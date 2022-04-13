Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали

Этнографическое путешествие в мир берберов с погружением в культуру
Путешествие по окрестностям Марракеша — встреча с совершенно иной, нежели в городах, культурой, о которой мы вам будем рассказывать.

И многое из этих рассказов, мы уверены, вас очень удивит! Здесь вы
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сможете сделать глиняный кувшин, испечь хлеб, зайти в гости к местным жителям, разобраться, как работает водяная мельница, прокатиться на мулах или верблюдах, подняться к водопадам и разобраться, что из себя представляет современное африканское искусство. А если хватит сил — навестите диких обезьян, обитающих возле местных водопадов.

4.88
8 отзывов
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Берберский рынок и местные жители

Мы поедем по очень живописной речной долине практически к самым заснеженным пикам. Заедем на настоящий кочевой берберский рынок (по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам) — здесь продается абсолютно все, что только может понадобиться жителю гор. Это не только очень любопытное, но и, порой, шокирующее зрелище. Вы узнаете, зачем нужно «посыпать голову пеплом» и кто выполняет функцию местного информационного агентства. Понаблюдаете, как работают местные «целители», сторитейлеры и цирюльники, с некоторыми из них даже познакомитесь. А если повезет, попробуете подковать ослика.

Мастер-классы, мир ароматических масел и секреты красоты

По пути заедем в очень симпатичный ботанический сад с множеством эндемичных растений. При желании, здесь можно поучаствовать в воркшопах по изготовлению хлеба, приготовлению берберского таджина, расписать руки хной, посмотреть, как производится аргановое масло или посетить берберский салон красоты — кстати, леди-берберы потрясающе выглядят даже глубоко за семьдесят лет:). А что может быть лучше для путешественника, чем сделать ванну для ног с массажем ароматическими маслами!

Быт, культура и традиции берберов

Вы побываете в настоящей глинобитной берберской деревушке и зайдете в бывший дом местного шейха. Сейчас здесь этнографический музей, и это огромное удовольствие — разглядывать невиданные предметы быта и пытаться угадать их предназначение. Деревня эта славится своими гончарами. Почему бы и вам не попробовать поработать в мастерской? А заодно поговорим об истории этого древнего народа, о его традициях, верованиях и культуре и о том, почему такого народа «не существует». А еще мы расскажем настоящую детективную историю про берберскую письменность. Спустившись к живописной горной речке, заглянем в гости в берберскую семью. В этом доме сохранилась единственная в долине работающая водяная мельница, которая и обеспечивает мукой все окрестности. А потом, если не побоитесь:), устроим фотосессию на подвесных раскачивающихся мостиках.

Водопады и обед на берегу горной реки

Возле живописного каскада водопадов вы встретите диких обезьян — с ними тоже связаны удивительнейшие истории. По дороге посмотрите, как из алебастра создается тончайшее кружево резьбы, украшающей марокканские дворцы и мечети. Если вы вдруг почувствуете в себе талант резчика, можно попробовать создать и свой собственный шедевр. После подъема на водопады непременно надо пообедать прямо на берегу горной реки. Если будет жарко, столик для нас поставят прямо в воду! Или можем подняться в великолепный ресторан в старинной глинобитной берберской крепости. Обед накроют в саду с великолепным видом на Атласские горы и прилепившиеся к их склонам деревушки и террасные сады.

Организационные детали

  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа человек: стоимость для 5 человек составит 670 евро, для 6 — 830 евро. За каждого последующего — 90 евро
  • Экскурсию проводит команда гидов

Дополнительные расходы

  • Cад современной африканской скульптуры — 12 евро/чел.
  • Стоимость прогулки на верблюдах — 20 евро за полчаса с человека
  • Мастер-класс по выпечке хлеба в берберской печи — 10 евро/чел.
  • Воркшоп по берберской керамике — 7 евро/чел.
  • Воркшоп по изготовлению арганового масла: 5 евро/чел.
  • Еда и сувениры также оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы встретим вас у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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2
1
С
13 апр 2022
Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
Ольга
23 окт 2021
Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все по дороге надо платить отдельно. Прогулка на верблюде оплачивается отдельно 20 евро, что стало для нас неприятной неожиданностью. Гид в данной поездке, это просто сопровождающий. Но и за транспорт платим отдельно. Соотношение цена-качество неоправданно.
А
28 июля 2021
У нас было две экскурсии: одна по Маракешу и вторая - в Долину Урики.
Мы взяли экскурсии сразу в первые дни по прилёту в Марокко. Это помогло нам быстро «адаптироваться»:)
О нас-
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семья из двоих взрослых и троих детей (10лет, 7 лет и 5 лет)
Наш гид Хассан.
Хассан приятный и позитивный человек, интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора.
Было рассказано много интересной и полезной информации.
Нам очень понравились экскурсии и остались только положительные эмоции.
Хассан, спасибо вам.
И отдельное спасибо за симку, это было приятной неожиданностью:)
Желаем вам здоровья и процветания.

А
14 мая 2019
Катерина, огромная благодарность за невероятно проведённый день в Вашей компании, за увлекательные истории из жизни берберов, яркие впечатления и фотографии в парке скульптур и на верблюдах, чудесные пейзажи и самый вкусный обед в горах. Мы наслаждались каждой минутой путешествия. Вы невероятный гид, самый лучший. Частичка сердца осталась в Марокко
С
22 апр 2019
Путешествие в долину Урика было просто великолепным! Несмотря на то, что экскурсия заняла весь день, время пролетело очень быстро. Даже наша дочка (ей 6 дет и она не большой любитель
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экскурсий) была в восторге! Ещё бы, она сама сделала из глины пару чашечек в деревне берберов, покаталась на ослике и добралась сама по горам до водопада!:)
Ну а наш гид Хассан настолько очарователен, что после 2-х дней общения с ним казалось, что мы старые добрые друзья!:)

О
20 апр 2019
Очень хорошая экскурсия. Гид Хасан очень интересный рассказчик с чувством юмора. Всегда идёт на встречу. Нам было очень комфортно.
Ю
20 апр 2019
Это была лучшая экскурсия! Экскурсовод полностью подстроилась под нас и показала нам все самое лучшее. Катя - отличный и эрудированный рассказчик, она знает и любит Марокко, его культуру и особенности. Готовы рекомендовать не всем!!!
A
19 фев 2019
Конечно же 5 звёзд! Хассан отличный гид, уникальный и интересный человек. С ним хочется общаться снова и снова. Маршрут тоже интересно составлен. Рекомендую, вы не пожалеете!

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