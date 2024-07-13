Экскурсии на 1 день в Марракеше

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Марракеше на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие по долине Урика - это встреча с берберской культурой, мастер-классы, водопады и обед на берегу горной реки. Удивительные открытия ждут вас
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
Завтра в 18:00
9 авг в 09:00
580 за всё до 4 чел.
Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие в долину Урика - это уникальная возможность увидеть живописные пейзажи, познакомиться с берберской культурой и попробовать свои силы в ремеслах
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
9 авг в 09:00
$390 за человека
Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери)
На воздушном шаре
7 часов
Индивидуальная
Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери): незабываемое приключение
Восхитительный рассвет над Марракешем с высоты воздушного шара - это настоящее волшебство и незабываемые эмоции
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илона
    13 июля 2024
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Марокко - чудесная страна, удивительная, волшебная, вкусная! Экскурсия в Атласские горы - необычное путешествие в край берберов! Мехди - лучший гид и потрясающий человек! В общем, головокружительные ощущения и горы позитива! Спасибо!
  • С
    Светлана
    13 апреля 2022
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
  • О
    Ольга
    23 октября 2021
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
    читать дальше

    по дороге надо платить отдельно. Прогулка на верблюде оплачивается отдельно 20 евро, что стало для нас неприятной неожиданностью. Гид в данной поездке, это просто сопровождающий. Но и за транспорт платим отдельно. Соотношение цена-качество неоправданно.

  • K
    Kristina
    12 января 2020
    Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Потрясающая экскурсия!!! Окунулись в атмосферу быта местных жителей. Особенно понравились мастер-классы по изготовлению посуды из глины и приготовление лепёшек. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за познавательную информацию!!! С вами было интересно каждую секунду!!

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
  2. Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
  3. Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери)
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в августе 2024
Сейчас в Марракеше в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 580. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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