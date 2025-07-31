-
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
26 сен в 05:00
27 сен в 05:00
€261
€290 за человека
Круиз
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
Понаблюдать за удивительными созданиями в их естественной среде обитания
25 сен в 06:30
26 сен в 06:30
$290 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 июля 2025✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями – это не просто
- ААлександр17 июля 2025Самое яркое и невероятное впечатление за последние 6 лет для меня.
- ТТатьяна29 июня 2025Плавали с китами в конце июня! На лодке нас оказалось всего 3 человека, погода была ветряная, поэтому добираться до места
- ЕЕкатерина23 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия, поплавали с кашалотами, в воду капитан брал по два человека, что было крайне удобно, не толпой
- ППавел4 июня 2025Это просто огонь! Кашалоты впечатлили неимоверно! Команда, и капитан, и фотографы, настоящие профи, знающие свое дело. Мы поплавали и с китами-одиночками, и с мамой и дитенышем, а под конец наблюдали умопомрачительный танец сразу 5 китов! Огромное спасибо организаторам и команде!
- ННаталья20 мая 2025Все понравилось. Помощник капитана рассадил по языковому принципу, отдельно провел инструктаж, вставляя русские слова, было все понятно. Видео и фото делал он же за отдельную плату. Берите с собой ветровку или куртку.
- ММария9 мая 2025Все было великолепно, боялась что не найдем китов, по итогу аж 6! Капитан и видеограф очень приятные люди, веселили нас,
- ССветлана7 мая 2025С точки зрения организации со стороны Татьяны все отлично. Все четко и конкретно. Трансфер отлично, вовремя и комфортно (Иван).
Среди минусов-много
- ААнна11 апреля 2025В марте 2025 года была на Маврикии. Заказывала эту экскурсию. Я в восторге. Всем рекомендую.
- ВВероника8 апреля 2025Мы ездили с Таис, и это было фантастически! Крутая организация, фантастические ребята, чувствуют настроение и подстраиваются под тебя. Если вы на Маврикии, обязательно ехать, такое пропустить нельзя!
- ААнатолий24 марта 2025Экскурсия состоялась 24.03.
Все прошло отлично🔥
Впечатления - выше всех ожиданий 👍🏻
- ЮЮлия21 марта 2025Одна из лучших экскурсий,на которой была) все было четко и сложено,китов нашли быстро,и их было очень много. Отличное настроение гарантировано!
- ВВладимир27 января 2025Благодарю Ирину и Таис за экскурсию.
Эмоции незабываемы! Маврикий и киты - потрясающее сочетание!
Все качественно, комфортно и соответствует договоренности! Спасибо!
- ТТимур20 января 2025Отличное приключение вызывающее просто детский восторг! Снорклинг с кашалотами это невероятный опыт. Организовано все очень хорошо, вышли в море в
- ООльга15 января 2025Мне очень понравилась организация экскурсии. Контакт с Ириной, которая все организовывала. Все было очень четко, понятно, пунктуально. Мы выехали вовремя
- ООксана11 января 2025Великолепная экскурсия. Организаторы сотрудничают с одной из немногих компаний на Маврикии, которая имеет как оборудование для поиска китов, там и
- ЕЕвгения3 декабря 2024Всё прошло хорошо.
Лучший гид, лучший капитан!
Нашли китов за 30 мин. Никто нас не гнал, посмотрели еще дельфинов.
Спасибо за организацию!!!
- ССнежана14 октября 2024Это было одно из самых ярких впечатлений на Маврикии. Если вы были здесь, но не плавали с китами - считайте,
