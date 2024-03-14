Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Индивидуальный тур в Порт-Луи

Изучить пляжи острова, поплавать с китами и пролететь на гидроплане над водопадом

Приглашаем в активное путешествие на экзотичный Маврикий.

Тур с насыщенной программой позволит вам полностью переключиться и получить яркие впечатления от роскошной природы.

Вас ждут сафари в национальном парке, треккинг, подводный мир, релакс на белоснежных пляжах и потрясающая островная кухня. Мы будем свободно перемещаться и исследовать каждый дикий уголок этого места — Маврикий ждёт вас!
Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Ближайшие даты:
14
мар
11
авг
24
окт
5
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 710
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендации по прилёту: самый удобный рейс из Москвы выполняет авиакомпания Аэрофлот по средам и субботам, прилет на следующий день утром, также есть билеты со стыковкой в Дубае

Что иметь при себе: средства защиты кожи от солнца, головные уборы (кепка, панама), солнцезащитную лайкру, удобную обувь для треккинга

Расписание очередности экскурсий может меняться по дням проведения, но вся программа тура будет выполнена в полном объёме, не учитывая форс-мажорные обстоятельства.

Для посещения Республики Маврикий с туристическими целями на срок до 60 дней гражданам РФ виза не требуется. За несколько дней до тура отправляю участникам ваучер на проживание, ссылку на заполнение онлайн формы декларации о въезде, также выборочно при прохождении паспортного контроля могут спросить обратный авиабилет в любую страну.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство

Встречаемся в аэропорту — знакомимся, загружаемся в микроавтобус и в течение часа доезжаем до уютных апартаментов. После обеда достаём купальники и бежим на пляж смывать усталость от дороги в лазурных водах Индийского океана.

За ужином — вечерние посиделки и продолжение знакомства.

Встреча и знакомствоВстреча и знакомствоВстреча и знакомствоВстреча и знакомство
2 день

Прогулка в Порт-Луи

Позавтракав, выходим на пляж и предаёмся пляжным наслаждениям: купаемся, загораем и изучаем технику плавания с масками и ластами.

После обеда прогуляемся по столице острова — Порт-Луи. Пройдёмся по набережной и осмотрим старый форт с живописным видом на город. Далее поедем на самую северную точку острова — посетим комфортные пляжи и встретим закат у одинокого маяка среди скал.

После — возвращение в отель, ужин и отдых.

Прогулка в Порт-ЛуиПрогулка в Порт-ЛуиПрогулка в Порт-ЛуиПрогулка в Порт-Луи
3 день

Остров Иль-о-Серф

Утром отправимся навстречу морским приключениям — поплывём на катамаране по лазурным водам и полюбуемся горными пейзажами Маврикия! Наше путешествие начнётся с посещения живописного водопада Гранд-Ривер на юго-востоке, а если повезёт, сможем увидеть обезьян, прыгающих по старым деревьям на берегу реки.

Далее возьмём курс на остров Иль-о-Серф у восточного побережья Маврикия — это прекрасное место, чтобы провести расслабленный день и насладиться океаном. Недалеко от острова катамаран остановится, чтобы вы могли поплавать среди коралловых рифов, дельфинов и тропических рыб.

После этого устроим на борту обед-барбекю с безлимитным коктейль-баром. Затем — отдых на пляже и купание в прозрачной воде. Вечером, расслабленные и умиротворённые, вернёмся в отель.

Остров Иль-о-СерфОстров Иль-о-СерфОстров Иль-о-СерфОстров Иль-о-Серф
4 день

Семицветные пески на юго-западе острова

Сегодня мы совершим прогулку по национальному парку, где посмотрим на все оттенки семицветных песков у деревни Шамарель. Разноцветные песчинки образуют на поверхности дюн причудливые узоры, напоминающие радужные разводы. Также здесь обитают гигантские черепахи, за которыми интересно понаблюдать.

После — возвращение в отель и вкусный ужин из местных блюд. Ближе к ночи можно отправиться потанцевать — Маврикий известен своей ночной жизнью, можно от души насладиться музыкой и барной атмосферой.

Семицветные пески на юго-западе островаСемицветные пески на юго-западе островаСемицветные пески на юго-западе островаСемицветные пески на юго-западе островаСемицветные пески на юго-западе острова
5 день

Юг Маврикия

После завтрака поедем на юг острова — увидим маврикийское место силы и сделаем классные фотографии на фоне дикой природы. Вы сможете насладиться белым песком, кристально чистой водой и потрясающими видами на океан.

По возвращении в отель подкрепимся и устроим баттл в настольные игры на пляже.

Юг МаврикияЮг МаврикияЮг МаврикияЮг МаврикияЮг Маврикия
6 день

Плавание с китами и дельфинами

Сегодня поднимемся рано, чтобы отправиться в океан на встречу с морскими млекопитающими. Трудно передать чувства, которые возникают в открытом море в окружении стай дельфинов и китов. Особенная удача — встретить кашалотов, которые обитают у берегов острова — поверьте, это лучше один раз испытать!

Вечером возвращаемся в поселение, ужинаем и обмениваемся впечатлениями дня.

Плавание с китами и дельфинамиПлавание с китами и дельфинамиПлавание с китами и дельфинамиПлавание с китами и дельфинамиПлавание с китами и дельфинами
7 день

Прогулка к водопадам

С утра возьмём курс к живописному водопаду, высота которого достигает 275 метров. Мы увидим природные бассейны с водой, исследуем мощные водяные каскады и очутимся в секретной локации, которую называют скрытой жемчужиной острова.

Погуляв и вволю накупавшись, вернёмся в отель. Ужин и отдых.

Прогулка к водопадамПрогулка к водопадамПрогулка к водопадамПрогулка к водопадам
8 день

Африканское сафари

Сегодня вас ждёт сафари в природном парке Касела. Вы увидите диких животных в их естественной среде: на Маврикии обитают львы, тигры, антилопы, гепарды, жирафы, гиппопотамы, множество видов птиц и других африканских жителей. Вы получите сильные эмоции от общения с дикой природой без вольеров!

Африканское сафариАфриканское сафариАфриканское сафариАфриканское сафариАфриканское сафариАфриканское сафариАфриканское сафари
9 день

Полёт на гидроплане

После завтрака вас ждёт особенное приключение — полёт на гидроплане над берегами и лагунами острова. Мы пролетим над фантастическим подводным «водопадом» Ле-Морн-Брабан — с высоты птичьего полёта вы увидите знаменитую иллюзию, созданную природой из песка и мощных подводных течений. За 15 минут полёта вы запечатлите потрясающий вид на фотографиях и получите прилив адреналина.

Полёт на гидропланеПолёт на гидропланеПолёт на гидропланеПолёт на гидроплане
10 день

Треккинг к горе Ле-Морн или свободный день

С теми, у кого останутся силы после предыдущих активных дней, мы совершим восхождение на гору Ле-Морн — наградой станут впечатляющие пейзажи, открывающиеся с вершины.

Для желающих провести день более спокойно будет организован трансфер в одну сторону до столицы — в торговый центр Порт-Луи, где вы сможете побаловать себя шопингом. По желанию можно остаться в апартаментах, отдохнуть у бассейна или позагорать на пляже.

Вечером — прощальный ужин и ночная тусовка под звёздным небом.

Треккинг к горе Ле-Морн или свободный деньТреккинг к горе Ле-Морн или свободный деньТреккинг к горе Ле-Морн или свободный деньТреккинг к горе Ле-Морн или свободный день
11 день

Вылет домой

После завтрака вы успеете напоследок посетить пляж — а после всё-таки придётся упаковать вещи и попрощаться со сказочным Маврикием. Вас ждёт трансфер до аэропорта — уезжаем домой с кучей классных фото и видео, яркими воспоминаниями об острове и новыми друзьями!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Порт-Луи, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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