Мои заказы

В восточную сказку Марокко с ребёнком: тур по городам, ночь в Сахаре и гончарный мастер-класс

Насладиться традиционной кухней, переночевать в бедуинском лагере и покататься на каретах
Наша волшебная история в Марокко начинается.

Вы погуляете по знаменитому саду Мажорель и побываете на фольклорном шоу, увидите коз, бродящих по веткам деревьев, и полюбуетесь горными вершинами.

Проведёте ночь в окружении песков
читать дальшеуменьшить

Сахары и под светом миллиардов звёзд, понаблюдаете за милыми обезьянками и увидите кожевников за работой.

В Фесе вас ждёт мастер-класс по гончарному делу — вы создадите изделие своими руками! А ещё попробуете блюда из свежих морепродуктов и вкуснейшую марокканскую кухню.

В восточную сказку Марокко с ребёнком: тур по городам, ночь в Сахаре и гончарный мастер-класс
В восточную сказку Марокко с ребёнком: тур по городам, ночь в Сахаре и гончарный мастер-класс
В восточную сказку Марокко с ребёнком: тур по городам, ночь в Сахаре и гончарный мастер-класс

Описание тура

Организационные детали

Авиаперелет регулярными рейсами авиакомпании Royal Air Maroc Москва — Касабланка — Москва.

Дата Рейс Вылет Прилёт Время в пути
05.04.2025 АТ221 07:35 DME 11:50 CMN 6 часов 15 минут
11.04.2025 AТ220 22:15 CMN 06:25 DME (12.04.2025)5 часов 55 минут.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и ужин с шоу-программой

Встретим вас в аэропорту Касабланки и отвезём в отель в Марракеше. После отдыха на каретах отправимся в один из лучших ресторанов города — Dar Essalam. Вас ждёт не только вкусный ужин, но и фольклорные песни и танец живота.

Прибытие и ужин с шоу-программойПрибытие и ужин с шоу-программой
2 день

Знакомство с Марракешем: сад Мажорель, дворец Бахия и площадь Джамаа-эль-Фна

После завтрака в 9:00 начнём обзорную экскурсию по Марракешу. Вы будете гулять по роскошным садам и, конечно, заглянете в сад Мажорель. Затем посетите дворец Бахия и осмотрите лабиринты гарема. Пообедаем в традиционном ресторане и пройдёмся по рынку, где отовсюду доносятся ароматы пряностей. Погуляем по удивительной площади Джамаа-эль-Фна.

Знакомство с Марракешем: сад Мажорель, дворец Бахия и площадь Джамаа-эль-ФнаЗнакомство с Марракешем: сад Мажорель, дворец Бахия и площадь Джамаа-эль-ФнаЗнакомство с Марракешем: сад Мажорель, дворец Бахия и площадь Джамаа-эль-ФнаЗнакомство с Марракешем: сад Мажорель, дворец Бахия и площадь Джамаа-эль-Фна
3 день

Прогулка по Эс-Сувейре

Позавтракаем и поедем в Эс-Сувейру, а по пути увидим козочек, которые забираются прямо на ветви аргановых деревьев! Затем будем прогуливаться по улочкам города, который португальцы назвали Могадором. Его облюбовали художники и ремесленники. На обед насладимся блюдами из морепродуктов и мороженым прямо на берегу океана. К вечеру вернёмся в отель.

Прогулка по Эс-СувейреПрогулка по Эс-СувейреПрогулка по Эс-СувейреПрогулка по Эс-Сувейре
4 день

Дорога в Бульман-Дадес

В 8:30 поедем в Уарзазат через самый высокий перевал Марокко — Тизин-Тишка (2260 метров). Побываем в касбе Айт-Бен-Хадду, занесённой в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 12:00 пообедаем в традиционном ресторане и пройдёмся по улочкам деревни. Затем отправимся по дороге «Тысячи касб» в сторону Розовой долины. Остановимся у скал Дадес, а в 17:30 прибудем в отель и поужинаем.

Дорога в Бульман-ДадесДорога в Бульман-ДадесДорога в Бульман-ДадесДорога в Бульман-Дадес
5 день

Прибытие в бедуинский лагерь в Сахаре

После завтрака выселимся и по горной дороге отправимся в Тингир. По пути нам встретятся кочевники Аит Атта, которые спустились с гор на время холодов. Доберёмся до ущелья Тодра и полюбуемся отвесными скалами. В 12:45 пообедаем и поедем в бедуинский лагерь в Мерзуге. Мы окажемся в пустыне Сахара, посреди песков. Ночевать будем здесь со всеми удобствами.

Вечером посидим под звёздами вместе с туарегами и послушаем национальную музыку.

Прибытие в бедуинский лагерь в СахареПрибытие в бедуинский лагерь в СахареПрибытие в бедуинский лагерь в Сахаре
6 день

Переезд в Фес

Позавтракаем и поедем в Фес. Нам предстоит проехать Эрфуд, Эд-Рашидию и Мидельт. По пути пообедаем в национальном ресторане. Ещё увидим обезьян в национальном парке вблизи курорта Ифран. В 18:15 прибудем в Фес, заселимся в отель и поужинаем.

Переезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в ФесПереезд в Фес
7 день

Экскурсия по Фесу и гончарный мастер-класс

После завтрака будем гулять по старинному Фесу. Пройдём через ворота Баб Бужлуд, заглянем в лабиринты улочек и осмотрим медресе Аль-Аттарин и Бу Инания, университет Аль-Карауин и площадь кожевников. Ещё сегодня вас ждёт мастер-класс по гончарному ремеслу. В 13:15 пообедаем и вернёмся в Касабланку. Отвезём вас в аэропорт к 22:15 (рейс в Москву).

Экскурсия по Фесу и гончарный мастер-классЭкскурсия по Фесу и гончарный мастер-классЭкскурсия по Фесу и гончарный мастер-классЭкскурсия по Фесу и гончарный мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€2965
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Мастер-классы
  • Услуги гида
  • Медицинская страховка
  • Сопровождение на всё время тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Касабланки и обратно
  • Личные расходы
  • Стоимость тура:
  • 1 взрослый + ребенок - €4780
  • 2 взрослых + ребенок - €7200
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
Завершение: Аэропорт Касабланки, 22:15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
читать дальшеуменьшить

познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

Тур входит в следующие категории Касабланки

Похожие туры на «В восточную сказку Марокко с ребёнком: тур по городам, ночь в Сахаре и гончарный мастер-класс»

Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
На машине
10 дней
-
10%
15 отзывов
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
27 авг в 12:00
7 сен в 12:00
$1980$2200 за человека
1000 и 1 сказка Марокко с фотографом: полёт на шаре, берберское шоу и 2 ночи в Сахаре
На машине
6 дней
2 отзыва
1000 и 1 сказка Марокко с фотографом: полёт на шаре, берберское шоу и 2 ночи в Сахаре
Встретить рассвет и закат в пустыне, прокатиться по дюнам на доске и расслабиться в хаммаме
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия вашего рейса
2 окт в 12:00
€3050 за человека
7 городов, ночь в Сахаре и солёный бриз: большое путешествие по Марокко
На машине
11 дней
7 отзывов
7 городов, ночь в Сахаре и солёный бриз: большое путешествие по Марокко
Посетить главные достопримечательности, провести ночь в берберском глэмпинге и отдохнуть у океана
Начало: Касабланка, 19:00
1 ноя в 19:00
29 дек в 19:00
158 600 ₽ за человека
Марокко от и до: большой комфорт-тур с этнопогружением и ночью в пустыне
На машине
На верблюдах
14 дней
3 отзыва
Марокко от и до: большой комфорт-тур с этнопогружением и ночью в пустыне
Изучить более 11 городов на пути, дойти на верблюдах до берберского лагеря и посетить киностудию
Начало: Касабланка, аэропорт, 2 групповых трансфера (утром...
25 окт в 08:00
17 апр в 08:00
€1890 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Касабланке
Все туры из Касабланки
€2965 за человека