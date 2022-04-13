И многое из этих рассказов, мы уверены, вас очень удивит! Здесь вы
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Берберский рынок и местные жители
Мы поедем по очень живописной речной долине практически к самым заснеженным пикам. Заедем на настоящий кочевой берберский рынок (по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам) — здесь продается абсолютно все, что только может понадобиться жителю гор. Это не только очень любопытное, но и, порой, шокирующее зрелище. Вы узнаете, зачем нужно «посыпать голову пеплом» и кто выполняет функцию местного информационного агентства. Понаблюдаете, как работают местные «целители», сторитейлеры и цирюльники, с некоторыми из них даже познакомитесь. А если повезет, попробуете подковать ослика.
Мастер-классы, мир ароматических масел и секреты красоты
По пути заедем в очень симпатичный ботанический сад с множеством эндемичных растений. При желании, здесь можно поучаствовать в воркшопах по изготовлению хлеба, приготовлению берберского таджина, расписать руки хной, посмотреть, как производится аргановое масло или посетить берберский салон красоты — кстати, леди-берберы потрясающе выглядят даже глубоко за семьдесят лет:). А что может быть лучше для путешественника, чем сделать ванну для ног с массажем ароматическими маслами!
Быт, культура и традиции берберов
Вы побываете в настоящей глинобитной берберской деревушке и зайдете в бывший дом местного шейха. Сейчас здесь этнографический музей, и это огромное удовольствие — разглядывать невиданные предметы быта и пытаться угадать их предназначение. Деревня эта славится своими гончарами. Почему бы и вам не попробовать поработать в мастерской? А заодно поговорим об истории этого древнего народа, о его традициях, верованиях и культуре и о том, почему такого народа «не существует». А еще мы расскажем настоящую детективную историю про берберскую письменность. Спустившись к живописной горной речке, заглянем в гости в берберскую семью. В этом доме сохранилась единственная в долине работающая водяная мельница, которая и обеспечивает мукой все окрестности. А потом, если не побоитесь:), устроим фотосессию на подвесных раскачивающихся мостиках.
Водопады и обед на берегу горной реки
Возле живописного каскада водопадов вы встретите диких обезьян — с ними тоже связаны удивительнейшие истории. По дороге посмотрите, как из алебастра создается тончайшее кружево резьбы, украшающей марокканские дворцы и мечети. Если вы вдруг почувствуете в себе талант резчика, можно попробовать создать и свой собственный шедевр. После подъема на водопады непременно надо пообедать прямо на берегу горной реки. Если будет жарко, столик для нас поставят прямо в воду! Или можем подняться в великолепный ресторан в старинной глинобитной берберской крепости. Обед накроют в саду с великолепным видом на Атласские горы и прилепившиеся к их склонам деревушки и террасные сады.
Организационные детали
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
- Возможно проведение экскурсии для большего числа человек: стоимость для 5 человек составит 670 евро, для 6 — 830 евро. За каждого последующего — 90 евро
- Экскурсию проводит команда гидов
Дополнительные расходы
- Cад современной африканской скульптуры — 12 евро/чел.
- Стоимость прогулки на верблюдах — 20 евро за полчаса с человека
- Мастер-класс по выпечке хлеба в берберской печи — 10 евро/чел.
- Воркшоп по берберской керамике — 7 евро/чел.
- Воркшоп по изготовлению арганового масла: 5 евро/чел.
- Еда и сувениры также оплачиваются отдельно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы взяли экскурсии сразу в первые дни по прилёту в Марокко. Это помогло нам быстро «адаптироваться»:)
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