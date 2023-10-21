На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации

Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Поднять паруса! Отправляемся в круиз, во время которого исследуем самые живописные и интересные локации Маврикия. Побываем на острове Бенитье и организуем барбекю, а также устроим снорклинг у Кристальной скалы.

Отдохнём на знаменитом пляже Ле Морн и посетим Черепашью бухту, попробуем стритфуд в Порт-Луи, покатаемся на сапах и даже успеем заглянуть в ночной клуб. Вас ждут тотальный релакс, много солнца и невероятные пейзажи.
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
Ближайшие даты:
21
окт
28
окт
4
ноя
11
ноя
18
ноя
25
ноя
2
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Остров Бенитье: снорклинг у Кристальной скалы и барбекю на пляже

В 13:00 встречаемся у ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina). Капитан расскажет вам о технике безопасности, ответит на все вопросы, а затем мы выплываем в океан и отправляемся к острову Бенитье.

Вы сможете устроить снорклинг у знаменитой Кристальной скалы, которая считается символом Маврикия. Вечером прогуляемся по пляжу и устроим барбекю, а ещё обучимся местным танцам сега (оплачивается отдельно).

Около 22:00 вернёмся на яхту.

Остров Бенитье: снорклинг у Кристальной скалы и барбекю на пляжеОстров Бенитье: снорклинг у Кристальной скалы и барбекю на пляжеОстров Бенитье: снорклинг у Кристальной скалы и барбекю на пляжеОстров Бенитье: снорклинг у Кристальной скалы и барбекю на пляжеОстров Бенитье: снорклинг у Кристальной скалы и барбекю на пляжеОстров Бенитье: снорклинг у Кристальной скалы и барбекю на пляжеОстров Бенитье: снорклинг у Кристальной скалы и барбекю на пляже
2 день

Полуостров Ле Морн и залив Тамарин

Сегодня после завтрака снова поплывём смотреть на дельфинов. В 13:00 пообедаем с видом на гору Ле Морн и одноимённый полуостров. Местный пляж считается одним из самых лучших на Маврикии.

Желающие смогут отправиться в сафари (за дополнительную плату). Автобус заберёт вас в 14:00, а к 17:00 вы уже успеет вернуться на яхту.

В заливе Тамарин мы отдохнём на пляже, искупаемся в море и поужинаем. Это место популярно среди сёрферов, а ещё в местной рыбацкой деревне добывают соль, которой снабжают весь остров.

Полуостров Ле Морн и залив ТамаринПолуостров Ле Морн и залив ТамаринПолуостров Ле Морн и залив ТамаринПолуостров Ле Морн и залив ТамаринПолуостров Ле Морн и залив ТамаринПолуостров Ле Морн и залив ТамаринПолуостров Ле Морн и залив Тамарин
3 день

Порт-Луи и Черепашья бухта

Позавтракаем и доберёмся до столицы Маврикия — Порт-луи. По пути увидим невероятные лавовые скалы Альбион и действующий маяк.

По прибытии нас встретит гид и проведёт небольшую экскурсию, покажет самые интересные локации города. Вы зайдёте на улицу местных мастеров, посетите центральный рынок, чтобы закупиться свежими фруктами, попробуете стритфуд и заглянете в Музей рабства и Чайнатаун. По желанию и за доплату можно организовать мини-тур, во время которого вы сможете продегустировать кухни мира.

После прогулки по Порт-Луи мы отправимся в Черепашью бухту. Это место получило своё название благодаря черепашкам, которые там живут. На пляже будет возможность не только искупаться, но и покататься на сапе, а также устроить снорклинг.

Порт-Луи и Черепашья бухтаПорт-Луи и Черепашья бухтаПорт-Луи и Черепашья бухтаПорт-Луи и Черепашья бухтаПорт-Луи и Черепашья бухтаПорт-Луи и Черепашья бухта
4 день

Острова Коин-де-Мир и Флэт

В этот день после завтрака войдём в устье реки Цитрон, где увидим руины Балаклавы — исторически значимого места для Маврикия. Здание бывшего арсенала взорвалось в 1774 году.

Плывём дальше! Устроим снорклинг, приближаясь к острову Коин-де-Мир, а затем доберёмся до острова Флэт. Сделаем остановку, чтобы вы прогулялись по дикому побережью и насладились белым мелким песком и лазурными водами.

Ужинать и ночевать будем в бухте Гран-Бэ. Желающие могут поужинать в 5-звёздочном отеле (оплачивается отдельно).

Острова Коин-де-Мир и ФлэтОстрова Коин-де-Мир и ФлэтОстрова Коин-де-Мир и ФлэтОстрова Коин-де-Мир и ФлэтОстрова Коин-де-Мир и ФлэтОстрова Коин-де-Мир и Флэт
5 день

Деревушка Гран-Бэ

С утра высадимся у деревни Гран-Бэ, где позавтракаем в понравившемся ресторанчике или кафе. Обязательно загляните в сувенирные лавки и на местный базар.

Желающие могут посетить знаменитый тропический ботанический сад Памплемус и после этого пообедать в аутентичном ресторане (оплачивается дополнительно). Также за дополнительную плату предлагаем вам побывать на плантации сахарного тростника Шато де Лабурдонне: зайти в особняк, осмотреть питомник фруктовых деревьев и попробовать местный ром на бесплатной дегустации.

Вечером соберёмся на яхте, пожинаем, а затем у вас будет возможность исследовать ночную жизнь в модном клубе (необходимо попросить капитана заранее забронировать столик).

Деревушка Гран-БэДеревушка Гран-БэДеревушка Гран-БэДеревушка Гран-БэДеревушка Гран-БэДеревушка Гран-Бэ
6 день

Пляж Мон-Шуази

После завтрака вновь отправляемся на поиски китов. Из-за их миграционных путей, проходящих у острова, встретить этих морских обитателей можно круглый год.

Во второй половине дня доберёмся до пляжа Мон-Шуази, где вы сможете поплавать с черепахами или понежиться в белоснежном песке. После ужина будем любоваться звёздным небом и исследовать созвездия.

Пляж Мон-ШуазиПляж Мон-ШуазиПляж Мон-ШуазиПляж Мон-ШуазиПляж Мон-ШуазиПляж Мон-ШуазиПляж Мон-ШуазиПляж Мон-Шуази
7 день

Возвращение на западное побережье: бухта Блэк-Ривер

Сегодня после завтрака отправляемся рыбачить по пути в бухту Блэк-Ривер. По прибытии полюбуемся горными пейзажами, отдохнём и встретим закат. Поужинать сможем на яхте или в итальянском ресторане на пристани (оплачивается отдельно).

Возвращение на западное побережье: бухта Блэк-РиверВозвращение на западное побережье: бухта Блэк-РиверВозвращение на западное побережье: бухта Блэк-РиверВозвращение на западное побережье: бухта Блэк-РиверВозвращение на западное побережье: бухта Блэк-РиверВозвращение на западное побережье: бухта Блэк-Ривер
8 день

Окончание тура

После завтрака купаемся с видом на горы Тамарина, а после этого поплывём искать дельфинов. Затем вернёмся в La Balise Marina (около 10 утра).

Желающие могут отправиться на прогулку к дюнам Шамарель, чтобы полюбоваться Семицветными песками (оплачивается отдельно). Здесь вы сможете пообедать в ресторане, а затем поехать в аэропорт.

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00
Завершение: La Balise Marina, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Порт-Луи

Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Авторский тур
10 дней
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном
Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от време...
23 окт
8 ноя
21 ноя
6 дек
1 600 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Порт-Луи
Все экскурсии в Порт-Луи
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ