6 отзывов оставили туристы

Это просто до невозможности прекрасный загородный маршрут. Мало того, что каждые пять минут хочется выйти из машины и глазеть по сторонам, так еще и вся эта красота совсем рядом с Марракешем, так что путешествие не станет утомительным. Но самое главное, здесь совсем иная, нежели в городах, культура, о которой мы вам будем много рассказывать. И многое из этих рассказов, мы уверены, вас очень удивит. А еще здесь можно самому сделать глиняный кувшин, испечь хлеб в печи, зайти в гости к местным жителям, разобраться, как работает водяная мельница, прокатиться на мулах или верблюдах 🐪, подняться к водопадам и разобраться, что из себя представляет современное африканское искусство. А если хватит сил, так можем и навестить диких обезьян.

Мы поедем по очень живописной речной долине практически к самым заснеженным пикам. Заедем на настоящий кочевой берберский рынок (по понедельника, вторникам, четвергам и пятницам). где продается абсолютно все, что только может понадобиться жителю гор ⛰️. Это не только очень любопытное, но и, порой, шокирующее зрелище. Узнаем, зачем нужно «посыпать голову пеплом» и кто выполняет функцию местного информационного агентства. Понаблюдаем, как работают местные «целители», сторитейлеры и цирюльники, а с некоторыми из них даже и познакомимся. А если повезет, попробуем подковать ослика.

Заедем в очень симпатичный ботанический сад с множеством эндемичных растений. При желании здесь можно поучаствовать в воркшопах по изготовлению хлеба, приготовлению берберского таджина, расписать руки хной, посмотреть, как производится аргановое масло или посетить берберский салон красоты — кстати, леди-берберы потрясающе выглядят даже глубоко за семьдесят лет. А что может быть лучше для путешественника, чем сделать ванну для ног с массажем ароматическими маслами?! И это возможно!

Мы побываем в настоящей глинобитной берберской деревушке, зайдем в бывший дом местного шейха. Сейчас здесь этнографический музей 🖼, и это огромное удовольствие — разглядывать невиданные предметы быта и пытаться угадать их предназначение. Деревня эта славится своими гончарами. Почему бы и нам не попробовать поработать в мастерской? А заодно поговорим об истории 📖 этого древнего народа, узнаем, почему такого народа «не существует», расскажем о его традициях, верованиях и культуре. И непременно расскажем вам совершенно детективную историю про берберскую письменность.

Спустившись к живописной горной речке, заглянем в гости в берберскую семью. В этом доме сохранилась единственная в долине работающая водяная мельница, которая и обеспечивает мукой все окрестности. А потом, если не побоитесь, устроим фотосессию 📷 на подвесных раскачивающихся мостиках.

И наконец мы с вами отправимся к живописному какскаду водопадов. Именно здесь живут дикие обезьяны. И с ними тоже связаны удивительнейшие истории. По дороге посмотрим, как из алебастра создается тончайшее кружево резьбы, украшающей марокканские дворцы и мечети. Если вы вдруг почувствуете в себе талант резчика, можно попробовать создать и свой собственный шедевр.

После подъема на водопады непременно надо пообедать прямо на берегу горной реки. Если будет жарко, столик для нас поставят прямо в воду. Все продукты таджина или шашлыков мы готовим заранее и привозим с собой, чтобы они были наилучшего качества. Или можем подняться в великолепный ресторан в старинной глинобитной берберской крепости. Обед нам накроют в саду с великолепным видом на Атласские горы и прилепившиеся к их склонам деревушки и террасные сады.

Язык экскурсии:

русский / английский / французский / немецкий / испанский