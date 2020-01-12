6 отзывов оставили туристы

Это просто до невозможности прекрасный загородный маршрут.
Мало того, что каждые пять минут хочется выйти из машины и глазеть по сторонам, так еще и вся эта красота совсем рядом с Марракешем,
Мало того, что каждые пять минут хочется выйти из машины и глазеть по сторонам, так еще и вся эта красота совсем рядом с Марракешем,
Описание экскурсииМы поедем по очень живописной речной долине практически к самым заснеженным пикам. Заедем на настоящий кочевой берберский рынок (по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам). где продается абсолютно все, что только может понадобиться жителю гор. Понаблюдаем, как работают местные «целители», сторитейлеры и цирюльники, а с некоторыми из них даже и познакомимся. Заедем в очень симпатичный ботанический сад со множеством эндемичных растений. При желании здесь можно поучаствовать в воркшопах по изготовлению хлеба, приготовлению берберского таджина, расписать руки хной, посмотреть, как производится аргановое масло или посетить берберский салон красоты. А что может быть лучше для путешественника, чем сделать ванну для ног с массажем ароматическими маслами? И это возможно! Мы побываем в настоящей глинобитной берберской деревушке, зайдем в бывший дом местного шейха. Сейчас здесь этнографический музей, и это огромное удовольствие — разглядывать невиданные предметы быта и пытаться угадать их предназначение. Деревня эта славится своими гончарами. Почему бы и нам не попробовать поработать в мастерской? Заодно поговорим об истории этого древнего народа, узнаем, почему такого народа «не существует», расскажем о его традициях, верованиях и культуре. И непременно расскажем вам совершенно детективную историю про берберскую письменность. Спустившись к живописной горной речке, заглянем в гости в берберскую семью. В этом доме сохранилась единственная в долине работающая водяная мельница, которая и обеспечивает мукой все окрестности. А потом, если не побоитесь, устроим фотосессию на подвесных раскачивающихся мостиках. И наконец, мы с вами отправимся к живописному каскаду водопадов. Именно здесь живут дикие обезьяны. И с ними тоже связаны удивительнейшие истории. По дороге посмотрим, как из алебастра создается тончайшее кружево резьбы, украшающей марокканские дворцы и мечети. После подъема на водопады непременно надо пообедать прямо на берегу горной реки. Если будет жарко, столик для нас поставят прямо в воду. Все продукты мы готовим заранее и привозим с собой, чтобы они были наилучшего качества. Или можем подняться в великолепный ресторан в старинной глинобитной берберской крепости. Обед нам накроют в саду с великолепным видом на Атласские горы, деревушки и террасные сады. Важная информация: Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Берберский рынок
- Ботанический сад
- Этнографический музей
- Водопады
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Трансфер (220 евро или 240 долларов (до 5 человек), 290 евро или 315 долларов (от 6 до 16 человек) )
- Cад современной африканской скульптуры (12 евро/чел.)
- Мастер-класс по выпечке хлеба в берберской печи (10 евро/чел.)
- Воркшоп по берберской керамике (7 евро/чел.)
- Воркшоп по изготовлению арганового масла (5 евро/чел.)
- Другие мастер-классы, по запросу.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится по запросу
- Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Потрясающая экскурсия!!! Окунулись в атмосферу быта местных жителей. Особенно понравились мастер-классы по изготовлению посуды из глины и приготовление лепёшек. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за познавательную информацию!!! С вами было интересно каждую секунду!!
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K
Потрясающая экскурсия!!! Окунулись в атмосферу быта местных жителей. Особенно понравились мастер-классы по изготовлению посуды из глины и приготовление лепёшек. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за познавательную информацию!!! С вами было интересно каждую секунду!!
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