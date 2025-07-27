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Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
4 авг в 05:00
5 авг в 05:00
€260
€325 за человека
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
4 авг в 10:00
$130 за человека
Водная прогулка
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Насыщенный день на Маврикии: прогулка в океане, снорклинг и отдых на необитаемом острове
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: в понедельник в 00:00
€180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 июля 2025Спасибо огромное Дарье за прекрасный день! Мы поехали на экскурсию на следующий день после приезда, и сразу погрузились в атмосферу
- ААлександр17 июля 2025Самое яркое и невероятное впечатление за последние 6 лет для меня.
- ТТатьяна29 июня 2025Плавали с китами в конце июня! На лодке нас оказалось всего 3 человека, погода была ветряная, поэтому добираться до места
- ЕЕкатерина23 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия, поплавали с кашалотами, в воду капитан брал по два человека, что было крайне удобно, не толпой
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Групповые»
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