко, пески Сахары и местный Голливуд

Искупаться в океане, увидеть, как красят кожу, прокатиться на верблюдах и переночевать в пустыне
Мы проедем от океана до пустыни и побываем в Касабланке, Марракеше, Фесе и Шефшауэне. Послушаем песни берберов у костра под небом, усыпанном звёздами. Покачаемся в такт ходьбы верблюдов, которые провезут
читать дальшеуменьшить

нас по золотистым дюнам. Окунёмся в голубые воды Атлантики, посмотрим на заклинателей змей и уникальный вид обезьян.

Погуляем по запутанным улочкам медин, заглянем на красочные рынки и посетим город-крепость Айт-Бен-Хадду, знаменитый съёмками нашумевших голливудских блокбастеров.

Устроим фотосессии: среди песков на рассвете, на фоне голубых стен и лестниц, во дворце Бахия и мечети Хасана II. Откройте для себя аутентичное королевство и запаситесь яркими впечатлениями и кадрами!

5
5 отзывов
4 города Марокко, пески Сахары и местный Голливуд
4 города Марокко, пески Сахары и местный Голливуд
4 города Марокко, пески Сахары и местный Голливуд

Описание тура

Организационные детали

Погода в октябре в Марокко тёплая — днём до +30. Но в горах и ночью в пустыне может опускаться до +10.

Интернет и связь
Преимущественно во всех отелях и кафе есть Wi-Fi. Сотовая связь будет на протяжении всего маршрута. Местную сим-карту лучше купить сразу по прилете в аэропорту. Либо позаботиться о связи ещё в России, подключив соответствующий тариф.

Валюта
Национальная валюта: марокканский дирхам. Обменять (EUR или USD) на местные дирхамы лучше сразу в аэропорту, курс будет такой же, как в банке. Перед началом тура всю подробную информацию расскажем в общем чате участников.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, пляжный отдых

Встречаемся и едем в отель. Оставив вещи, познакомимся поближе за обедом, а гид расскажет о предстоящем путешествии и ответит на ваши вопросы.

После отдохнём на пляже и искупаемся в волнах Атлантического океана! С желающими прогуляемся по набережной и к закату дойдём до маяка.

Встреча, пляжный отдыхВстреча, пляжный отдыхВстреча, пляжный отдыхВстреча, пляжный отдыхВстреча, пляжный отдых
2 день

Переезд в Марракеш, знакомство с городом

Позавтракав, едем в Марракеш — древний город у подножия Атласских гор. По прибытии посетим дворец Бахия, что в переводе означает «дворец красавицы». Он был построен для одной из жён правителя Мулай-Хасана, но впоследствии здесь жили наложницы и все жёны визиря.

Вечером погуляем по лабиринту улиц старой части города — медине — и рынку. Вы увидите знаменитую площадь — Джемма Эль-Фна и мечеть Аль-Кутубия с 69-метровым минаретом. Марракеш поразит своими ритмом, харизмой и восточным колоритом.

Переезд в Марракеш, знакомство с городомПереезд в Марракеш, знакомство с городомПереезд в Марракеш, знакомство с городомПереезд в Марракеш, знакомство с городомПереезд в Марракеш, знакомство с городомПереезд в Марракеш, знакомство с городомПереезд в Марракеш, знакомство с городомПереезд в Марракеш, знакомство с городомПереезд в Марракеш, знакомство с городомПереезд в Марракеш, знакомство с городом
3 день

Сад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-Хадду

Утром побываем в парке Мажорель — ботаническом саду, где французский модельер Ив Сен-Лоран черпал вдохновение для новых коллекций. После посетим старинный дворец Эль-Бади, в котором в 16 веке жили правители Марракеша. Полюбуемся роскошной керамической плиткой, витражами и резными узорами.

Затем изучим ассортимент сувенирных лавочек и магазинов. Здесь можно купить специи и сухофрукты, печенье и сладости, косметику с аргановым маслом, твёрдые духи, платки и палантины, традиционные туфли-тапочки с заострёнными носами и многое другое.

Во второй половине дня сядем в автобус и проедем около 4 часов по серпантинам Атласских гор. Наша цель — город-крепость Айт-Бен-Хадду, основанный в 11 веке для охраны караванного пути. Сегодня место знаменито съёмками голливудских фильмов, таких как «Мумия», «Игра престолов», «Гладиатор» и других.

Сад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-ХаддуСад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-ХаддуСад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-ХаддуСад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-ХаддуСад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-ХаддуСад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-ХаддуСад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-ХаддуСад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-ХаддуСад Мажорель, дворец Эль-Бади, переезд в город-крепость Айт-Бен-Хадду
4 день

Переезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костра

Сегодня после завтрака отправимся в самое сердце Сахары! Вы увидите, как, по мере приближения к пустыне, меняется пейзаж. По прибытии пересядем на верблюдов, которые провезут нас по волнистым дюнам.

Доедем до берберских шатров и разместимся в них (душ и туалет внутри). Поужинав, соберёмся у костра и послушаем игру местных жителей на барабанах. Полюбуемся небом, усыпанном звёздами, а берберы поделятся с нами песнями и историями, погружая нас в свои культуру и традиции.

Переезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костраПереезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костраПереезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костраПереезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костраПереезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костраПереезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костраПереезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костраПереезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костраПереезд в Сахару, катание на верблюдах, вечер погружения в культуру берберов у костра
5 день

Фотосессия на рассвете, лес с обезьянами, прибытие в Фес

Встанем пораньше, чтобы не пропустить незабываемое зрелище — рассвет в пустыне! Устроим фотосессию с верблюдами и игрой солнечного света на золотых песках.

После отправимся в самый древний город Марокко — Фес. Преодолеем около 500 км и к вечеру прибудем в город. По пути заедем в сосновый лес, где обитают маготы — уникальный вид обезьян.

Фотосессия на рассвете, лес с обезьянами, прибытие в ФесФотосессия на рассвете, лес с обезьянами, прибытие в ФесФотосессия на рассвете, лес с обезьянами, прибытие в ФесФотосессия на рассвете, лес с обезьянами, прибытие в ФесФотосессия на рассвете, лес с обезьянами, прибытие в ФесФотосессия на рассвете, лес с обезьянами, прибытие в ФесФотосессия на рассвете, лес с обезьянами, прибытие в ФесФотосессия на рассвете, лес с обезьянами, прибытие в Фес
6 день

Красильни Феса, переезд в Шефшауэн

Фес славится своими мастерами. Тут производят изделия из кожи, ткани, украшения и керамику, а медина города разделена на районы по тематике производства — всего около 6000 улиц!

Мы познакомимся с кожевенным делом: в течение многих веков, от отца к сыну, передаются секреты этого древнего ремесла. Мы поднимемся на смотровую, вооружившись пучками мяты, чтобы не ощущать запах кожи и красителей, и посмотрим на знаменитые красильни и работу умельцев.

После обеда направимся в Шефшауэн, куда прибудем к вечеру.

Красильни Феса, переезд в ШефшауэнКрасильни Феса, переезд в ШефшауэнКрасильни Феса, переезд в ШефшауэнКрасильни Феса, переезд в ШефшауэнКрасильни Феса, переезд в ШефшауэнКрасильни Феса, переезд в ШефшауэнКрасильни Феса, переезд в Шефшауэн
7 день

Прогулка по Шефшауэну, переезд в Касабланку

После завтрака идём гулять по синим улочкам Шефшауэна — времени на это будет достаточно! Пройдёмся по узким лабиринтам медины, насладимся расслабленной атмосферой и пофотографируемся. Город также знаменит художниками и картинными выставками, которые здесь на каждом шагу — увидим и их.

После обеда выезжаем в Касабланку. Проедем около 350 км, останавливаясь на смотровых площадках и в живописных местах.

Прогулка по Шефшауэну, переезд в КасабланкуПрогулка по Шефшауэну, переезд в КасабланкуПрогулка по Шефшауэну, переезд в КасабланкуПрогулка по Шефшауэну, переезд в КасабланкуПрогулка по Шефшауэну, переезд в КасабланкуПрогулка по Шефшауэну, переезд в КасабланкуПрогулка по Шефшауэну, переезд в КасабланкуПрогулка по Шефшауэну, переезд в КасабланкуПрогулка по Шефшауэну, переезд в КасабланкуПрогулка по Шефшауэну, переезд в Касабланку
8 день

Мечеть Хасана II, отъезд

В заключительный день нашего путешествия мы посетим крупнейшую мечеть Марокко — мечеть Хасана II. Она расположена на берегу Атлантического океана и является самым высоким религиозным сооружением в мире. Особенно красива она в лучах утреннего солнца.

Затем для тех, чей рейс запланирован на 13:00–15:00, мы организуем трансфер до аэропорта. Если ваш вылет позже, продолжим исследовать Касабланку. Прогуляемся по центру города и заглянем в другие интересные локации.

Мечеть Хасана II, отъездМечеть Хасана II, отъездМечеть Хасана II, отъездМечеть Хасана II, отъездМечеть Хасана II, отъездМечеть Хасана II, отъездМечеть Хасана II, отъездМечеть Хасана II, отъездМечеть Хасана II, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник€1690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин в пустыне
  • Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Все трансферы по программе тура
  • Сопровождение, услуги гида
  • Трансфер на верблюдах в пустыню и обратно, включая работу погонщиков
  • Входные билеты по программе
  • Авторская экскурсия по Марракешу и Фесу с местным русскоговорящим гидом
  • Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
  • Помощь в выборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Касабланки и обратно
  • Обеды и ужины, кроме ужина в пустыне
  • Индивидуальный трансфер от аэропорта (если время прилета отличается от времени группового трансфера)
  • Дополнительные переезды вне программы
  • До конца августа стоимость тура - €1440
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, 13:30. Можно также встретиться в отеле позднее
Завершение: Касабланка, аэропорт, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — Организатор в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я гид и создатель своего клуба путешествий. Путешествую с 2010 года самостоятельно и с группами как гид. Наш клуб — это комфортные и активные туры и походы. Уникальность наших путешествий —
читать дальшеуменьшить

красивая природа, насыщенные маршруты с передвижениями по региону и активности: квадроциклы, каяки, снегоходы и не только. Наш основной регион — Поднебесные Зубья. Кроме этого мы путешествуем и в другие регионы: на Камчатку, Сахалин, Алтай, Байкал, в Киргизию, Узбекистан и Марокко. Вас ждёт полностью проработанный маршрут, опытная команда профессиональных гидов, безопасность и приятная атмосфера в путешествии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
О
Путешествие понравилось, - все четко продумано и организовано, страна поразила своей контрастностью, о которой я даже не думала. Компания для путешествия подобралась приятная, с гидом чувствовали себя как со старым добрым другом)
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Привет всем, кто любит путешествовать! Недавно вернулись из поездки в Марокко. Это страна с удивительной атмосферой Востока. Увидели там множество захватывающих достопримечательностей, познакомились с богатой историей и насладились местной кухней. Особенное спасибо гидам, которые сделали путешествие комфортным и насыщенным. Будем ждать новых приключений!
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Недавно побывала в Марокко и осталась в полном восторге! За время путешествия удалось познакомиться с местной культурой, насладиться аутентичными блюдами и увидеть множество интересных уголков страны. В целом, впечатления остались только хорошие. Хочу отметить гида — он действительно отлично справлялся со своей работой. Всем, кто думает о поездке, советую не раздумывать! 🌍✨
Вам был полезен этот отзыв?
М
Только что вернулась из удивительного путешествия по Марокко, где за 8 дней мы успели побывать в пяти разных городах. Особенно запомнилась ночь в пустыне Сахара, прогулки по старинным кварталам Феса
читать дальшеуменьшить

и чарующий голубой город Шефшауэн. Всё было очень хорошо организовано, самостоятельно вряд ли удалось бы так быстро и комфортно объехать столько мест. Отдельно хочу поблагодарить гида Александра, он действительно старался сделать наш отдых интересным и удобным. Марокко оказалось настоящей восточной сказкой! ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
О
Марокко оказалось просто замечательным местом! Вы действительно здорово справились)) Спасибо, что дали шанс открыть для себя что-то новое, заглянуть туда, где обычно туристы не бывают. Очень ценно было побывать в таких уголках нашей удивительной планеты ❤️
Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Касабланки

Похожие туры на «4 города Марокко, пески Сахары и местный Голливуд»

Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
На машине
10 дней
-
10%
26 отзывов
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
27 авг в 12:00
7 сен в 12:00
$1980$2200 за человека
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
На машине
8 дней
6 отзывов
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
1 ноя в 08:00
$1800 за человека
1000 и 1 сказка Марокко с фотографом: полёт на шаре, берберское шоу и 2 ночи в Сахаре
На машине
6 дней
3 отзыва
1000 и 1 сказка Марокко с фотографом: полёт на шаре, берберское шоу и 2 ночи в Сахаре
Встретить рассвет и закат в пустыне, прокатиться по дюнам на доске и расслабиться в хаммаме
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия вашего рейса
2 окт в 12:00
€3050 за билет
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
На машине
9 дней
7 отзывов
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
5 сен в 12:00
19 сен в 12:00
€1890 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Касабланке
Все туры из Касабланки
€1690 за человека