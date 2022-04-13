Путешествие по окрестностям Марракеша — встреча с совершенно иной, нежели в городах, культурой, о которой мы вам будем рассказывать.И многое из этих рассказов, мы уверены, вас очень удивит! Здесь вы

сможете сделать глиняный кувшин, испечь хлеб, зайти в гости к местным жителям, разобраться, как работает водяная мельница, прокатиться на мулах или верблюдах, подняться к водопадам и разобраться, что из себя представляет современное африканское искусство. А если хватит сил — навестите диких обезьян, обитающих возле местных водопадов.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Берберский рынок и местные жители

Мы поедем по очень живописной речной долине практически к самым заснеженным пикам. Заедем на настоящий кочевой берберский рынок (по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам) — здесь продается абсолютно все, что только может понадобиться жителю гор. Это не только очень любопытное, но и, порой, шокирующее зрелище. Вы узнаете, зачем нужно «посыпать голову пеплом» и кто выполняет функцию местного информационного агентства. Понаблюдаете, как работают местные «целители», сторитейлеры и цирюльники, с некоторыми из них даже познакомитесь. А если повезет, попробуете подковать ослика.

Мастер-классы, мир ароматических масел и секреты красоты

По пути заедем в очень симпатичный ботанический сад с множеством эндемичных растений. При желании, здесь можно поучаствовать в воркшопах по изготовлению хлеба, приготовлению берберского таджина, расписать руки хной, посмотреть, как производится аргановое масло или посетить берберский салон красоты — кстати, леди-берберы потрясающе выглядят даже глубоко за семьдесят лет:). А что может быть лучше для путешественника, чем сделать ванну для ног с массажем ароматическими маслами!

Быт, культура и традиции берберов

Вы побываете в настоящей глинобитной берберской деревушке и зайдете в бывший дом местного шейха. Сейчас здесь этнографический музей, и это огромное удовольствие — разглядывать невиданные предметы быта и пытаться угадать их предназначение. Деревня эта славится своими гончарами. Почему бы и вам не попробовать поработать в мастерской? А заодно поговорим об истории этого древнего народа, о его традициях, верованиях и культуре и о том, почему такого народа «не существует». А еще мы расскажем настоящую детективную историю про берберскую письменность. Спустившись к живописной горной речке, заглянем в гости в берберскую семью. В этом доме сохранилась единственная в долине работающая водяная мельница, которая и обеспечивает мукой все окрестности. А потом, если не побоитесь:), устроим фотосессию на подвесных раскачивающихся мостиках.

Водопады и обед на берегу горной реки

Возле живописного каскада водопадов вы встретите диких обезьян — с ними тоже связаны удивительнейшие истории. По дороге посмотрите, как из алебастра создается тончайшее кружево резьбы, украшающей марокканские дворцы и мечети. Если вы вдруг почувствуете в себе талант резчика, можно попробовать создать и свой собственный шедевр. После подъема на водопады непременно надо пообедать прямо на берегу горной реки. Если будет жарко, столик для нас поставят прямо в воду! Или можем подняться в великолепный ресторан в старинной глинобитной берберской крепости. Обед накроют в саду с великолепным видом на Атласские горы и прилепившиеся к их склонам деревушки и террасные сады.

Организационные детали

Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Возможно проведение экскурсии для большего числа человек: стоимость для 5 человек составит 670 евро, для 6 — 830 евро. За каждого последующего — 90 евро

Экскурсию проводит команда гидов

Дополнительные расходы