8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие по долине Урика - это встреча с берберской культурой, мастер-классы, водопады и обед на берегу горной реки. Удивительные открытия ждут вас
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
Завтра в 18:00
9 авг в 09:00
€580 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие в долину Урика - это уникальная возможность увидеть живописные пейзажи, познакомиться с берберской культурой и попробовать свои силы в ремеслах
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
9 авг в 09:00
$390 за человека
7 часов
Индивидуальная
Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери): незабываемое приключение
Восхитительный рассвет над Марракешем с высоты воздушного шара - это настоящее волшебство и незабываемые эмоции
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлона13 июля 2024Марокко - чудесная страна, удивительная, волшебная, вкусная! Экскурсия в Атласские горы - необычное путешествие в край берберов! Мехди - лучший гид и потрясающий человек! В общем, головокружительные ощущения и горы позитива! Спасибо!
- ССветлана13 апреля 2022Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
- ООльга23 октября 2021Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
- KKristina12 января 2020Потрясающая экскурсия!!! Окунулись в атмосферу быта местных жителей. Особенно понравились мастер-классы по изготовлению посуды из глины и приготовление лепёшек. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за познавательную информацию!!! С вами было интересно каждую секунду!!
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в августе 2024
Сейчас в Марракеше в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 580. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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