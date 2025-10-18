Спасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательный экскурсовод, и еще чудесный читать дальше
фотограф! С ней мы увидели не только места-визитные карточки Маврикия, но и секретные локации, от которых остались самые теплые воспоминания. Отдельное спасибо за рекомендации и помощь в решении других наших вопросов уже вне экскурсии! Прям очень сильно благодарим🙏🏼🫶🏼 А еще большое спасибо Анне за подарочек для нас - это очень мило 💔
Были на экскурсии с Аней по Маврикию — и это лучший способ познакомиться с островом! Атмосфера потрясающая: очень красивые и читать дальше
необычные локации, в которых практически нет толп туристов. Всё продумано для максимального комфорта, маршрут лёгкий и разнообразный. Аня — невероятно приятный человек и отличный гид: рассказывает интересно, показывает неожиданные и «незаезженные» места, которые вряд ли найдёшь самостоятельно. С ней точно стоит начинать открывать Маврикий: советую слушать каждое её слово и смело соглашаться на все рекомендации — результат превзойдёт ожидания. 🪄💕
Спасибо огромное Ирина, за прекрасную экскурсию. На протяжении всей переписки она всегда была на связи и все координировала. Плавали с читать дальше
инструктором Людвигом 🥰это просто бомба🔥мы плакали от счастья когда увидели первого кита. А дальше больше🥰Ребята профессионалы и у них единственных есть лицензия на экспедицию на китов. Людвиг профессионал на все 💯 каждого за руку страховал и направлял в сторону китов. Сказать что это не забываемое зрелище, просто. Это разрыв сознания, рядом с тобой плывет кит в тысячу раз больше чем ты. Ты просто песчинка, а он дает тебе возможность рассмотреть его🥰. Добрые и милые, умные киты. Они все понимают и позволяют нам побыть рядом с ними. Нам удалось увидеть целую стаю, они беззаботно общались а мы им не мешали и тихо наблюдали. Всем ребятам и Ирине огромное спасибо от всей души за исполнение нашей мечты ❤️
✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями – это не просто читать дальше
встреча с морской природой, это настоящее погружение в волшебство океана. Кашалоты двигались очень быстро, за ними нужно было успевать плыть и буквально ловить момент, и от этого захватывало дух! Каждая секунда в воде с ними была наполнена адреналином и искренним восторгом.
Особенно хочу отметить потрясающего помощника капитана – его профессионализм и доброжелательность сделали наше погружение максимально комфортным и безопасным. Он подробно объяснил, как вести себя в воде, помог настроиться и сохранять спокойствие, а также сумел сделать невероятно крутые фото и видео, которые навсегда останутся в памяти (жаль, что сюда видео прикрепить нельзя).
Спасибо вам за этот уникальный опыт и профессионализм! Буду рекомендовать всем, кто мечтает о встрече с кашалотами и погружении в незабываемую морскую атмосферу. 🌊🐋📸 P.s: в моем блоге был один частых вопросов об том, чтобы я поделилась контактами этой прекрасной команды, что я в принципе и сделала с удовольствием. Но интереснее было бы не в группе, а индивидуально, вот об этом пожалела. Но уверенна в следующем приезде на Маврикий обязательно закажу индивидуальную экскурсию ☺️
Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо! Маршрут прекрасно организован и читать дальше
показывает потрясающие места на острове. Каждый уголок был уникальным и оставил неизгладимые впечатления. Анна увлеченно делилась историями о культуре и природе Маврикия. Отдельно хочется отметить талант Анны как фотографа – у меня остались отличные фотографии. Эта экскурсия была настоящим открытием Маврикия, рекомендую эту экскурсионную программу и гида Анну каждому путешественнику, планирующему посетить Маврикий!
Плавали с китами в конце июня! На лодке нас оказалось всего 3 человека, погода была ветряная, поэтому добираться до места читать дальше
обитания китов пришлось через волны и лодку прилично о них било. Всем точно стоит выпить таблетки от укачивания, даже если не жалуетесь на вестибюлярку. Из-за волн сначала не могли найти китов, но потом нам попались таки пару детенышей-кашалотов! Сразу скажу всем кто собирается на экскурсию: надо быстро реагировать на команды капитана и оператора, киты не стоят на месте, а двигаются с достаточно большой скоростью. Поэтому чтобы прям поплыть с китом нужно быть быстрым и проворным. Но если вам это удастся, то испытаете незабываемые впечатления рядом с этим магическим и необыкновенным существом! Он заражает вас своим спокойствием, умиротворенностью…. Даже может посмотреть на вас своими умными и понимающими глазами. Воспоминания точно на всю жизнь! Мы поплавали каждый по 2-3 раза с китом и поехали в сторону берега, погода не располагала к более долгому нахождению за рифом. Но бонусом мы поплыли к дельфинам, там встретили огромную семью из 15-и особей! Было здорово посмотреть на этих существ в естественной среде обитания! Экскурсию всем рекомендую!
Наша компания из 6 человек выражает благодарность Анне за увлекательный маршрут! Мы все остались очень довольны работой Анны и самим читать дальше
туром! Во-первых, Анна всегда была на связи и отвечала на вопросы, просьбы, предложения. Во-вторых, сам тур организован превосходно как по местам, так и по времени. Ну и в-третьих, Анна сама очень приятный человек и рассказчик! Большое спасибо! ❤️❤️❤️
Маврикий навсегда… благодаря Ане, так оно и будет. Экскурсия - выше всяких похвал. Аня - замечателный экскурсовод, прекрасный и добрый читать дальше
человек. Экскурсия была составлена в соответствии с нашими пожеланиями. Особенно мы благодарны Ане за посещение "не туристических" достопримечательностей Маврикия. Не было таких вопросов, на которые Аня не смогла бы ответить. Аня прекрасно водит машину, ровно и плавно, даже по маврикийских серпантинах. Анечка, спасибо тебе огромное! Мы обязательно вернемся.
Это просто огонь! Кашалоты впечатлили неимоверно! Команда, и капитан, и фотографы, настоящие профи, знающие свое дело. Мы поплавали и с китами-одиночками, и с мамой и дитенышем, а под конец наблюдали умопомрачительный танец сразу 5 китов! Огромное спасибо организаторам и команде!
Все понравилось. Помощник капитана рассадил по языковому принципу, отдельно провел инструктаж, вставляя русские слова, было все понятно. Видео и фото делал он же за отдельную плату. Берите с собой ветровку или куртку.
Все было великолепно, боялась что не найдем китов, по итогу аж 6! Капитан и видеограф очень приятные люди, веселили нас, читать дальше
кормили ананасом. В воде максимально берегли нас, следя за каждым нашим движением и движением кита, из-за чего я была спокойна до конца поездки. Кадры получились шикарные. Единственное, берегите себя, потому что когда едешь туда и обратно, лодка нехило скачет)) но все равно все было безопасно. Спасибо организатору, водителю, капитану и видеографу!
С точки зрения организации со стороны Татьяны все отлично. Все четко и конкретно. Трансфер отлично, вовремя и комфортно (Иван). Среди минусов-много читать дальше
народу в лодке. Анонсировано 8 человек, по факту 12 плюс 2 команда. Чем больше человек в лодке, тем меньше времени плаваешь, потому что капитан лично спускается в океан с 3-4 человеками, остальные ждут. Если есть проблемы со спиной - не рекомендую, сильно трясет и бьет по волнам. Кашалоты шикарные! Можно посмотреть вблизи и подробно. Берите сменную сухую одежду, окатывает с лодки и может быть дождь. Крем солнцезащитный обязательно!
Это одна из лучших экскурсий, на которых я была. Гид заехала за мной в отель и началось наше незабываемое путешествие читать дальше
по острову. Столько локаций, прекрасных видов, историй. Вкусная еда, шикарные истории - мне даже захотелось переехать жить сюда. Всем рекомендую!!!!! Обязательно приеду еще, ведь 1 дня мало, чтобы познакомится со всеми красотами острова. Знала бы - сразу на 3 дня бронировала. Всем рекомендую!
Хотим выразить благодарность Анне за прекрасно проведенный день на Маврикии. Мы исколесили остров вдоль и поперек, ходили в гости к читать дальше
крокодилам, покормили черепах, смотрели красивые пляжи, любовались необычными радужными песками, смотрели горный водопад, пили кофе на веранде гостиницы, построенной в 19 веке. Восхищались красивейшим закатом в великолепном ресторане высоко в горах. День был просто волшебный! Еще Анна помогла с сюрпризом для моей супруге -полете на вертолете над подводным водопадом, это было просто потрясающе, в прямом смысле слова - захватывало дух))) Отличный гид, приятный собеседник и просто красавица! Рекомендую обращаться только к ней 🌷
Анна очень душевный, максимально позитивный и отзывчивый человек, интересный собеседник и рассказчик, искренне влюблённый в остров и в свою работу. читать дальше
Скорректирует маршрут под любые ваши пожелания и предпочтения, откликнется и поможет с любой вашей просьбой. Более того, останется с вами на связи и поможет советом. Она подарила мне массу положительных эмоций и впечатлений, которые останутся навсегда в моём сердце. Однозначно рекомендую!
