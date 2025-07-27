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обитания китов пришлось через волны и лодку прилично о них било. Всем точно стоит выпить таблетки от укачивания, даже если не жалуетесь на вестибюлярку. Из-за волн сначала не могли найти китов, но потом нам попались таки пару детенышей-кашалотов! Сразу скажу всем кто собирается на экскурсию: надо быстро реагировать на команды капитана и оператора, киты не стоят на месте, а двигаются с достаточно большой скоростью. Поэтому чтобы прям поплыть с китом нужно быть быстрым и проворным. Но если вам это удастся, то испытаете незабываемые впечатления рядом с этим магическим и необыкновенным существом! Он заражает вас своим спокойствием, умиротворенностью…. Даже может посмотреть на вас своими умными и понимающими глазами. Воспоминания точно на всю жизнь! Мы поплавали каждый по 2-3 раза с китом и поехали в сторону берега, погода не располагала к более долгому нахождению за рифом. Но бонусом мы поплыли к дельфинам, там встретили огромную семью из 15-и особей! Было здорово посмотреть на этих существ в естественной среде обитания! Экскурсию всем рекомендую!