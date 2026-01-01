Найдено 3 тура в категории « Киты » в Порт-Луи на русском языке, цены от 3450 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

11 дней 5 отзывов Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе Изучить пляжи острова, поплавать с китами и пролететь на гидроплане над водопадом Начало: Порт-Луи, аэропорт, 9:30 «Трудно передать чувства, которые возникают в открытом море в окружении стай дельфинов и китов» 214 575 ₽ за человека На машине 8 дней Приключения на Маврикие с комфортом: морская прогулка, сафари и пляжный отдых Услышать песнь китов, побывать на чайной плантации и искупаться в открытых водах океана Начало: Аэропорт Порт-Луи, 19:00 «Здесь, на острове Маврикий, вы встретитесь с китами и увидите чайные плантации, проводите закат на берегу океана и искупаетесь в открытых водах, побываете в аутентичной деревушке и попробуете местный ром» €3450 за человека На яхте 8 дней На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов Начало: Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00 «После завтрака вновь отправляемся на поиски китов» 210 000 ₽ за человека Все туры Порт-Луи

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Туры на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Киты», 5 ⭐ отзывов, цены от 3450₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь