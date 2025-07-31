читать дальше

встреча с морской природой, это настоящее погружение в волшебство океана. Кашалоты двигались очень быстро, за ними нужно было успевать плыть и буквально ловить момент, и от этого захватывало дух! Каждая секунда в воде с ними была наполнена адреналином и искренним восторгом.



Особенно хочу отметить потрясающего помощника капитана – его профессионализм и доброжелательность сделали наше погружение максимально комфортным и безопасным. Он подробно объяснил, как вести себя в воде, помог настроиться и сохранять спокойствие, а также сумел сделать невероятно крутые фото и видео, которые навсегда останутся в памяти (жаль, что сюда видео прикрепить нельзя).



Спасибо вам за этот уникальный опыт и профессионализм! Буду рекомендовать всем, кто мечтает о встрече с кашалотами и погружении в незабываемую морскую атмосферу. 🌊🐋📸

P.s: в моем блоге был один частых вопросов об том, чтобы я поделилась контактами этой прекрасной команды, что я в принципе и сделала с удовольствием. Но интереснее было бы не в группе, а индивидуально, вот об этом пожалела. Но уверенна в следующем приезде на Маврикий обязательно закажу индивидуальную экскурсию ☺️