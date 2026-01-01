Вы погуляете по знаменитому саду Мажорель и побываете на фольклорном шоу, увидите коз, бродящих по веткам деревьев, и полюбуетесь горными вершинами.
Проведёте ночь в окружении песков
Описание тура
Организационные детали
Авиаперелет регулярными рейсами авиакомпании Royal Air Maroc Москва — Касабланка — Москва.
Дата Рейс Вылет Прилёт Время в пути
05.04.2025 АТ221 07:35 DME 11:50 CMN 6 часов 15 минут
11.04.2025 AТ220 22:15 CMN 06:25 DME (12.04.2025)5 часов 55 минут.
Программа тура по дням
Прибытие и ужин с шоу-программой
Встретим вас в аэропорту Касабланки и отвезём в отель в Марракеше. После отдыха на каретах отправимся в один из лучших ресторанов города — Dar Essalam. Вас ждёт не только вкусный ужин, но и фольклорные песни и танец живота.
Знакомство с Марракешем: сад Мажорель, дворец Бахия и площадь Джамаа-эль-Фна
После завтрака в 9:00 начнём обзорную экскурсию по Марракешу. Вы будете гулять по роскошным садам и, конечно, заглянете в сад Мажорель. Затем посетите дворец Бахия и осмотрите лабиринты гарема. Пообедаем в традиционном ресторане и пройдёмся по рынку, где отовсюду доносятся ароматы пряностей. Погуляем по удивительной площади Джамаа-эль-Фна.
Прогулка по Эс-Сувейре
Позавтракаем и поедем в Эс-Сувейру, а по пути увидим козочек, которые забираются прямо на ветви аргановых деревьев! Затем будем прогуливаться по улочкам города, который португальцы назвали Могадором. Его облюбовали художники и ремесленники. На обед насладимся блюдами из морепродуктов и мороженым прямо на берегу океана. К вечеру вернёмся в отель.
Дорога в Бульман-Дадес
В 8:30 поедем в Уарзазат через самый высокий перевал Марокко — Тизин-Тишка (2260 метров). Побываем в касбе Айт-Бен-Хадду, занесённой в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 12:00 пообедаем в традиционном ресторане и пройдёмся по улочкам деревни. Затем отправимся по дороге «Тысячи касб» в сторону Розовой долины. Остановимся у скал Дадес, а в 17:30 прибудем в отель и поужинаем.
Прибытие в бедуинский лагерь в Сахаре
После завтрака выселимся и по горной дороге отправимся в Тингир. По пути нам встретятся кочевники Аит Атта, которые спустились с гор на время холодов. Доберёмся до ущелья Тодра и полюбуемся отвесными скалами. В 12:45 пообедаем и поедем в бедуинский лагерь в Мерзуге. Мы окажемся в пустыне Сахара, посреди песков. Ночевать будем здесь со всеми удобствами.
Вечером посидим под звёздами вместе с туарегами и послушаем национальную музыку.
Переезд в Фес
Позавтракаем и поедем в Фес. Нам предстоит проехать Эрфуд, Эд-Рашидию и Мидельт. По пути пообедаем в национальном ресторане. Ещё увидим обезьян в национальном парке вблизи курорта Ифран. В 18:15 прибудем в Фес, заселимся в отель и поужинаем.
Экскурсия по Фесу и гончарный мастер-класс
После завтрака будем гулять по старинному Фесу. Пройдём через ворота Баб Бужлуд, заглянем в лабиринты улочек и осмотрим медресе Аль-Аттарин и Бу Инания, университет Аль-Карауин и площадь кожевников. Ещё сегодня вас ждёт мастер-класс по гончарному ремеслу. В 13:15 пообедаем и вернёмся в Касабланку. Отвезём вас в аэропорт к 22:15 (рейс в Москву).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€2965
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужины
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Мастер-классы
- Услуги гида
- Медицинская страховка
- Сопровождение на всё время тура
Что не входит в цену
- Билеты до Касабланки и обратно
- Личные расходы
- Стоимость тура:
- 1 взрослый + ребенок - €4780
- 2 взрослых + ребенок - €7200