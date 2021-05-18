Полезная информация о Рабате

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Местное время в Рабате
21:5144
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇦 Марокко
Название городаРабат
По-английскиRabat
Это столицаРабат является столицей Марокко
Население города1 655 753 чел.
АэропортРабат RBA
Часовой поясAfrica/Casablanca
Средняя высота46 м. от уровня моря

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