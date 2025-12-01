Предлагаю начать день в парке Casela, где живут жирафы.
Вы сможете пообщаться с дружелюбными великанами, покормить их с руки и сделать фото с близкого расстояния. Для завтрака вам накроют красивый стол, а после вы самостоятельно исследуете парк.
Описание экскурсии
Завтрак в сафари-парке Casela — кофе, сок, овощи, фрукты, яйца и сыры.
Общение с жирафами и возможность покормить их с руки.
Свободное время и прогулка по парку, где обитают птицы, большие кошки и домашние животные.
Организационные детали
- В стоимость входит билет в парк, завтрак и кормление жирафов
- Будьте внимательны, в парк Casela вы добираетесь самостоятельно!
- Это программа без сопровождения гида
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Casela Park
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Порт-Луи
Я активный самостоятельный путешественник, в моей копилке более 60 стран. Обожаю океан и горы и все, что с ними связано. Плаваю и ныряю с китами, катаю фрирайд в Альпах, живу в Красной Поляне, Сочи. Люблю путешествия, приключения и знакомства с новыми людьми. Ценю комфорт и яркие эмоции.
Входит в следующие категории Порт-Луи
