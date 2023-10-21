Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов
Отдохнём на знаменитом пляже Ле Морн и посетим Черепашью бухту, попробуем стритфуд в Порт-Луи, покатаемся на сапах и даже успеем заглянуть в ночной клуб. Вас ждут тотальный релакс, много солнца и невероятные пейзажи.
окт
окт
ноя
ноя
ноя
ноя
дек
даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Остров Бенитье: снорклинг у Кристальной скалы и барбекю на пляже
В 13:00 встречаемся у ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina). Капитан расскажет вам о технике безопасности, ответит на все вопросы, а затем мы выплываем в океан и отправляемся к острову Бенитье.
Вы сможете устроить снорклинг у знаменитой Кристальной скалы, которая считается символом Маврикия. Вечером прогуляемся по пляжу и устроим барбекю, а ещё обучимся местным танцам сега (оплачивается отдельно).
Около 22:00 вернёмся на яхту.
Полуостров Ле Морн и залив Тамарин
Сегодня после завтрака снова поплывём смотреть на дельфинов. В 13:00 пообедаем с видом на гору Ле Морн и одноимённый полуостров. Местный пляж считается одним из самых лучших на Маврикии.
Желающие смогут отправиться в сафари (за дополнительную плату). Автобус заберёт вас в 14:00, а к 17:00 вы уже успеет вернуться на яхту.
В заливе Тамарин мы отдохнём на пляже, искупаемся в море и поужинаем. Это место популярно среди сёрферов, а ещё в местной рыбацкой деревне добывают соль, которой снабжают весь остров.
Порт-Луи и Черепашья бухта
Позавтракаем и доберёмся до столицы Маврикия — Порт-луи. По пути увидим невероятные лавовые скалы Альбион и действующий маяк.
По прибытии нас встретит гид и проведёт небольшую экскурсию, покажет самые интересные локации города. Вы зайдёте на улицу местных мастеров, посетите центральный рынок, чтобы закупиться свежими фруктами, попробуете стритфуд и заглянете в Музей рабства и Чайнатаун. По желанию и за доплату можно организовать мини-тур, во время которого вы сможете продегустировать кухни мира.
После прогулки по Порт-Луи мы отправимся в Черепашью бухту. Это место получило своё название благодаря черепашкам, которые там живут. На пляже будет возможность не только искупаться, но и покататься на сапе, а также устроить снорклинг.
Острова Коин-де-Мир и Флэт
В этот день после завтрака войдём в устье реки Цитрон, где увидим руины Балаклавы — исторически значимого места для Маврикия. Здание бывшего арсенала взорвалось в 1774 году.
Плывём дальше! Устроим снорклинг, приближаясь к острову Коин-де-Мир, а затем доберёмся до острова Флэт. Сделаем остановку, чтобы вы прогулялись по дикому побережью и насладились белым мелким песком и лазурными водами.
Ужинать и ночевать будем в бухте Гран-Бэ. Желающие могут поужинать в 5-звёздочном отеле (оплачивается отдельно).
Деревушка Гран-Бэ
С утра высадимся у деревни Гран-Бэ, где позавтракаем в понравившемся ресторанчике или кафе. Обязательно загляните в сувенирные лавки и на местный базар.
Желающие могут посетить знаменитый тропический ботанический сад Памплемус и после этого пообедать в аутентичном ресторане (оплачивается дополнительно). Также за дополнительную плату предлагаем вам побывать на плантации сахарного тростника Шато де Лабурдонне: зайти в особняк, осмотреть питомник фруктовых деревьев и попробовать местный ром на бесплатной дегустации.
Вечером соберёмся на яхте, пожинаем, а затем у вас будет возможность исследовать ночную жизнь в модном клубе (необходимо попросить капитана заранее забронировать столик).
Пляж Мон-Шуази
После завтрака вновь отправляемся на поиски китов. Из-за их миграционных путей, проходящих у острова, встретить этих морских обитателей можно круглый год.
Во второй половине дня доберёмся до пляжа Мон-Шуази, где вы сможете поплавать с черепахами или понежиться в белоснежном песке. После ужина будем любоваться звёздным небом и исследовать созвездия.
Возвращение на западное побережье: бухта Блэк-Ривер
Сегодня после завтрака отправляемся рыбачить по пути в бухту Блэк-Ривер. По прибытии полюбуемся горными пейзажами, отдохнём и встретим закат. Поужинать сможем на яхте или в итальянском ресторане на пристани (оплачивается отдельно).
Окончание тура
После завтрака купаемся с видом на горы Тамарина, а после этого поплывём искать дельфинов. Затем вернёмся в La Balise Marina (около 10 утра).
Желающие могут отправиться на прогулку к дюнам Шамарель, чтобы полюбоваться Семицветными песками (оплачивается отдельно). Здесь вы сможете пообедать в ресторане, а затем поехать в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00Завершение: La Balise Marina, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.