Изучить пляжи острова, поплавать с китами и пролететь на гидроплане над водопадом
Тур с насыщенной программой позволит вам полностью переключиться и получить яркие впечатления от роскошной природы.
Вас ждут сафари в национальном парке, треккинг, подводный мир, релакс на белоснежных пляжах и потрясающая островная кухня. Мы будем свободно перемещаться и исследовать каждый дикий уголок этого места — Маврикий ждёт вас!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 710
Описание
Организационные детали
Рекомендации по прилёту: самый удобный рейс из Москвы выполняет авиакомпания Аэрофлот по средам и субботам, прилет на следующий день утром, также есть билеты со стыковкой в Дубае
Что иметь при себе: средства защиты кожи от солнца, головные уборы (кепка, панама), солнцезащитную лайкру, удобную обувь для треккинга
Расписание очередности экскурсий может меняться по дням проведения, но вся программа тура будет выполнена в полном объёме, не учитывая форс-мажорные обстоятельства.
Для посещения Республики Маврикий с туристическими целями на срок до 60 дней гражданам РФ виза не требуется. За несколько дней до тура отправляю участникам ваучер на проживание, ссылку на заполнение онлайн формы декларации о въезде, также выборочно при прохождении паспортного контроля могут спросить обратный авиабилет в любую страну.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство
Встречаемся в аэропорту — знакомимся, загружаемся в микроавтобус и в течение часа доезжаем до уютных апартаментов. После обеда достаём купальники и бежим на пляж смывать усталость от дороги в лазурных водах Индийского океана.
За ужином — вечерние посиделки и продолжение знакомства.
Прогулка в Порт-Луи
Позавтракав, выходим на пляж и предаёмся пляжным наслаждениям: купаемся, загораем и изучаем технику плавания с масками и ластами.
После обеда прогуляемся по столице острова — Порт-Луи. Пройдёмся по набережной и осмотрим старый форт с живописным видом на город. Далее поедем на самую северную точку острова — посетим комфортные пляжи и встретим закат у одинокого маяка среди скал.
После — возвращение в отель, ужин и отдых.
Остров Иль-о-Серф
Утром отправимся навстречу морским приключениям — поплывём на катамаране по лазурным водам и полюбуемся горными пейзажами Маврикия! Наше путешествие начнётся с посещения живописного водопада Гранд-Ривер на юго-востоке, а если повезёт, сможем увидеть обезьян, прыгающих по старым деревьям на берегу реки.
Далее возьмём курс на остров Иль-о-Серф у восточного побережья Маврикия — это прекрасное место, чтобы провести расслабленный день и насладиться океаном. Недалеко от острова катамаран остановится, чтобы вы могли поплавать среди коралловых рифов, дельфинов и тропических рыб.
После этого устроим на борту обед-барбекю с безлимитным коктейль-баром. Затем — отдых на пляже и купание в прозрачной воде. Вечером, расслабленные и умиротворённые, вернёмся в отель.
Семицветные пески на юго-западе острова
Сегодня мы совершим прогулку по национальному парку, где посмотрим на все оттенки семицветных песков у деревни Шамарель. Разноцветные песчинки образуют на поверхности дюн причудливые узоры, напоминающие радужные разводы. Также здесь обитают гигантские черепахи, за которыми интересно понаблюдать.
После — возвращение в отель и вкусный ужин из местных блюд. Ближе к ночи можно отправиться потанцевать — Маврикий известен своей ночной жизнью, можно от души насладиться музыкой и барной атмосферой.
Юг Маврикия
После завтрака поедем на юг острова — увидим маврикийское место силы и сделаем классные фотографии на фоне дикой природы. Вы сможете насладиться белым песком, кристально чистой водой и потрясающими видами на океан.
По возвращении в отель подкрепимся и устроим баттл в настольные игры на пляже.
Плавание с китами и дельфинами
Сегодня поднимемся рано, чтобы отправиться в океан на встречу с морскими млекопитающими. Трудно передать чувства, которые возникают в открытом море в окружении стай дельфинов и китов. Особенная удача — встретить кашалотов, которые обитают у берегов острова — поверьте, это лучше один раз испытать!
Вечером возвращаемся в поселение, ужинаем и обмениваемся впечатлениями дня.
Прогулка к водопадам
С утра возьмём курс к живописному водопаду, высота которого достигает 275 метров. Мы увидим природные бассейны с водой, исследуем мощные водяные каскады и очутимся в секретной локации, которую называют скрытой жемчужиной острова.
Погуляв и вволю накупавшись, вернёмся в отель. Ужин и отдых.
Африканское сафари
Сегодня вас ждёт сафари в природном парке Касела. Вы увидите диких животных в их естественной среде: на Маврикии обитают львы, тигры, антилопы, гепарды, жирафы, гиппопотамы, множество видов птиц и других африканских жителей. Вы получите сильные эмоции от общения с дикой природой без вольеров!
Полёт на гидроплане
После завтрака вас ждёт особенное приключение — полёт на гидроплане над берегами и лагунами острова. Мы пролетим над фантастическим подводным «водопадом» Ле-Морн-Брабан — с высоты птичьего полёта вы увидите знаменитую иллюзию, созданную природой из песка и мощных подводных течений. За 15 минут полёта вы запечатлите потрясающий вид на фотографиях и получите прилив адреналина.
Треккинг к горе Ле-Морн или свободный день
С теми, у кого останутся силы после предыдущих активных дней, мы совершим восхождение на гору Ле-Морн — наградой станут впечатляющие пейзажи, открывающиеся с вершины.
Для желающих провести день более спокойно будет организован трансфер в одну сторону до столицы — в торговый центр Порт-Луи, где вы сможете побаловать себя шопингом. По желанию можно остаться в апартаментах, отдохнуть у бассейна или позагорать на пляже.
Вечером — прощальный ужин и ночная тусовка под звёздным небом.
Вылет домой
После завтрака вы успеете напоследок посетить пляж — а после всё-таки придётся упаковать вещи и попрощаться со сказочным Маврикием. Вас ждёт трансфер до аэропорта — уезжаем домой с кучей классных фото и видео, яркими воспоминаниями об острове и новыми друзьями!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Порт-Луи, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.