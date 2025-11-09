Мои заказы

Экскурсии по набережной Порт-Луи

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Порт-Луи на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чудеса природы на юге Маврикия
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
«Вы увидите священное озеро в кратере вулкана, величественные статуи индуистских богов, редкие геологические чудеса и дикий берег, где волны Индийского океана разбиваются о чёрные скалы»
11 дек в 17:00
12 дек в 16:00
€322 за всё до 4 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
«Пройдёте по уютной набережной и подниметесь на цитадель в столице острова»
11 дек в 15:00
12 дек в 09:00
€577 за всё до 5 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Проехать нетуристическим маршрутом к колоритным природным красотам
«Вы увидите самый юг острова, открытый океан и берег, не защищённый коралловыми рифом»
18 дек в 09:30
19 дек в 09:30
€385 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Маврикий
На микроавтобусе
5 часов
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
«Набережная Каудан, где переплетаются мода, культура и развлечения»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€155 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Гостеприимный Маврикий
    Благодарим за незабываемые покорения просторов Маврикия. Столица Маврикия очень далека от мировых столиц, но благодаря нашему гиду Маше, мы многое
    читать дальше

    узнали, увидели и познали. Великолепие ботанического сада просто восхищает, своим величием и красотой. Вид с цитадели завораживающий, рынок пестрит буйством красок и фруктов. Ананас с перцем превзошел все наши ожидания 😁 ❤️❤️❤️

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2025
    Гостеприимный Маврикий
    Спасибо огромное Дарье за прекрасный день! Мы поехали на экскурсию на следующий день после приезда, и сразу погрузились в атмосферу
    читать дальше

    острова. Прогулялись по центру Порт-луи, посмотрели на город с смотровой площадки, прошлись по шумному аутентичному рынку, была возможность попробовать местный стрит фуд в проверенных местах. Дарья профессионал своего дела, весь день мы с увлечением слушали и получали ответы на любые вопросы, от истории острова до советов для хорошего отдыха и рекомендации ресторанов. Ботанический сад очень понравился, как и сахарная фабрика. Дарья очень внимательна, учитывала все наши пожелания и интересы, нам понравилось!

  • Е
    Евгений
    23 апреля 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Прекрасная,насыщенная и отлично организованная экскурсия. Идеальный тайминг. Анна - очень профессиональный гид! Нам очень понравилось! Всем рекомендую.
  • S
    Svetlana
    1 апреля 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Хочу выразить огромную благодарность Анне за великолепную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована на большом минивэне, всё прошло с комфортом и
    читать дальше

    вниманием к деталям. Особая благодарность за то, что Анна учла наши желания и скорректировала маршрут и показала нам все основные туристические места и наша экскурсия получилась очень информативной и увлекательной. Также хочется отметить высокий профессионализм гида, глубокое знание материала и искренняя любовь к Маврикию.
    После такой экскурсии остаются не только знания, но и приятные эмоции. Рекомендую всем, кто хочет не просто «посмотреть», а действительно прочувствовать атмосферу данного острова, экскурсию с Анной.

  • А
    Александра
    14 марта 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    У нас была прекрасная экскурсия в сопровождении замечательного гида и душевного человека Анны Исак. Мы были вместе с нашим 6-летним
    читать дальше

    сыном, для которого длительная экскурсия могла быть утомительной. Но умение Анны заинтересовать и увлечь ребенка сказочным путешествием по Северу Маврикия было поистине восхитительным! День пролетел незаметно. Мы получили огромное удовольствие от общения с Анной и от ее экскурсии. Любовь к острову, к ее культуре и истории чувствовалась в каждом слове, и Анна смогла передать нам свои ощущения и вдохновила нас на поездку на Маврикий в следующем году.

  • Д
    Денис
    9 февраля 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Благодарим за интересную экскурсию, содержательный рассказ, очень хорошо построенный маршрут! Все было спланировано, показано и рассказано на отлично!
  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Хорошая экскурсия для знакомства с северной частью острова Маврикий. Побывали в усадьбе колонизатора, в столице Порт-Луи и на сахарном заводе.
    Несмотря
    читать дальше

    на то что остров маленький, большая часть экскурсии уходит на дорогу между локациями, этого мы не знали, и это стоит учитывать при планировании времяпровождения на острове.
    Немного не хватило времени в столице, поэтому вернулись туда самостоятельно перед отъездом, чтобы погулять по колоритному центру.
    Очень понравилось в ботаническом парке, невероятное количество деревьев и зелени. Хотелось фотографироваться с каждым деревом.
    На сахарном заводе пробовали разные виды сахара и рома.
    Экскурсию и гида советуем.

  • М
    Марина
    8 января 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Спасибо Анне за интересную и познавательную экскурсию! Анна-кладезь исторических знаний! Благодарим!
  • Д
    Денис
    1 января 2025
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Отличная экскурсия северного берега с экскурсоводом который ответит на все ваши вопросы и учтет все пожелания!
  • О
    Ольга
    23 августа 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Замечательная экскурсия!!! Анна большой профессионал и просто приятный в общении человек. Увлекательная история Маврикия, неповторимая самобытность этого островного государства, уникальные места, новые вкусовые ощущения - всё это вас ждёт в путешествии с Анной!
  • И
    Инна
    22 июня 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Провели прекрасный насыщенный день на севере острова с Анной
    Анна смогла учесть то, что присутствовал 7-летний ребенок, и построила программу так,
    читать дальше

    что всем участникам было очень интересно. Интересные исторические факты подкреплялись внешней картинкой с места события. Для меня это было очень важно, так как это был первый опыт дочки участия в целом экскурсионном дне.
    А то, с каким воодушевлением и любовью Анна рассказывала о каждом месте, которое мы посетили, заряжает и всех слушателей этими эмоциями.
    В конце поездки мы были очень уставшие, но безумно довольные.

  • Р
    Роман
    23 апреля 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных впечатлений! ☺️
  • I
    Igor
    26 марта 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась с нами знаниями о
    читать дальше

    стране, людях, исторических фактах, культурных и национальных традициях. Вся информация подавалась очень корректно и легко. Было интересно, весело, приятно. Много ярких впечатлений останется с нами надолго. Благодарим за чудесный день! Желаем любознательных и позитивных гостей!
    Однозначно рекомендуем!
    Особо хочется отметить вкусный обед и дегустацию #2.
    А также, отметим небольшую деталь: отнеслись с пониманием и привезли забытую вещь,тут же развернув машину. Отдельная благодарность водителю.

  • А
    Анастасия
    5 марта 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится!
    Очень рекомендуем к посещению!
  • О
    Оксана
    19 февраля 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Очень рекомендую Анну. Сегодня ездили с ней на экскурсию. Очень интеллигентная, интересная и интеллектуальная экскурсовод. Узнали очень много нового, чего
    читать дальше

    нет ни в интернете, ни в путеводителях. Обширные познания географии, истории, ошеломляющие факты. Я под огромным впечатлением. Анна показала Маврикий нам очень красивым, колоритным. Попробовали местную кухню в историческом шикарном месте. Красочное впечатление останется с нами на всю жизнь. Машина очень комфортная, водитель волшебный. Даже водичка холодная в холодильнике машины есть.
    Спасибо огромное❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Чудеса природы на юге Маврикия
  2. Порт-Луи и Северный Маврикий
  3. Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
  4. Гостеприимный Маврикий
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в декабре 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 577. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Порт-Луи, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Порт-Луи. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025