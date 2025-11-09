Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
«Вы увидите священное озеро в кратере вулкана, величественные статуи индуистских богов, редкие геологические чудеса и дикий берег, где волны Индийского океана разбиваются о чёрные скалы»
11 дек в 17:00
12 дек в 16:00
€322 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
«Пройдёте по уютной набережной и подниметесь на цитадель в столице острова»
11 дек в 15:00
12 дек в 09:00
€577 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Проехать нетуристическим маршрутом к колоритным природным красотам
«Вы увидите самый юг острова, открытый океан и берег, не защищённый коралловыми рифом»
18 дек в 09:30
19 дек в 09:30
€385 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
«Набережная Каудан, где переплетаются мода, культура и развлечения»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€155 за человека
- ООльга9 ноября 2025Благодарим за незабываемые покорения просторов Маврикия. Столица Маврикия очень далека от мировых столиц, но благодаря нашему гиду Маше, мы многое
- ЮЮлия27 июля 2025Спасибо огромное Дарье за прекрасный день! Мы поехали на экскурсию на следующий день после приезда, и сразу погрузились в атмосферу
- ЕЕвгений23 апреля 2025Прекрасная,насыщенная и отлично организованная экскурсия. Идеальный тайминг. Анна - очень профессиональный гид! Нам очень понравилось! Всем рекомендую.
- SSvetlana1 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё прошло с комфортом и
- ААлександра14 марта 2025У нас была прекрасная экскурсия в сопровождении замечательного гида и душевного человека Анны Исак. Мы были вместе с нашим 6-летним
- ДДенис9 февраля 2025Благодарим за интересную экскурсию, содержательный рассказ, очень хорошо построенный маршрут! Все было спланировано, показано и рассказано на отлично!
Хорошая экскурсия для знакомства с северной частью острова Маврикий. Побывали в усадьбе колонизатора, в столице Порт-Луи и на сахарном заводе.
Несмотря
- ММарина8 января 2025Спасибо Анне за интересную и познавательную экскурсию! Анна-кладезь исторических знаний! Благодарим!
- ДДенис1 января 2025Отличная экскурсия северного берега с экскурсоводом который ответит на все ваши вопросы и учтет все пожелания!
- ООльга23 августа 2024Замечательная экскурсия!!! Анна большой профессионал и просто приятный в общении человек. Увлекательная история Маврикия, неповторимая самобытность этого островного государства, уникальные места, новые вкусовые ощущения - всё это вас ждёт в путешествии с Анной!
Провели прекрасный насыщенный день на севере острова с Анной
Анна смогла учесть то, что присутствовал 7-летний ребенок, и построила программу так,
- РРоман23 апреля 2024Спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных впечатлений! ☺️
- IIgor26 марта 2024С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась с нами знаниями о
- ААнастасия5 марта 2024Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится!
Очень рекомендуем к посещению!
- ООксана19 февраля 2024Очень рекомендую Анну. Сегодня ездили с ней на экскурсию. Очень интеллигентная, интересная и интеллектуальная экскурсовод. Узнали очень много нового, чего
