Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Изучить пляжи острова, поплавать с китами и пролететь на гидроплане над водопадом
Начало: Порт-Луи, аэропорт, утро
16 июн в 09:00
$1881 за человека
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов
Начало: Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00
28 апр в 08:00
210 000 ₽ за человека
Навстречу черепахам, дельфинам и кашалотам: на паруснике вдоль берегов Маврикия
Встретить обитателей океана, искупаться у необитаемых островов и поучиться управлять катамараном
Начало: Маврикий, ТЦ L’Estuaire в марине La Balise marina,...
€2310 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Животные»
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