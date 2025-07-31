Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Порт-Луи на русском языке, цены от €261, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Приключение на Маврикии: киты и релакс
4.5 часа
-
10%
22 отзыва
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
26 сен в 05:00
27 сен в 05:00
€261€290 за человека
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
4.5 часа
Круиз
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
Понаблюдать за удивительными созданиями в их естественной среде обитания
25 сен в 06:30
26 сен в 06:30
$290 за человека
Чудеса природы на юге Маврикия
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 июля 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    ✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями – это не просто
    читать дальше

    встреча с морской природой, это настоящее погружение в волшебство океана. Кашалоты двигались очень быстро, за ними нужно было успевать плыть и буквально ловить момент, и от этого захватывало дух! Каждая секунда в воде с ними была наполнена адреналином и искренним восторгом.

    Особенно хочу отметить потрясающего помощника капитана – его профессионализм и доброжелательность сделали наше погружение максимально комфортным и безопасным. Он подробно объяснил, как вести себя в воде, помог настроиться и сохранять спокойствие, а также сумел сделать невероятно крутые фото и видео, которые навсегда останутся в памяти (жаль, что сюда видео прикрепить нельзя).

    Спасибо вам за этот уникальный опыт и профессионализм! Буду рекомендовать всем, кто мечтает о встрече с кашалотами и погружении в незабываемую морскую атмосферу. 🌊🐋📸
    P.s: в моем блоге был один частых вопросов об том, чтобы я поделилась контактами этой прекрасной команды, что я в принципе и сделала с удовольствием. Но интереснее было бы не в группе, а индивидуально, вот об этом пожалела. Но уверенна в следующем приезде на Маврикий обязательно закажу индивидуальную экскурсию ☺️

    ✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями
  • А
    Александр
    17 июля 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Самое яркое и невероятное впечатление за последние 6 лет для меня.
  • Т
    Татьяна
    29 июня 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Плавали с китами в конце июня! На лодке нас оказалось всего 3 человека, погода была ветряная, поэтому добираться до места
    читать дальше

    обитания китов пришлось через волны и лодку прилично о них било. Всем точно стоит выпить таблетки от укачивания, даже если не жалуетесь на вестибюлярку. Из-за волн сначала не могли найти китов, но потом нам попались таки пару детенышей-кашалотов! Сразу скажу всем кто собирается на экскурсию: надо быстро реагировать на команды капитана и оператора, киты не стоят на месте, а двигаются с достаточно большой скоростью. Поэтому чтобы прям поплыть с китом нужно быть быстрым и проворным. Но если вам это удастся, то испытаете незабываемые впечатления рядом с этим магическим и необыкновенным существом! Он заражает вас своим спокойствием, умиротворенностью…. Даже может посмотреть на вас своими умными и понимающими глазами. Воспоминания точно на всю жизнь! Мы поплавали каждый по 2-3 раза с китом и поехали в сторону берега, погода не располагала к более долгому нахождению за рифом. Но бонусом мы поплыли к дельфинам, там встретили огромную семью из 15-и особей! Было здорово посмотреть на этих существ в естественной среде обитания! Экскурсию всем рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    23 июня 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Нам очень понравилась экскурсия, поплавали с кашалотами, в воду капитан брал по два человека, что было крайне удобно, не толпой
    читать дальше

    как в других лодках.
    Отдельное спасибо Ирине за оплату переводом 🩵 и огромное спасибо Ивану за трансфер))) может немного укачать, лучше взять таблетки от укачивания)

    Нам очень понравилась экскурсия, поплавали с кашалотами, в воду капитан брал по два человека, что было крайне удобно, не толпой как в других лодках.
Отдельное спасибо Ирине за оплату переводом 🩵 и огромное спасибо Ивану за трансфер))) может немного укачать, лучше взять таблетки от укачивания)
  • П
    Павел
    4 июня 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Это просто огонь! Кашалоты впечатлили неимоверно! Команда, и капитан, и фотографы, настоящие профи, знающие свое дело. Мы поплавали и с китами-одиночками, и с мамой и дитенышем, а под конец наблюдали умопомрачительный танец сразу 5 китов! Огромное спасибо организаторам и команде!
    Это просто огонь! Кашалоты впечатлили неимоверно! Команда, и капитан, и фотографы, настоящие профи, знающие свое дело. Мы поплавали и с китами-одиночками, и с мамой и дитенышем, а под конец наблюдали умопомрачительный танец сразу 5 китов! Огромное спасибо организаторам и команде!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Все понравилось. Помощник капитана рассадил по языковому принципу, отдельно провел инструктаж, вставляя русские слова, было все понятно. Видео и фото делал он же за отдельную плату. Берите с собой ветровку или куртку.
  • М
    Мария
    9 мая 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Все было великолепно, боялась что не найдем китов, по итогу аж 6! Капитан и видеограф очень приятные люди, веселили нас,
    читать дальше

    кормили ананасом. В воде максимально берегли нас, следя за каждым нашим движением и движением кита, из-за чего я была спокойна до конца поездки.
    Кадры получились шикарные.
    Единственное, берегите себя, потому что когда едешь туда и обратно, лодка нехило скачет)) но все равно все было безопасно.
    Спасибо организатору, водителю, капитану и видеографу!

  • С
    Светлана
    7 мая 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    С точки зрения организации со стороны Татьяны все отлично. Все четко и конкретно. Трансфер отлично, вовремя и комфортно (Иван).
    Среди минусов-много
    читать дальше

    народу в лодке. Анонсировано 8 человек, по факту 12 плюс 2 команда. Чем больше человек в лодке, тем меньше времени плаваешь, потому что капитан лично спускается в океан с 3-4 человеками, остальные ждут. Если есть проблемы со спиной - не рекомендую, сильно трясет и бьет по волнам.
    Кашалоты шикарные! Можно посмотреть вблизи и подробно.
    Берите сменную сухую одежду, окатывает с лодки и может быть дождь. Крем солнцезащитный обязательно!

  • А
    Анна
    11 апреля 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    В марте 2025 года была на Маврикии. Заказывала эту экскурсию. Я в восторге. Всем рекомендую.
  • В
    Вероника
    8 апреля 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Мы ездили с Таис, и это было фантастически! Крутая организация, фантастические ребята, чувствуют настроение и подстраиваются под тебя. Если вы на Маврикии, обязательно ехать, такое пропустить нельзя!
    Мы ездили с Таис, и это было фантастически! Крутая организация, фантастические ребята, чувствуют настроение и подстраиваются под тебя. Если вы на Маврикии, обязательно ехать, такое пропустить нельзя!
  • А
    Анатолий
    24 марта 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Экскурсия состоялась 24.03.
    Все прошло отлично🔥
    Впечатления - выше всех ожиданий 👍🏻
    Экскурсия состоялась 24.03Экскурсия состоялась 24.03
  • Ю
    Юлия
    21 марта 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Одна из лучших экскурсий,на которой была) все было четко и сложено,китов нашли быстро,и их было очень много. Отличное настроение гарантировано!
  • В
    Владимир
    27 января 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Благодарю Ирину и Таис за экскурсию.
    Эмоции незабываемы! Маврикий и киты - потрясающее сочетание!
    Все качественно, комфортно и соответствует договоренности! Спасибо!
  • Т
    Тимур
    20 января 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Отличное приключение вызывающее просто детский восторг! Снорклинг с кашалотами это невероятный опыт. Организовано все очень хорошо, вышли в море в
    читать дальше

    оговоренное время, команда отработала отлично, большое внимание уделялось безопасности. Инструктор одновременно брал в воду не более 2 человек, что разительно отличалось от некоторых других лодок, где с одним инструктором было человек по 10-15. Давал четкие указания, следил чтобы все держались от китов на безопасном расстоянии, но так чтобы все было видно.
    Нам вообще повезло, за день до нашей экскурсии родился китенок и было интересно наблюдать, как вокруг него плавали взрослые киты. Ну и сами киты показали себя со всех сторон, и хвосты и плавники и выпрыгивали из воды. Одно из самых ярких впечатлений за последнее время.

    Отличное приключение вызывающее просто детский восторг! Снорклинг с кашалотами это невероятный опыт. Организовано все очень хорошоОтличное приключение вызывающее просто детский восторг! Снорклинг с кашалотами это невероятный опыт. Организовано все очень хорошо
  • О
    Ольга
    15 января 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Мне очень понравилась организация экскурсии. Контакт с Ириной, которая все организовывала. Все было очень четко, понятно, пунктуально. Мы выехали вовремя
    читать дальше

    на хорошей мощной лодке, было очень безопасно, но самое главное, что мы увидели китов и смогли поплавать с ними. Да так поплавали, что вымотались, потому что было много заплывов. Очень весело, радостно, глубоко потрясающе получилось. Рекомендую!!

  • О
    Оксана
    11 января 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Великолепная экскурсия. Организаторы сотрудничают с одной из немногих компаний на Маврикии, которая имеет как оборудование для поиска китов, там и
    читать дальше

    лицензию на изучение глубин и, соответственно, разрешает плавать с китами (большинство компаний Вам с китами плавать не разрешит). Предоставляется сопровождение русскоязычного гида и видео съемка. Китов нашли за меньше, чем за час, причем целую семью (по пути видели также дельфинов и иной вид китов, с которыми не плавают). Очень все понравилось.

    Великолепная экскурсия. Организаторы сотрудничают с одной из немногих компаний на Маврикии, которая имеет как оборудование для поиска китов, там и лицензию на изучение глубин и, соответственно, разрешает плавать с китами (большинство компаний Вам с китами плавать не разрешит). Предоставляется сопровождение русскоязычного гида и видео съемка. Китов нашли за меньше, чем за час, причем целую семью (по пути видели также дельфинов и иной вид китов, с которыми не плавают). Очень все понравилось.
  • Е
    Евгения
    3 декабря 2024
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Всё прошло хорошо.
    Лучший гид, лучший капитан!
    Нашли китов за 30 мин. Никто нас не гнал, посмотрели еще дельфинов.
    Спасибо за организацию!!!
    Всё прошло хорошоВсё прошло хорошо
  • С
    Снежана
    14 октября 2024
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Это было одно из самых ярких впечатлений на Маврикии. Если вы были здесь, но не плавали с китами - считайте,
    читать дальше

    что не были) я в восторге. Впечатления на всю жизнь. Цена адекватная, так как в отеле задрали в два раза дороже. Лучше плавать в гидрокостюме, иначе может быть прохладно, но это мне так показалось. Много кто был в купальнике просто

    Это было одно из самых ярких впечатлений на Маврикии. Если вы были здесь, но не плавалиЭто было одно из самых ярких впечатлений на Маврикии. Если вы были здесь, но не плавали

