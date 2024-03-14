Приглашаем в активное путешествие на экзотичный Маврикий. Тур с насыщенной программой позволит вам полностью переключиться и получить яркие впечатления от роскошной природы. Вас ждут сафари в национальном парке, треккинг, подводный мир, релакс на белоснежных пляжах и потрясающая островная кухня. Мы будем свободно перемещаться и исследовать каждый дикий уголок этого места — Маврикий ждёт вас!

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за всё до 12 чел.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендации по прилёту: самый удобный рейс из Москвы выполняет авиакомпания Аэрофлот по средам и субботам, прилет на следующий день утром, также есть билеты со стыковкой в Дубае

Что иметь при себе: средства защиты кожи от солнца, головные уборы (кепка, панама), солнцезащитную лайкру, удобную обувь для треккинга

Расписание очередности экскурсий может меняться по дням проведения, но вся программа тура будет выполнена в полном объёме, не учитывая форс-мажорные обстоятельства.

Для посещения Республики Маврикий с туристическими целями на срок до 60 дней гражданам РФ виза не требуется. За несколько дней до тура отправляю участникам ваучер на проживание, ссылку на заполнение онлайн формы декларации о въезде, также выборочно при прохождении паспортного контроля могут спросить обратный авиабилет в любую страну.