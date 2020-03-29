О коронавирусе в США на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в США на сегодня 29 марта 2020: 123828 заражено, 2231 умер, 3238 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в США, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в США на сегодня 29 марта 2020: 123828 заражено, 2231 умер, 3238 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в США, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в США за всё время 123 828 +2350 за 29 марта 2020 Выздоровели 3238 +2166 Умерли 2231 +205 Летальность 1.8% В критическом состоянии 2666

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в США находится 18.11% (123 828 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 2666 из них в критическом состоянии, 2231 умерло, 3238 выздоровело, а всего инфицированных осталось 118 359 человек. Самого первого зараженного человека в США выявили 20 января 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в США

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в США

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории США по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 1238282350 2231205 0.17% 32382166 ▼ 118359-21 28 мар 2020 12147819821 2026445 0.38% 1072203 ▲ 118380+19173 27 мар 2020 10165717821 1581372 0.37% 869188 ▲ 99207+17261 26 мар 2020 8383618058 1209267 0.33% 681320 ▲ 81946+17471 25 мар 2020 6577812038 942236 0.37% 36113 ▲ 64475+11789 24 мар 2020 537409893 706149 0.28% 348170 ▲ 52686+9574 23 мар 2020 4384710571 557140 0.32% 178 ▲ 43112+10431 22 мар 2020 332767787 417110 0.34% 1782 ▲ 32681+7675 21 мар 2020 254896389 30763 0.25% 17629 ▲ 25006+6297 20 мар 2020 191005423 24444 0.24% 14726 ▲ 18709+5353 19 мар 2020 136775894 20082 0.61% 12116 ▲ 13356+5796 18 мар 2020 77831362 11810 0.13% 10588 ▲ 7560+1264 17 мар 2020 64211789 10823 0.37% 17 ▲ 6296+1766 16 мар 2020 46321133 8522 0.49% 175 ▲ 4530+1106 15 мар 2020 3499772 639 0.26% 12 ▲ 3424+763 14 мар 2020 2727548 547 0.26% 12 ▲ 2661+541 13 мар 2020 2179516 477 0.33% 12 ▲ 2120+509 12 мар 2020 1663382 404 0.25% 124 ▲ 1611+374 11 мар 2020 1281322 368 0.65% 8 ▲ 1237+314 10 мар 2020 959376 286 0.65% 81 ▲ 923+369 9 мар 2020 58365 221 0.18% 7 ▲ 554+64 8 мар 2020 518116 214 0.82% 7 ▲ 490+112 7 мар 2020 402140 173 0.79% 7 ▲ 378+137 6 мар 2020 26245 142 0.83% 7 ▲ 241+43 5 мар 2020 21768 121 0.51% 7 ▲ 198+67 4 мар 2020 14931 114 3.05% 7 ▲ 131+27 3 мар 2020 11820 71 0.96% 7 ▲ 104+19 2 мар 2020 9824 65 5.88% 7 ▲ 85+19 1 мар 2020 746 1 — 7 ▲ 66+6 29 фев 2020 688 11 1.67% 7 ▲ 60+7 28 фев 2020 602 0 — 71 ▲ 53+1 27 фев 2020 581 0 — 6 ▲ 52+1 26 фев 2020 576 0 — 6 ▲ 51+6 25 фев 2020 51 0 — 61 ▼ 45-1 24 фев 2020 5136 0 — 5 ▲ 46+36 21 фев 2020 152 0 — 52 — 10 13 фев 2020 131 0 — 3 ▲ 10+1 11 фев 2020 121 0 — 3 ▲ 9+1 9 фев 2020 11 0 — 33 ▼ 8-3 3 фев 2020 113 0 — 0 ▲ 11+3 1 фев 2020 81 0 — 0 ▲ 8+1 31 янв 2020 72 0 — 0 ▲ 7+2 26 янв 2020 53 0 — 0 ▲ 5+3 24 янв 2020 21 0 — 0 ▲ 2+1 22 янв 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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