Полезная информация о Рабате
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Местное время в Рабате
21:5144
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇦 Марокко
|Название города
|Рабат
|По-английски
|Rabat
|Это столица
|Рабат является столицей Марокко
|Население города
|1 655 753 чел.
|Аэропорт
|Рабат RBA
|Часовой пояс
|Africa/Casablanca
|Средняя высота
|46 м. от уровня моря
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Рабат