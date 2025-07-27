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Групповые экскурсии Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Порт-Луи на русском языке, цены от €130, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Приключение на Маврикии: киты и релакс
4.5 часа
-
20%
18 отзывов
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
4 авг в 05:00
5 авг в 05:00
€260€325 за человека
Гостеприимный Маврикий
На микроавтобусе
5 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
4 авг в 10:00
$130 за человека
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
4.5 часа
Водная прогулка
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Насыщенный день на Маврикии: прогулка в океане, снорклинг и отдых на необитаемом острове
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: в понедельник в 00:00
€180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2025
    Гостеприимный Маврикий
    Спасибо огромное Дарье за прекрасный день! Мы поехали на экскурсию на следующий день после приезда, и сразу погрузились в атмосферу
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    острова. Прогулялись по центру Порт-луи, посмотрели на город с смотровой площадки, прошлись по шумному аутентичному рынку, была возможность попробовать местный стрит фуд в проверенных местах. Дарья профессионал своего дела, весь день мы с увлечением слушали и получали ответы на любые вопросы, от истории острова до советов для хорошего отдыха и рекомендации ресторанов. Ботанический сад очень понравился, как и сахарная фабрика. Дарья очень внимательна, учитывала все наши пожелания и интересы, нам понравилось!

  • А
    Александр
    17 июля 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Самое яркое и невероятное впечатление за последние 6 лет для меня.
  • Т
    Татьяна
    29 июня 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Плавали с китами в конце июня! На лодке нас оказалось всего 3 человека, погода была ветряная, поэтому добираться до места
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    обитания китов пришлось через волны и лодку прилично о них било. Всем точно стоит выпить таблетки от укачивания, даже если не жалуетесь на вестибюлярку. Из-за волн сначала не могли найти китов, но потом нам попались таки пару детенышей-кашалотов! Сразу скажу всем кто собирается на экскурсию: надо быстро реагировать на команды капитана и оператора, киты не стоят на месте, а двигаются с достаточно большой скоростью. Поэтому чтобы прям поплыть с китом нужно быть быстрым и проворным. Но если вам это удастся, то испытаете незабываемые впечатления рядом с этим магическим и необыкновенным существом! Он заражает вас своим спокойствием, умиротворенностью…. Даже может посмотреть на вас своими умными и понимающими глазами. Воспоминания точно на всю жизнь! Мы поплавали каждый по 2-3 раза с китом и поехали в сторону берега, погода не располагала к более долгому нахождению за рифом. Но бонусом мы поплыли к дельфинам, там встретили огромную семью из 15-и особей! Было здорово посмотреть на этих существ в естественной среде обитания! Экскурсию всем рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    23 июня 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Нам очень понравилась экскурсия, поплавали с кашалотами, в воду капитан брал по два человека, что было крайне удобно, не толпой
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    как в других лодках. Отдельное спасибо Ирине за оплату переводом 🩵 и огромное спасибо Ивану за трансфер))) может немного укачать, лучше взять таблетки от укачивания)

    Нам очень понравилась экскурсия, поплавали с кашалотами, в воду капитан брал по два человека, что было крайне удобно, не толпой как в других лодкахНам очень понравилась экскурсия, поплавали с кашалотами, в воду капитан брал по два человека, что было крайне удобно, не толпой как в других лодках

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Групповые»

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В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Приключение на Маврикии: киты и релакс
  2. Гостеприимный Маврикий
  3. Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в августе 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 260 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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